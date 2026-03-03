令和７年度ICOIプロジェクトセミナー（成果発表会）の開催

静岡県

静岡県では伊豆地域の豊富な源泉（温泉）を活用し、食や運動等を組み合わせた伊豆

地域に適した新しいヘルスケア産業の創出等を目指して、伊豆ヘルスケア温泉イノベー

ションプロジェクト（通称 ICOI（いこい）プロジェクト）に取り組んでいます。

この度、令和７年度ＩＣＯＩプロジェクトセミナー（成果発表会）を開催いたします。

今回は、各温泉地の成分を凝縮した「クラフト温泉」などを展開する温泉スタートアップの株式会社温泉資源庁CMO稲葉俊郎氏を講師に招き、「温泉の新しい可能性」についてご講演いただきます。また今年度ICOIプロジェクトに取り組んだ各事業者の成果を発表いたします。さらに参加者間のビジネス交流会やハンモックタイマッサージ体験等も企画しております。お気軽に御参加ください！

【(株)温泉資源庁（基調講演について）】

基調講演講師の稲葉俊郎氏がCMOを務める「(株)温泉資源庁」は東京の温泉スタートアップです。同社の理念は「湯けむりを国のちからに。」です。その土地の温泉成分を凝縮した「クラフト温泉」を独自に開発し、温泉の運搬・保存を可能にすることで、従来は源泉地の近くでしか感じることのできなかった温泉の魅力をグローバルに輸出する構想を描いています。

テレビ東京ブレークスルー、テレビ朝日グッドモーニングなどマスコミでも取り上げられており、昨年は大阪・関西万博にも出展している注目のスタートアップです。

【開催概要】

日 時：令和８年３月12日（木）14時00分～17時10分

会 場：プラサヴェルデ301会議室（静岡県沼津市大手町1-1-4）

内 容：

(1)基調講演

１.温泉の新しい可能性

（(株)温泉資源庁 CMO 稲葉 俊郎 氏）

(2)成果発表会

１.令和７年度ICOIプロジェクト事業成果発表

・SEA&FOREST THAI WELLNESS RETREAT ～香りと瞑想とヨガのタイ式ヒーリング体験～：(株)Huber.

・温泉、サウナカー×アイスバイスによる自律神経調整と幸福ホルモンの可視化プロジェクト：（一社）河津町観光協会

・スポ×湯（すぽゆ）プロジェクト-運動して、ととのう坂口屋-：ゆうだい温泉(株)

・森林浴・温泉入浴・健やか御膳による癒しの健康回復体験プログラム：（一社）三島市観光協会

・温泉と運動・アスリート食を組み合わせたスポーツ合宿プラン：東海大学

・温泉旅館オフィス化事業モデル構築支援：(株)イノベーションパートナーズ

２.ICOIコーディネーター・ICOIアンバサダー活動報告

・ICOIコーディネーター：後藤 康彰 氏 平塚 吉光 氏

・ICOIアンバサダー：天玲 美音 氏

(3)交流会（名刺交換、ハンモックタイマッサージ体験 等）

参加料：無料（どなたでもご参加いただけます）

申 込：チラシのQRコードまたはURLからお申し込みください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8oVxPcLeD6gbOyClRpgj6DV-i7l3mMhoq2P2Fcod9w0lwbQ/viewform?usp=publish-editor

問合先：静岡県経済産業部新産業集積課

TEL:054-221-2985

E-mail:trc@pref.shizuoka.lg.jp

詳 細：https://icoi.pref.shizuoka.jp/