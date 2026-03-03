【新年度の海外出張・語学学習をAIで効率化】InnAIO、AI翻訳機「T10」がAmazon新生活SALE FINALに初登場！期間限定で20%OFFの特別価格に

LAIPIC TECHNOLOGY AND CULTURE PTE. LTD.

最先端の音声AI技術を展開する InnAIO（インナイオ） は、本日より開催されるAmazon「スマイルSALE 新生活 FINAL」において、フラッグシップモデルである AI翻訳機「InnAIO T10」 を20%OFFの特別価格で販売することをお知らせいたします 。ブランドとして初の大規模セール参加となり、ビジネスや海外旅行、語学学習における「言葉の壁」を突破する次世代の体験を提供します。

■ 自分の声が多言語に。革新的な「声質クローン」機能

「InnAIO T10」は、従来の翻訳機のような機械的な音声ではなく、ユーザー本人の音声を再現して翻訳出力する「ボイスクローン」機能を搭載しています 。

- クローン生成: 音声サンプリングで、ユーザー特有の音色やニュアンスを高精度に再現します 。- 140以上の言語に対応: 世界140以上の言語において、自分の声でコミュニケーションをとることが可能です 。- 圧倒的なスピードと精度: 独自開発のAIエンジンにより、0.5秒以下の超高速レスポンスと98%以上の翻訳精度を実現しました 。

■ 思考を止めない「スーパーボタン」による直感的な操作

スマホのロック解除やアプリ起動の煩わしさを排除し、物理的なボタン一つで全てのAI機能にアクセスできます 。

- タイピングの3～4倍の速さ: 音声入力はキーボード入力に比べ圧倒的に速く、1分間に200～250文字の入力が可能です 。- マルチアプリ連携: 翻訳したテキストは、LineやWhatsAppなどの主要SNSアプリへ即座に送信でき、グローバルなビジネスチャットを効率化します 。- 全シーン対応: 対面翻訳、通話翻訳、写真翻訳など、あらゆるコミュニケーションシーンに対応しています 。

■ 独自技術「Dual-Model System」

InnAIOは、自社開発のLLM（大規模言語モデル）とGPT系モデルを組み合わせた「Dual-Model System」を採用しています 。数年間にわたる語料蓄積と、6万時間以上の多言語データセットに基づき、文脈を理解した自然な翻訳を提供します 。

■ Amazonセール概要

対象製品： InnAIO T10 AI翻訳機（インスピレーション・パック型）

割引率： 20% OFF

セール期間： Amazon「スマイルSALE 新生活 FINAL」開催期間中

製品特徴：声質クローン、超高速レスポンス、マルチアプリ連携、140ヶ国語対応など。

リンク：https://amzn.to/46ZqFoY

■ LAIPIC TECHNOLOGY AND CULTURE PTE. LTD. について

LAIPIC TECHNOLOGY AND CULTURE PTE. LTD.（本社：シンガポール、2021年設立）は、最先端のAI音声理解、リアルタイム翻訳、および知的処理技術を融合させたハードウェア・ソフトウェアの開発・販売を行うグローバルAIテック企業です。「Your Voice. Any Language.」をミッションに掲げ、世界をリードするAIコミュニケーションブランドとして、人々が母語のまま自由に理解し合える世界の実現を目指しています。

【お問い合わせ】

E-mail：marketing@innaio.com

営業時間：午前10時～午後6時（土日祝を除く）