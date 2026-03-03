日本アイアール株式会社

アイアール技術者教育研究所は、顧客の「生の声」を引き出し、説得力ある事例記事・コンテンツ制作を学べる公開セミナーを開催します。

オウンドメディアを運営していても、情報発信が一般論に寄りがちになり、成果が頭打ちになるケースがあります。特に顧客事例記事は、具体的なエピソードや導入効果を引き出せないと「ありきたり」になり、読者の納得感につながりにくいのが課題です。本セミナーでは、インタビュー準備の仮説構築から本音を引き出す質問・傾聴、得られた声を基にした記事構成・執筆、AI活用による制作効率化までを学べます。

セミナー概要

- セミナー名：導入事例記事で成果を出す！顧客インタビューとコンテンツ制作の進め方- 形式：Zoomによるオンライン受講- 開催日時：2026/3/18（水）15:00～16:00- 受講料：無料- 講師：池田 星太 講師 (株式会社Nobol 代表）

講座詳細

本セミナーでは、顧客インタビューを通じて、効果的な事例記事の作成に必要な情報を引き出すスキル習得を目的とします。加えて、インタビューで得た「顧客の生の声」を土台に、説得力のある事例記事やコンテンツを制作するノウハウを解説します。

セミナープログラム

- イントロダクション：なぜ今、「顧客の声」が重要なのか？- インタビューの「準備」：成果の8割を決める仮説構築 ・目的の明確化と「聞くべきこと」の整理 ・顧客インサイトを引き出すための仮説の立て方- インタビューの「実践」：本音を引き出す質問術と傾聴術 ・潜在ニーズを掘り下げる質問の設計（What） ・信頼関係を築き、深く語ってもらうための傾聴テクニック（How）- インタビューから記事を制作する：わかりやすい構成と執筆 ・わかりやすい構成の流れ ・AIを活用した効率的な事例記事・コンテンツ制作術- 質疑応答

想定対象- オウンドメディアを運営しているが、成果が頭打ちになっている方- 顧客事例記事が、ありきたりな内容になってしまいがちな方- インタビューはしているが、記事に活かせる具体的なエピソードや導入効果を引き出せない方- コンテンツ制作に時間とコストがかかりすぎていると感じる方- AIを導入したいが、効果的なコンテンツの作り方が分からない方

アイアール技術者教育研究所は、製造業向け技術者教育サービス（セミナー、eラーニング、研修、出 版）を通じ、現場で役立つ知識・ノウハウの提供を継続してまいります。

