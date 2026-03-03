【最大52％OFF】Amazon 新生活セールにビジネスバッグや座椅子など1600商品を出品！

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営するサンワダイレクト Amazon店は、Amazonで3月3日（火）0時から3月5日（木）23時59分まで開催される「先行セール」及び、3月6日（金）0時から3月9日（月）23時59分まで開催される「Amazon 新生活セール」において1600商品が最大52%OFFになるタイムセールを開催いたします。

セール期間：2026年3月3日（火）0時～3月9日（月）23時59分まで

セール会場：https://www.amazon.co.jp/stores/page/D3A841E8-000D-48FB-81D9-96B03ED94334

※ Amazon 新生活セール先行セールの対象製品は、先行セール＜3月3日（火）0時から3月5日（木）23時59分＞、新生活セール＜2026年3月6日（金）0時から3月9日（月）23時59分＞の両方の期間を通じて、セール価格でご購入いただけます。ただし、在庫がなくなり次第終了となります。

■腰ラク座椅子（リクライニング・ハイバック）150-SNCF73BR

本製品はランバーサポート形状とたっぷりウレタンクッションで包み込む座り心地を実現した座椅子です。

ヘッドレスト14段階、背もたれ6段階、座面14段階の最大1176通りのポジションに調節できるため、首・腰・脚まで理想の角度にフィットします。ギアは1万回の耐久テストに合格したKOYO製ギアを採用しました。

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GCCPQ1Y3

セール価格(税込)：11,520円（10%OFF、税込）

■電動エアダスター（最大風速31m/s・ノズル5種類付き）200-CDADE006

本製品は手のひらサイズながら最大風速31m/sを実現した高出力電動エアダスターです。ガス不使用の充電式で繰り返し使え、PC内部やキーボードの隙間、車内や窓サッシのホコリもパワフル噴射で一掃。

風量は4段階調整でき、風量・電池残量を液晶でデジタル表示。LEDライト付きで暗所作業も快適です。ノズル5種付属で掃除からDIY、アウトドア用品のメンテまで幅広く活躍します。

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GK5S77XX

セール価格(税込)：3,980円（11%OFF、税込）

■ガジェットポーチ（セミハード・撥水加工）200-BAGIN029GY

本製品は出張・旅行の必需品をすっきり整理して持ち運べるセミハードガジェットポーチです。衝撃に強いEVA素材と撥水加工で大切な機器を保護。

2層構造にメッシュポケット＆ゴムバンド、取り外し可能な間仕切りでレイアウト自在。ダブルファスナーで大きく開き出し入れも快適。ハンドル付きで日常からビジネスまで活躍します。

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQJ789D5

セール価格(税込)：2,950円（10%OFF、税込）

■ビジネスバッグ（14型PC対応・撥水加工）200-BAG210BK

本製品は就職活動から通勤まで幅広く使える、シンプルデザインのビジネスバッグです。黒を基調とした定番スタイルに、A4書類や14型ワイドノートPCが収まる実用サイズ。

芯材入りで型崩れしにくく、大きく開く開口部と仕切り収納で出し入れもスムーズです。底鋲付きで自立しやすく、撥水加工で急な雨にも安心。取り外し可能なショルダーベルトで2WAY対応。

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CW2X6ZXM

セール価格(税込)：3,580円（10%OFF、税込）

■電源タップ（8個口・1.5m・雷ガード）700-TAP083-15BK

本製品は縦横どちらの向きからでも挿せる、差し込み自由度の高い電源タップです。差込口は360度対応設計で、プラグの向きを気にせずスマートに配線可能。

スリムボディにAC8個口を搭載し、デスクまわりの省スペース化と多機器接続を両立します。大型ACアダプタが干渉しにくい配置で使い勝手も向上。1.5mケーブルで設置場所を選ばず、雷ガード付きで安心して使用できます。

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FLQ6LPQF

セール価格(税込)：4,210円（10%OFF、税込）

≪セール概要≫

【Amazon 新生活セール】

売れ筋商品をはじめとした全1600製品を特別価格で販売いたします。

セール期間：2026年3月3日（火）0時～3月9日（月）23時59分まで

セール会場：https://www.amazon.co.jp/stores/page/D3A841E8-000D-48FB-81D9-96B03ED94334

