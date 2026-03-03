【3/10（火）無料セミナー開催！】自社EC担当者必見｜自社ECで勝ち切るための逆転戦略 に登壇

株式会社CyberACE(サイバーエース)

無料申込みはこちら :https://www.ecnopro.jp/times/seminar-20260310?utm_campaign=14595959-%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8H5DI9yzqoOl7SjR-b_eD-9Y5KSv6yQRkIU3ijyyvObUjYlrr6U9XWXyi9-AGEQGL7PH0E&utm_source=hs_email&hsCtaTracking=d7d3e41f-2dae-4188-8817-00c174c94a24%7C6a027812-428d-4e8f-ba07-f5abad8ef9f5

株式会社CyberACE（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西島 大、以下「当社」）は、2026年3月10日（火）に開催される株式会社WUUZY主催のEC運営戦略をお届けするウェビナー、自社EC担当者必見｜自社ECで勝ち切るための逆転戦略に登壇いたします。

「結局、自社ECのポテンシャルを最大限に引き出すために、今、何をすべきか。」

-その明確な指針をお届けしたく、本ウェビナーをご案内させていただきます。

数多くのEC事業を支援してきた知見をもとに、現場の「生の声」と「データ」に基づいた再現性の高い戦略構築のステップを、オンライン形式で分かりやすくお伝えいたします。

「広告費の成果が頭打ちで、次の打ち手が見えない…」

「自社ECの勝ちパターンを早期に確立したい…」

「他社の成功事例を自社にどう転用すべきか知りたい…」

こうしたお悩みを抱える企業様にとって、解決の糸口が見つかる時間となるはずです。

ビジネスを加速させるきっかけとして、ぜひ本ウェビナーをご活用ください。

【開催概要】

日時：2026年3月10日（火）13:00～15:40

会場：オンライン

参加費：無料（事前登録制）

主催：株式会社WUUZY

登壇：株式会社CyberACE、株式会社プリンシプル、株式会社SAKIYOMI、株式会社TeN等（計8社）

14:20～14:40にて当社チーフアカウントプランナーの福田が登壇し、EC市場におけるデジタル広告の未来と対策について解説いたします。

全8セッション、どの時間帯からでもご視聴いただけますので、貴社EC運営における「売れる仕組みづくり」に向けた実践のヒントとして、ぜひご活用ください。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

【登壇者】

福田 蓮

株式会社CyberACE アカウントプランニング第1本部2局第3アカウントグループ

チーフアカウントプランナー

CyberACE入社後はアカウントプランナーとして主に提案～立ち上げを中心に従事。プランナーとしてEC企業/人材企業を中心に広告運用だけでなく戦略立案まで携わる。現在は新規セールス担当として幅広い支援内容を包括的に担当しています。

無料申込みはこちら :https://www.ecnopro.jp/times/seminar-20260310?utm_campaign=14595959-%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8H5DI9yzqoOl7SjR-b_eD-9Y5KSv6yQRkIU3ijyyvObUjYlrr6U9XWXyi9-AGEQGL7PH0E&utm_source=hs_email&hsCtaTracking=d7d3e41f-2dae-4188-8817-00c174c94a24%7C6a027812-428d-4e8f-ba07-f5abad8ef9f5

＜広告運用に関するお問い合わせはこちら＞(https://cyberace.co.jp/contact/contact-promotion/)

【会社概要】

会社名：株式会社CyberACE（サイバーエース）

所在地：〒150-6120 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア20階

設立日：2018年5月1日

代表者：代表取締役社長 西島 大

事業内容：インターネット広告事業

URL：https://cyberace.co.jp/(https://cyberace.co.jp/)