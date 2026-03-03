Amazon新生活セール OWC Thunderbolt Dockなど通常価格の10％～20％OFFで販売

Other World Computing, Inc.

Other World Computing, Inc.（OWC(R)️: 米国イリノイ州ウッドストック）は、Amazon.co.jpで開催される「新生活セール」に参加します。期間中のセール対象製品ならびにセール価格の詳細は価格表を参照ください。セール価格での販売は在庫がなくなり次第終了となります。

先行セール：3月3日（火）00:00から3月5日（木）23:59

本セール：3月6日（金）00:00から3月9日（月）23:59

セール価格販売対象製品およびセール価格

Other World Computing (OWC) について

Other World Computing（OWC(R)️）は、1988年の設立以来、映像・音楽制作、写真、そしてビジネスの現場で活躍するプロフェッショナルに向けて、高性能なストレージ、ドック、メモリーカードソリューションを提供してきた信頼のブランドです。

プロフェッショナルグレードのストレージや拡張製品、メディアカード、ドック、各種接続ソリューションに加え、アプリやアクセサリに至るまで、すべての製品はクリエイターやビジネスユーザー、一般のコンシューマーといった実際のユーザーの視点に立ち、長く安心して使えるように設計・開発されています。耐久性と信頼性に優れた製品は、ワークフローのパフォーマンスを最大限に引き出し、安定した運用をサポートします。

Other World Computing（グローバルサイト） https://www.owc.com

Other World Computing（日本語サイト） https://www.owcasia.jp

アマゾンOWC直営公式ストア https://www.amazon.co.jp/OWC

本プレスリリースに関する問い合わせ先

Other World Computing (OWC)

pr-asia@owc.com