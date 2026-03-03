春の「新生活」を彩る上質なギフトを。Syntechが贈る、心躍るライフスタイルアイテム4選

SYNTECH INTERNATIONAL LIMITED

3月、日本が最も優しく色づく季節。桜が咲き始め、暖かな風が吹き抜けると、街は「新生活」の活気で満たされます。卒業、就職、あるいは新しい住まいへの引越し。誰もがこの季節、自分自身の「リセットボタン」をそっと押し、新たな一歩を踏み出します。

そんな新しい章の始まりに寄り添う「小さな幸せ」は、こだわり抜かれた温度感のあるアイテムの中に隠れています。それらは単に実用的なだけでなく、輝かしい未来への期待そのものです。

革新的なデザインと高品質なプロダクトで注目を集めるテックブランドSyntech（シンテック）（本社：中国深セン市）は、2026年3月1日(水)0:00から3月31日(月)23:59まで、Syntech公式ストアにて「新生活セール」を実施いたします。全商品15％OFFのスペシャル割引を提供いたします。

注目商品

【新生活特典】 10,351円 → 8,798円 (15％OFF)新居に「ウォールナットの哲学」を。MRウォルナット・モニタースタンド

新生活の拠点でまず整えたいのは、インスピレーションが生まれるデスク周り。「MRウォールナットスタンド」は、単なるPCスタンドではなく、空間を格上げするインテリアです。温かみのあるウォルナットの質感と美しい木目は、デスクに芸術的な息吹を吹き込みます。視線を上げることで姿勢を整え、長時間の作業による疲れも軽減。自然とテクノロジーが融合した、質感豊かな暮らしを提案します。

公式サイトより購入 :https://syntechhome.com/ja-jp/products/mr-walnut-desk-stand

現実を脱ぎ捨てて。Quest 3用バッテリー付きヘッドストラップ

引越し作業に追われる夜、心身ともにリラックスしたい時に必要なのは「仮想世界へのどこでもドア」です。Meta Quest 3/3s専用のバッテリー付きヘッドストラップは、抜群の装着感と長時間のプレイを可能にします。雑然とした部屋にいながら、一瞬で桜舞う京都や深い海の世界へ。忙しい日常を忘れ、自分だけの静寂と自由を取り戻す最高の「ストレス解消」ギフトです。

【新生活特典】 9,550円 → 8,188円 (15％OFF)公式サイトより購入 :https://syntechhome.com/ja-jp/products/mr-walnut-desk-stand【新生活特典】 15,895円 → 13,511円 (15％OFF)どこへでも、軽やかに。XRヘッドセット・バックパック

新生活は移動の連続です。通勤や、週末の友人宅への持ち出し。大切なデジタルデバイスを守り抜くなら「XR Headset Backpack」が最適です。ミニマルでタフな外観ながら、内部はVRヘッドセットやノートPC、周辺機器をスマートに収納できるよう設計されています。どんな場所へ行くときも、このバックパックがあれば新生活の挑戦を余裕を持って迎えられます。

公式サイトより購入 :https://syntechhome.com/ja-jp/products/mr-headset-backpack

セール対象商品リスト(一部抜粋)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/169636/table/10_1_372126062565e164ce2df60325a234e8.jpg?v=202603031051 ]

※全て日本円・税込みの表記となります。

※セール対象商品や価格は店舗によって異なります。詳細は各店舗ページにてご確認ください。

※一部の商品は値下げ後の価格ではなく、リンク先のクーポン適用後の価格でございますが、予めご了承ください。

セール期間：2026年3月1日～3月31日

対象商品：全商品

割引率：15％OFF

クーポンコード：M15

詳しくはこちら :https://syntechhome.com/ja-jp/collections/all

Syntechについて

Syntechは2017年、米国カリフォルニア大学バークレー校在学中のEdwardによって設立されました。「市場に出回るアクセサリーはデザイン性や信頼性に欠けている」という課題から出発し、スタイル・機能性・品質を妥協なく追求したプロダクトを開発してきました。

現在は 「革新」「エキサイティングなデザイン」「顧客中心の体験」「協働」 を哲学に、世界中で支持されるデジタルアクセサリーを展開。日本ではビックカメラをはじめ、海外ではKuwaitのAlfuhodや香港の2000FUNなど大手販売パートナーを通じて製品を提供しています。

製品情報・お問い合わせ

製品詳細は公式サイトをご覧ください。

公式サイト： https://syntechhome.com/ja-jp

お問い合わせ： hello@syntechhome.com