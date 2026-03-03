【iPhone17e対応】新作MagSafeモジュール内蔵リングスタンド搭載ケースを含む、「機能」「耐衝撃」を兼ね備えたiPhoneケースをラインナップ
2026年3月2日（月）にApple社より発表された「iPhone17e」に対応するROOT CO.製品について、iPhone17e対応/兼用可能プロダクトを発表します。
【iPhone17e対応アイテム】
・GRAVITY Shock Resist Case Rugged Plus.
・GRAVITY Shock Resist Case Rugged.
・GRAVITY Shock Resist Case +Hold.
・GRAVITY Shock Resist Tough&Basic Case.
・GRAVITY Tempered Glass Film
・PLAY INNER SHEET（クリア）
※なお、製品はすべてiPhone16e/iPhone17eの兼用となります。
2026年2月上旬にリリースされた新作のMagSafeモジュール内蔵リングスタンド搭載ケース「GRAVITY Shock Resist Case Rugged Plus.」をはじめとし、カラビナループ搭載モデルや背面クリアパネルを採用したバンパータイプをラインナップしています。
GRAVITY Shock Resist Case Rugged Plus. / Rugged. / Tough&Basic / +Hold.（L→R）
iPhone17e対応ラインナップ一覧 :
https://www.rootco-shop.jp/c/model/iphone17e
・ 製品詳細
商品名：GRAVITY Shock Resist Case Rugged Plus. for iPhone16e/iPhone17e
販売価格：6,600円（税込）
・ROOT CO. OFFICIAL ONLINE SHOP(https://www.rootco-shop.jp/c/model/iphone16e/gsrup-439285)
商品名：GRAVITY Shock Resist Case Rugged. for iPhone16e/iPhone17e
販売価格：5,500円（税込）
・ROOT CO. OFFICIAL ONLINE SHOP(https://www.rootco-shop.jp/c/model/iphone16e/gsru-4383)
商品名：GRAVITY Shock Resist Case +Hold. for iPhone16e/iPhone17e
販売価格：4,400円（税込）
・ROOT CO. OFFICIAL ONLINE SHOP(https://www.rootco-shop.jp/c/model/iphone16e/gsh-4385)
商品名：GRAVITY Shock Resist Tough&Basic Case. for iPhone16e/iPhone17e
販売価格：3,960円（税込）
・ROOT CO. OFFICIAL ONLINE SHOP(https://www.rootco-shop.jp/c/model/iphone16e/gst-4389)
商品名：GRAVITY Tempered Glass Film for iPhone16e/iPhone17e
販売価格：2,200円（税込）
・ROOT CO. OFFICIAL ONLINE SHOP(https://www.rootco-shop.jp/c/model/iphone16e/gtg-437465)
商品名：PLAY INNER SHEET for iPhone16e/iPhone17e
販売価格：440円（税込）
・ROOT CO. OFFICIAL ONLINE SHOP(https://www.rootco-shop.jp/c/model/iphone16e/pis-4)
【ROOT CO.について】
「自然の中での体験をより深く拡げ、更に豊かな体験へとしていきたい」、そうしたテーマの元に生まれたMOBILE GEAR BRAND「ROOT CO.」。自然の中でも都会でも、様々な環境で快適に使用できる商品を企画・デザインし、神奈川県箱根から発信しています。
【ROOT株式会社 概要】
会社名 ： ROOT株式会社
設立 ： 2016年8月
代表者 ： 代表取締役 三尋木 準
所在地 ： 神奈川県足柄下郡箱根町湯本192-8 ROOT CO. HAKONE BASE
事業内容 ： モバイルアクセサリーおよび雑貨の販売