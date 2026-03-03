【3月5日 最強開運日発売】Yukarienシリーズ累計3万個突破。大切なお守りを“丁寧に持ち歩く”新商品「OMAMORI CASE」誕生

MERARC株式会社

MERARC株式会社（本社：神奈川県横浜市中区）は、ギフトブランド「Yukarien（ユカリアン）」より2026年3月5日（木）の最強開運日に、新商品「OMAMORI CASE」を発売いたします。

3月5日は天赦日・大安・一粒万倍日・寅の日が重なる2026年屈指の最強開運日。

そんな特別な日に合わせ、大切なお守りをより丁寧に、そして美しく持ち歩くためのレザーケースをリリースいたします。

新商品「OMAMORI CASE」

神社やお寺で授かるお守り。

推し活のお守り。

自分の健康や幸せを願うお守り。

大切な新しい命のためのお守り。

勝負の場に向かう自分自身へのお守り。

大切にしたい想いが込められているのに、

バッグの中で擦れてしまったり、

ビニールのまま持ち歩いていたり。

「その想いごと、ちゃんと包みたい。」

そんな想いから生まれたのが、

Yukarienの新商品「OMAMORI CASE」です。

上質レザー × 20色展開 × 2026年干支「午」刻印

OMAMORI CASEは、

・上質なフランス産山羊革を使用

・20色展開

・2026年干支「午」の刻印入り

・大人が持てるシンプルデザイン

を特徴としています。

主張しすぎない洗練されたデザインは、ビジネスシーンにも、日常使いにも自然に溶け込みます。

“願い”を、さりげなく持ち歩く。

それがOMAMORI CASEのコンセプトです。

累計3万個突破ブランドが、最強開運日に込めた新たな挑戦

Yukarienシリーズは、これまでに累計3万個以上を販売。

「想いをカタチにするギフト」として、ペアキーリングを中心に多くの支持を集めてきました。

そして今回、その実績を背景に誕生したのが、新商品「OMAMORI CASE」。ブランドとして“第2の主力商品”を目指す新ラインです。

発売日は、天赦日・大安・一粒万倍日・寅の日が重なる2026年3月5日の最強開運日。

新しいことを始めるのに最適とされるこの特別な日に、

「皆さまの大切なお守りが、よりパワーを発揮できますように」

という願いを込めて販売開始いたします。

大切な想いを持ち歩くという文化を、より上質にアップデートします。

◼️商品概要

商品名：Leather Omamori Case

発売日：2026年3月5日（木）

カラー：20色展開

素材：フランス産山羊革

特徴：2026年干支「午」刻印入り

◼️販売チャネル

公式サイト：https://yukarien.official.ec/

◼️公式SNS公式

Instagram：https://www.instagram.com/yukarien_official.jp/

TikTok：https://www.tiktok.com/@yukarien_official.jp

【「Yukarien (ユカリアン)」ブランド概要】

誰かを想って選ぶ時間。

その瞬間こそが、何よりも尊く、美しい。

Yukarienは、そんな“想いの時間”を形にするために生まれたギフトブランドです。

変わりゆく日々の中で、ふと心がほどけるような小さな幸せをお届けしたい。

それが私たちの原点であり、日常と未来を繋ぐMERARCの想いです。

【会社概要】

会社名：MERARC株式会社

所在地：神奈川県横浜市中区山下町155番地

事業内容：各種商品の企画、製造、販売および輸出入

【問い合わせ先】

MERARC株式会社

Mail：info@merarc.com