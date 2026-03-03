三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズとキャリーミーが協業、プロ人材が実務ノウハウを提供する研修プログラムを開始

株式会社Piece to Peace

株式会社三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：神林 謙一、以下「IMH」）と、プロフェッショナル人材のマッチングサービス「CARRY ME（キャリーミー）」を運営する株式会社Piece to Peace（本社：東京都千代田区、代表取締役：大澤 亮、以下「Piece to Peace」）は、このたび、プロ人材が講師となり企業の人材育成・課題解決につなげる「協業型人材・研修プログラム」を開始しました。

本プログラムは、「プロ人材 × その人が保有する研修プログラム × IMHの顧客ネットワーク・人材開発ノウハウ」を掛け合わせた、新しい協業モデルです。

協業の背景：なぜ今「プロ人材のノウハウ」が必要なのか？

人的資本経営の推進、リスキリングへの投資、人材不足の深刻化──。

企業を取り巻く環境が大きく変化するなかで、「人」への投資や現場の学び直しが、企業価値を左右する重要なテーマとなっています。

一方で、多くの企業からは次のような声が聞かれます。

・外部のプロ人材やコンサルタントに依頼はしているが、ノウハウが個人の頭の中にとどまり社内に残らない

・スポットで支援を受けても、現場で再現できる「知識/ノウハウ」に落とし込めていない

・そもそも、自社の課題に対してどこから手をつけるべきか分からない

こうした課題に対し、IMHとPiece to Peaceは、外部のプロ人材を「外注先」としてではなく、ノウハウの提供者・学びの設計者として位置づけ、その知見を「研修・プログラム」という形で現場に落としていく必要性を共有しました。その答えの一つが、本プレスでお知らせする「協業型人材・研修プログラム」です。

協業の目的：社会的意義と価値共創

本協業が目指すのは、一部の企業だけが享受してきたプロ人材のノウハウを、より多くの企業に開放し、企業課題解決の“糸口”を増やしていく仕組みを社会実装することです。

│協業スキーム／体制の概要

価値共創を実施するため、連携をしながらクライアント企業の支援を実行します。

活用シーン・企業側メリット

対象のレイヤーに合わせた研修・プロクラムのご提供が可能です。

│研修実績・講師からのお声

高級インテリアを取り扱うY社様にて、近年増加傾向にある「社会的地位のある方によるハラスメント」への対策を念頭に置いた研修を実施いたしました。

カスハラ研修というと、「クレームに耐えるための後ろ向きなもの」と誤解されがちですが、私の研修は全く逆です。従業員の皆様が誇りを持って働けるよう、「法に基づいた知識」と「具体的な対応スキル」という『身を守る盾』をお渡しし、最も前向きなマインドセットを手に入れていただくことを目的としています。

研修では、理不尽な要求に対する具体的な言い回しや、警察への通報基準を明確化。さらに事例研究やロールプレイングを通じて、現場で即座に動ける実践力を磨きました。受講後の皆様が『盾』を得て、自信に満ちた表情に変わられたことが最大の成果です。

研修講師（K氏）

│代表コメント

│三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ株式会社 代表取締役社長 神林 謙一氏

三越伊勢丹の顧客志向とおもてなしスキルをベースに、AI・DXの専門家と連携した研修を設計。実行支援まで徹底して行い、課題解決を通じて現場力と長期的な成長を支えます。

│株式会社Piece to Peace 代表取締役 大澤 亮

弊社のキャリーミー事業が保有する「プロ人材」1.6万人のデータベースの中から、AI・DXなどのテーマに合わせて選りすぐりの人材を研修講師に起用し、テーマ設計から研修実行までを手掛けて参ります。

9年間にわたりプロ人材を審査し続けてきたことを最大の強みとし、研修だけに留まらず、プロによる実行支援まで提供いたします。

テーマもAI・DX以外に、EC・ネット通販、カスハラ対策、マーケティング、広報、SNSなど幅広く対応し、法人の「痒い所に手が届く」サービスとしていくことで、法人（主に小売業）のノウハウ不足、リソース不足といった課題の解決に貢献して参ります。

│会社概要・お問い合わせ先

株式会社 三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ

- 所在地：〒104-6214 東京都中央区晴海1-8-12 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーZ棟14階- 代表者：代表取締役社長 神林 謙一- 事業内容：人材派遣・人材紹介事業、人材育成・研修事業 ほか- Webサイト：https://www.imh-sol.co.jp/index.html(https://www.imh-sol.co.jp/index.html%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E5%85%88)- お問い合わせ先

○ 担当部署：営業統括部 営業計画

○ 担当者：佐藤 麻衣

○ TEL：050-3150-0061

○ E-mail：info@imh-sol.co.jp

株式会社Piece to Peace

- 所在地：〒102-0093 東京都千代田区平河町2-16-9 永田町グラスゲート8F- 代表者：代表取締役 大澤 亮- 事業内容：プロフェッショナル人材マッチングサービス「CARRY ME」の企画・運営 ほか- Webサイト：https://piecetopeace.co.jp/- お問い合わせ先

○ 担当部署：事業開発室

○ 担当者：諏訪 順也

○ TEL：03-6902-0186

○ E-mail：sales@carryme.jp

キャリーミーとは

私たちが運営する『キャリーミー』は “ビジネス界にもプロ契約を”というコンセプトのもと、個人が成果にコミットして業務委託契約で働く「プロ契約」の導入・活用を支援するサービスです。

スキルと実績の豊富な即戦力が1.5万人以上登録。戦略から実務まで可能なプロを、必要なボリュームでアサインできます。

自社でもプロ契約を活用し、事業立ち上げから2年間は正社員ゼロ、プロ人材（業務委託）のみでチームを構成。2017年から2018年にかけては、 業務委託のプロ10名と正社員1名のみで売上7倍を達成し、2019年にはパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施。 2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を行い、現在は登録者が1万人を超える事業に成長しています。

株式会社Piece to Peaceとは

「Piece（個人の小さな力）をつなぎ、Peace（大きな力）に」を理念とし、2009年に設立。代表取締役の大澤は、優秀な個人の価値観が、それまでの価値観である「正社員」「終身雇用」への依存から「働き方」や「自分で業務内容・時間・場所などを決める」自律型のキャリアを求める価値観へと変化している一方、企業側の価値観は労働人口急減に直面しているにも関わらず、正社員採用に固執し、プロ人材が活用されていないという事実に気づき、2016年にキャリーミーを正式ローンチ。

商号 ：株式会社Piece to Peace

設立 ：2009年9月

資本金 ：2億4,345万円（資本準備金含む）

※2019年にパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施、2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を実施

所在地 ：〒102-0093 東京都千代田区平河町2-16-9 永田町グラスゲート8F

代表取締役：大澤 亮

会社HP ：https://piecetopeace.co.jp/

事業内容 ：ビジネス界におけるプロ契約の支援事業「キャリーミー」

https://carryme.jp/agent/