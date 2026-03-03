【第一実業】「SMART ENERGY WEEK 2026」出展のお知らせ
総合機械商社の第一実業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：船渡雄司、以下「当社」）は、2026年3月17日（火）から19日（木）に東京ビッグサイトで開催される「SMART ENERGY WEEK 2026」に出展いたします。
本展示会では「BATTERY JAPAN 国際二次電池展」および「PV EXPO 国際太陽光発電展」にて、国内外の最新技術を紹介し、二次電池およびエネルギー関連事業を展開する企業の皆様へ、最適なソリューションを提案いたします。
BATTERY JAPAN国際二次電池展 ブースイメージ
【出展概要】
展示会名：SMART ENERGY WEEK 2026 BATTERY JAPAN 国際二次電池展
開催期間：2026年3月17日（火）～19日（木）10:00 - 17:00
場所：東京ビッグサイト
小間番号：S31-5
展示会公式WEBサイト：https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/bj.html
※ご来場には事前登録が必要となります。来場者登録はこちら(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1+EpJ/ECBUI3NwNuY9uajUSz/3FVJzO7N4=&accessToken=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjIxQTZDNDJGOTE3MzE3QzBBODdGODBCQzVFMDQ0NjA0MEUwNjlBRDdSUzI1NiIsIng1dCI6IklhYkVMNUZ6RjhDb2Y0QzhYZ1JHQkE0R210YyIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZSIsIm5iZiI6MTc3MDcwNTQxNSwiaWF0IjoxNzcwNzA1NDE1LCJleHAiOjE3ODU3MDU0MTUsImF1ZCI6WyJ1cm46cng6ZGlnaXRhbDphcGk6d2F0Y2hib3giLCJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZS9yZXNvdXJjZXMiXSwic2NvcGUiOlsidXJuOnJ4OmRpZ2l0YWw6YWN0aW9uOndyaXRlIl0sImFtciI6WyJwYXNzd29yZCJdLCJjbGllbnRfaWQiOiI1ZmRmNjRiODQyNzc0ODM4OTc2YTUzZjcwYWI2MWNjNyIsInN1YiI6IjNiZjRlNzE5ZTA1NzRmNDA4YWU2MzA0ZmIwZjM2YzhmIiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzcwNzA1NDE1LCJpZHAiOiJsb2NhbCIsInJvbGUiOiJhbm9ueW1vdXMifQ.efEoluCXLwi6E7K3Og7um7lUtuyltY_zNZ6fbEzQ01jb6CP94DOiBUIUxRy_StVYL9hw7MMutqGXSYtln1ntCWEo_Mc6LB62kx9yKZ9Yg25xvWl4m4wLpKCaCWt1GfT8Koo-MDmGdA-IJsTRjOd2Q0bnPq8AnVXXZQyAz3chA7FtRaT6DLok1rQQKstfkFCIR5PNDwpIo2yLvjztuQadOI27fRtsMBduDXqvkiyj3Adf2hMmhZNoIVWL_U58T3pNAovBHjnwuJ2aX9Hb4JOI2evF0vxzhMI1p8GwbsL3dKUobXD22wr0dYVR_WXdeh8dm3mxk1B9uUBIILbFAD8TCg&mpDistinctId=JGRldmljZTpkODgyZjFmYS0xODdmLTQyYjItOTBiMS03MmU0ZmMxNWIwNWE=&eventEditionId=eve-f67845cc-bafd-4416-b6e5-7524676b64f2&interfaceLocale=ja-JP&utm_campaign=organic_traffic&utm_medium=organic&utm_source=bing)
■出展内容一覧
・ドライコーター
・リチウム箔
・革新的アノード技術
・高速積層機
・充放電検査システム
PV EXPO 国際太陽光発電展 ブースイメージ
【出展概要】
展示会名：SMART ENERGY WEEK 2026 PV EXPO 国際太陽光発電展
開催期間：2026年3月17日（火）～19日（木）10:00 - 17:00
場所：東京ビッグサイト
小間番号：E7-12
展示会公式WEBサイト：https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/pv.html
※ご来場には事前登録が必要となります。来場者登録はこちら(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1+EpJ/ECBUI3NwNuY9uajUSz/3FVJzO7N4=&accessToken=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjIxQTZDNDJGOTE3MzE3QzBBODdGODBCQzVFMDQ0NjA0MEUwNjlBRDdSUzI1NiIsIng1dCI6IklhYkVMNUZ6RjhDb2Y0QzhYZ1JHQkE0R210YyIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZSIsIm5iZiI6MTc3MDcwNTQxNSwiaWF0IjoxNzcwNzA1NDE1LCJleHAiOjE3ODU3MDU0MTUsImF1ZCI6WyJ1cm46cng6ZGlnaXRhbDphcGk6d2F0Y2hib3giLCJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZS9yZXNvdXJjZXMiXSwic2NvcGUiOlsidXJuOnJ4OmRpZ2l0YWw6YWN0aW9uOndyaXRlIl0sImFtciI6WyJwYXNzd29yZCJdLCJjbGllbnRfaWQiOiI1ZmRmNjRiODQyNzc0ODM4OTc2YTUzZjcwYWI2MWNjNyIsInN1YiI6IjNiZjRlNzE5ZTA1NzRmNDA4YWU2MzA0ZmIwZjM2YzhmIiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzcwNzA1NDE1LCJpZHAiOiJsb2NhbCIsInJvbGUiOiJhbm9ueW1vdXMifQ.efEoluCXLwi6E7K3Og7um7lUtuyltY_zNZ6fbEzQ01jb6CP94DOiBUIUxRy_StVYL9hw7MMutqGXSYtln1ntCWEo_Mc6LB62kx9yKZ9Yg25xvWl4m4wLpKCaCWt1GfT8Koo-MDmGdA-IJsTRjOd2Q0bnPq8AnVXXZQyAz3chA7FtRaT6DLok1rQQKstfkFCIR5PNDwpIo2yLvjztuQadOI27fRtsMBduDXqvkiyj3Adf2hMmhZNoIVWL_U58T3pNAovBHjnwuJ2aX9Hb4JOI2evF0vxzhMI1p8GwbsL3dKUobXD22wr0dYVR_WXdeh8dm3mxk1B9uUBIILbFAD8TCg&mpDistinctId=JGRldmljZTpkODgyZjFmYS0xODdmLTQyYjItOTBiMS03MmU0ZmMxNWIwNWE=&eventEditionId=eve-f67845cc-bafd-4416-b6e5-7524676b64f2&interfaceLocale=ja-JP&utm_campaign=organic_traffic&utm_medium=organic&utm_source=bing)
■出展内容一覧
・ペロブスカイト太陽電池向けインクジェット塗布技術（実機展示）
・ペロブスカイト太陽電池向けターンキーソリューションの提案（サンプル展示）
【エナジーソリューションズ事業本部概要】
当社のエナジーソリューションズ事業本部は、二次電池の主力であるリチウムイオン・バッテリー(LIB）製造設備を中心に、次世代電池（全固体電池）、燃料電池、ペロブスカイト太陽電池、リサイクル技術等の最先端のソリューションを提供し、次世代エネルギー分野を通じてサステナブルな社会の実現に貢献してまいります。
エナジーソリューションズ事業本部サイト：
https://djk-energysolutions.com/
エナジーソリューションズ事業本部LinkedInページ：
https://www.linkedin.com/company/djk-energy-solutions/
お問い合わせ先：
第一実業株式会社 エナジーソリューションズ事業本部 運営事務局
E-mail：energysolutions@djk.co.jp