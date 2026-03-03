【キャリアコンサルタント副業実態】87.1％が高単価案件に難しさ、過半数が月5万円未満

株式会社給与アップ研究所

株式会社給与アップ研究所（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋 恭介）は、「キャリアコンサルタント 副業」「高単価案件」「制度設計スキル」をテーマに、実態調査を実施しました。

調査の結果、副業で一定の収入を目指すキャリアコンサルタントの多くが、高単価案件の壁に直面しており、その最大の要因が“制度設計スキル不足”であることが明らかになりました。

■ 【目標と現実のギャップ】副業で月5～10万円を目指す人が最多

副業で目指す月間収入として最も多かったのは【「5万円～10万円未満」（31.8％）】でした。

一方で、現在の副業収入については「5万円未満」が過半数を占めています。

つまり、多くの資格保有者が「月5万円以上」を目標としているにもかかわらず、実際には到達できていないという現実が浮き彫りになりました。ここに、副業市場の伸び悩みの構造が存在しています。

■ 【87.1％が高単価案件に難しさ】“単価の壁”が存在

副業で「高単価案件」を獲得することについて、87.1％が「難しい」と回答しました。

（非常に難しい16.7％／やや難しい70.4％）

ほぼ9割が単価向上に課題を感じていることから、個人の努力や営業力の問題ではなく、

市場構造上のハードルが存在していることがうかがえます。

■ 最大の壁は【制度設計スキル不足（64.9％）】

さらに、「難しい」と回答した人にその理由を尋ねたところ、

最も多かったのが、「制度設計（人事評価・給与制度等）の知識不足」（64.9％）でした。

案件の探し方や人脈不足ではなく、「制度設計領域に踏み込めないこと」が最大の壁となっています。つまり、支援者としてのスキルはあっても、経営直結領域まで踏み込めていないことが、単価差を生んでいる可能性が示唆されます。

■ なぜ制度設計に踏み込めないのか？

本調査では、制度設計を「難易度が高い」と感じている回答も多数を占めました。

単に知識不足という問題ではなく、「体系的に学ぶ機会が少ない」「実務経験を積む場がない」といった構造的な課題が背景にあることがうかがえます。

制度設計は、評価制度や給与制度の設計、組織構造の再設計など、企業経営の根幹に関わる領域です。単価が高い一方で、自己流で踏み込むにはハードルが高い領域でもあります。その結果、

・副業で収入を伸ばせない層

・講師業中心で伸び悩む層

・高単価案件に挑戦できている層

という“分岐”が生まれている可能性が示唆されました。

■ 高単価化できている人との違いは何か？

本調査ではさらに、

・副業歴別の収入差

・高単価案件を獲得できている人の傾向

・年代別の挑戦意欲

・制度設計スキルに対する認識差

なども分析しています。

同じ資格を持っていても、なぜ収入差が生まれるのか。

その背景には、単なる努力量では説明できない“構造の違い”が存在していました。

■ あなたはどのポジションにいますか？

今回の結果は、キャリアコンサルタントの「限界」を示すものではありません。

むしろ、

「伸び悩む層」と「単価を上げている層」の分岐点がどこにあるのか

を可視化した調査結果と言えます。

現在、副業で思うように収入が伸びていない方は、自身がどのポジションにいるのかを客観的に把握することが、次の一歩につながります。

