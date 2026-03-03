MasterControl、G2の2026年Winter AwardsでMESとQMS部門において第1位を獲得

マスターコントロール株式会社https://www.mastercontrol.co.jp/gxp-lifeline/g2-customer-testimonials/

製造業および品質管理ソリューションのリーダーであるMasterControlは、G2の2026年Winter Awardsにおいて、MES（製造実行システム）およびQMS（品質管理システム）の両部門で第1位に選出(https://www.g2.com/sellers/mastercontrol#profiles)されました。この評価は、実際の顧客による検証済みレビューに基づくものです。

G2について

G2は、世界最大級のソフトウェアレビュープラットフォームであり、検証済みの顧客フィードバック、満足度スコア、市場での存在感に基づいてランキングを提供しています。リーダーとして認定されることは、製品が広く使用されているだけでなく、実際にそれを日々使用するチームから高く評価されていることを示しています。

主な受賞内容

MES部門（MasterControl Manufacturing Excellence - Mx(https://www.g2.com/products/mastercontrol-manufacturing-excellence/reviews)）第1位

QMS部門（MasterControl Quality Excellence - Qx(https://www.g2.com/products/mastercontrol-quality-management-system/reviews)）第１位

顧客が評価する主要メリット

1. 製造現場での使いやすさ - オペレーターがスムーズに作業を実行

2. 連携したデータ - 品質チームと製造チームが単一の情報源から作業

3. 監査準備 - より迅速な検査と信頼できるデータの整合性

4. スケーラビリティ - 単一サイトから企業全体まで対応

顧客の声

「紙のバッチ記録から電子バッチ記録への切り替えにより、会社は時間とコストを節約しました。インターフェースは管理と展開を容易にします」 - バイオテクノロジーリーダー

「MasterControl QMSは、コンプライアンス、文書管理、全体的な品質プロセスを扱う方法を真に変革しました。自動化されたワークフローとリアルタイムの追跡により、FDA、ISO、GMPなどの規制基準を満たすことを容易にします」 - Jessica W.、ドキュメント管理者

MasterControlについて

MasterControlは、製造業および品質管理ソリューションのグローバルリーダーとして、規制産業における企業のコンプライアンス、品質、効率性の向上を支援しています。

製品紹介

MasterControl Manufacturing Excellence - Mx(https://www.mastercontrol.co.jp/manufacturing/)

MasterControl Quality Excellence - Qx(https://www.mastercontrol.co.jp/quality/)

【本件に関するお問い合わせ先】

マスターコントロール株式会社

Email: jp.press@mastercontrol.com

URL: http://www.mastercontrol.co.jp/