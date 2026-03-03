【Amazon新生活セール】Spigen、iPhone 17/16e・Galaxy S26シリーズの新製品およびベストセラーモデルなど約2,200点を最大30％OFFで販売！

Spigen Korea Co., Ltd.Spigen Amazon公式ストア :https://spigen.life/4aLNOxH

モバイルアクセサリーブランド「Spigen（シュピゲン）」は、約2,200点の商品を最大30％OFFで「Amazon新生活セール」にて販売いたします。最新機種Galaxy S26シリーズ対応の新製品をはじめ、ベストセラーモデルまで、多彩なカテゴリーの商品をお得にご購入いただける機会となっております。

＜Amazon新生活セール概要＞

■実施期間

- 先行セール：2026年3月3日（火）0:00～3月5日（木）23:59

- 本セール ：2026年3月6日（金）0:00～3月9日（月）23:59

■割引タイプ：セールまたはクーポン

■最大割引率：最大30％OFF

■対象商品数：約2,200点

1．iPhone 16e用ケース「ウルトラ・ハイブリッド・マグフィット」

◆代表商品のご紹介

シンプルなデザインながら、耐久性と実用性を兼ね備えた人気モデルです。MagSafe対応マグネットを内蔵しており、さまざまなアクセサリーとの併用が可能です。

側面のTPUに青いレジンを注入する「デュラ・クリア」技術により、黄ばみを抑え、透明感が従来より1.7倍も長く持続します。さらに、米軍MIL規格テストをクリアした優れた保護性能を備えており、万が一の落下時にもiPhoneをしっかりと守ります。

詳細はこちら :https://amzn.to/3ZFD4dP

2．iPhone 14用ケース「マグ・アーマー・マグフィット」

高級感のある洗練されたデザインと実用性を兼ね備えたモデルです。米軍MIL規格に準拠した耐衝撃設計に加え、カメラレンズやディスプレイよりもフチを高く設計することで、日常の思いがけないキズや衝撃からしっかりと保護します。

また、側面にはTPU素材に滑り止めパターンを施し、安定したグリップ感と快適な握り心地を実現しました。約600gの磁力を誇る強力マグネットを内蔵しており、MagSafe対応アクセサリーをしっかり固定。快適なMagSafe環境をサポートします。

詳細はこちら :https://amzn.to/4rmOVth

3．iPhone 16e用強化ガラスフィルム「EZ Fit (イージー・フィット)」

貼り付けガイド付きキットを採用し、初めての方でも位置ズレしにくい設計の強化ガラスフィルムです。表面硬度9H+の強化ガラスには加熱処理を施しており、万が一傷が付いた場合でも破損が広がりにくい構造を実現しました。

さらに、アルミナコアガラスを採用することで、日常の落下や衝撃にも対応する高い耐久性を備えています。また、表面にはナノコーティングを施し、指紋や汚れが付きにくく、なめらかな操作感を実現しています。

詳細はこちら :https://amzn.to/4lhz65b

4．MagSafe対応カードケース「ティン・タップ・マグフィット」

フロスト・クリア・オレンジオレンジ

高品質PC (ポリカーボネート)とTPU (熱可塑性ポリウレタン)素材を採用し、無駄を省いたミニマルな構造により、スマートフォン本来のデザインを損なわない洗練された仕上がりとなっています。スライド式ロック構造を採用し、カード部分をしっかり固定。日常使用時にも安心して使用できる設計です。

ブラックフロスト・クリアデューン・ベージュ

カード収納は、エンボス加工ありカードで最大5枚、加工なしカードで最大6枚まで対応。背面マグネットに加えシリコンパッドを搭載することで、装着時のズレを抑え、安定した使用感を実現しています。

■対応機種：iPhone 17/16/15/14/13/12シリーズ、Pixel 10/9シリーズ、MagSafeケースに対応。

※上記以外のiPhone・PixelモデルおよびMagSafe非対応ケースとは互換性がおりません。

■カラーバリエーション：フロスト・クリア・オレンジ (NEW) / フロスト・クリア / オレンジ (NEW) / デューン・ベージュ / ブラック

詳細はこちら :https://amzn.to/3MRkTyM

＜シュピゲン＞は52カ国で愛されるグローバル企業であり、19年の歴史を誇るモバイルアクセサリーブランドです。長年培ってきたノウハウと技術力で、精度と保護力にこだわった製品づくりを追求しています。お客様に「安定のSpigen」という安心感と価値を提供するため、日々進化を続けています。

