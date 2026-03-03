フレンテ西宮、人流分析AI Agent「ミセシル」のフロア/ゾーン分析を採用 し、テナント変更の効果検証や来館者分析を実施

株式会社GROWTH VERSE

株式会社GROWTH VERSE（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博）が提供する人流分析AI Agent「ミセシル」は、西宮都市管理株式会社（本社：兵庫県西宮市、代表取締役 長野 丈太郎）が運営するフレンテ西宮にフロア/ゾーン分析を提供することをお知らせいたします。

導入の背景と目的

フレンテ西宮は、兵庫県西宮市のJR西宮駅南側に直結したショッピングセンターです。1994年の開業以来、生活密着型の商業施設として親しまれており、地下1階から地上5階までのフロアに、スーパー、大型家具店、専門店、そして公共ホールが入居しています。

フレンテ西宮では以前より人流分析AI Agent「ミセシル」を活用して来館者分析を行っていますが、この度より詳細な来館者・回遊分析を行うために追加でフロア/ゾーン分析を採用しました。フロアおよびゾーン単位での詳細な人流分析を導入し、テナント入れ替えに伴う集客効果の検証や、主要テナントの来館者属性・回遊動態の可視化を行います。得られたデータは、各テナントへのフィードバックや施設全体の運営方針策定、および戦略的な販促活動の議論に活用していく予定です。

ミセシルについて

「ミセシル」は、スマホビッグデータを活用した、自店・競合店・商圏の人流分析AI Agentです。業界トップクラス3,000万人の位置情報、4.8億UBのWEB閲覧履歴、1.8億枚の購買レシートデータ、国勢調査データを掛け合わせたデータ分析を行います。

製品URL：https://growth-verse.ai/miseshiru/

会社概要

「 BUILDING AI to maximize Business Growth 」をミッションとして掲げ、データ×AIで企業の成長力を最大化するためのAI Agentを提供しています。マーケティング領域では「AIMSTAR」、小売領域では「ミセシル」および「Zero」、音声領域では「電話放送局」各サービスの開発・販売をしています。

会社名：株式会社GROWTH VERSE

代表者名：代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博

設立日：2021年６月

所在地：〒105-6238 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー38F

Tel：03-5956-3426

Fax：03-5956-3427

https://growth-verse.ai