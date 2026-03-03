【3月5日 最強開運日発売】Yukarienシリーズ累計3万個突破。大切なお守りを“丁寧に持ち歩く”新商品「OMAMORI CASE」誕生
MERARC株式会社（本社：神奈川県横浜市中区）は、ギフトブランド「Yukarien（ユカリアン）」より2026年3月5日（木）の最強開運日に、新商品「OMAMORI CASE」を発売いたします。
3月5日は天赦日・大安・一粒万倍日・寅の日が重なる2026年屈指の最強開運日。
そんな特別な日に合わせ、大切なお守りをより丁寧に、そして美しく持ち歩くためのレザーケースをリリースいたします。
新商品「OMAMORI CASE」
神社やお寺で授かるお守り。
推し活のお守り。
自分の健康や幸せを願うお守り。
大切な新しい命のためのお守り。
勝負の場に向かう自分自身へのお守り。
大切にしたい想いが込められているのに、
バッグの中で擦れてしまったり、
ビニールのまま持ち歩いていたり。
「その想いごと、ちゃんと包みたい。」
そんな想いから生まれたのが、
Yukarienの新商品「OMAMORI CASE」です。
上質レザー × 20色展開 × 2026年干支「午」刻印
OMAMORI CASEは、
・上質なフランス産山羊革を使用
・20色展開
・2026年干支「午」の刻印入り
・大人が持てるシンプルデザイン
を特徴としています。
主張しすぎない洗練されたデザインは、ビジネスシーンにも、日常使いにも自然に溶け込みます。
“願い”を、さりげなく持ち歩く。
それがOMAMORI CASEのコンセプトです。
累計3万個突破ブランドが、最強開運日に込めた新たな挑戦
Yukarienシリーズは、これまでに累計3万個以上を販売。
「想いをカタチにするギフト」として、ペアキーリングを中心に多くの支持を集めてきました。
そして今回、その実績を背景に誕生したのが、新商品「OMAMORI CASE」。ブランドとして“第2の主力商品”を目指す新ラインです。
発売日は、天赦日・大安・一粒万倍日・寅の日が重なる2026年3月5日の最強開運日。
新しいことを始めるのに最適とされるこの特別な日に、
「皆さまの大切なお守りが、よりパワーを発揮できますように」
という願いを込めて販売開始いたします。
大切な想いを持ち歩くという文化を、より上質にアップデートします。
◼️商品概要
商品名：Leather Omamori Case
発売日：2026年3月5日（木）
カラー：20色展開
素材：フランス産山羊革
特徴：2026年干支「午」刻印入り
◼️販売チャネル
公式サイト：https://yukarien.official.ec/
◼️公式SNS公式
Instagram：https://www.instagram.com/yukarien_official.jp/
TikTok：https://www.tiktok.com/@yukarien_official.jp
【「Yukarien (ユカリアン)」ブランド概要】
誰かを想って選ぶ時間。
その瞬間こそが、何よりも尊く、美しい。
Yukarienは、そんな“想いの時間”を形にするために生まれたギフトブランドです。
変わりゆく日々の中で、ふと心がほどけるような小さな幸せをお届けしたい。
それが私たちの原点であり、日常と未来を繋ぐMERARCの想いです。
【会社概要】
会社名：MERARC株式会社
所在地：神奈川県横浜市中区山下町155番地
事業内容：各種商品の企画、製造、販売および輸出入
【問い合わせ先】
MERARC株式会社
Mail：info@merarc.com