株式会社リンクスホールディングス

株式会社リンクスホールディングス（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：長嶺 拓）が運営するメンズ脱毛専門店 RINX（リンクス）は、2026年3月29日（日）に創業18周年を迎えます。

近年、脱毛業界では価格を強調した広告や短期的な集客を目的とした訴求が増え、来店後に施術内容や条件の違いに戸惑うケースも見られます。脱毛は、申し込んだ時点で完結するサービスではありません。一定期間通うことではじめて結果につながるため、通い続けられるかどうかが重要になります。

RINXでは、「契約しやすさ」よりも「通い続けられるか」を重視し、施術時の痛みへの配慮、予約の取りやすさ、料金の分かりやすさを基準にサービスを整えてきました。

脱毛は、始めるより「通いきる」ほうが難しいサービス

脱毛は価格や手軽さを基準に判断されやすく、通う期間や通いやすさまで十分に確認されないまま検討が進むことがあります。

実際には、通う回数や期間、生活への影響、予約の取りやすさ、施術時の痛みなどが積み重なり、途中で通えなくなるケースも少なくありません。

RINXでは、脱毛を単なる施術ではなく、一定期間にわたって向き合う「体験」として捉えています。

18周年を迎えるこのタイミングで、脱毛が初めての方でも不安なく始められるプランをご用意しました。

【18周年記念祭】はじめての方へ向けた特別な脱毛プラン

キャンペーン詳細

特典１.：ヒゲ脱毛プランのお申し込みでスキンケアをプレゼント

顔・ヒゲ脱毛の回数プランをご契約の方に、FAITHスターターセットをプレゼントします。

特典２.：RINX公式アプリで 最大2部位が半額に

・アプリダウンロードで「1部位半額」

・来店時のお客様登録で「2部位半額」

特典３.：全身脱毛契約でヒゲ脱毛の同回数分をプレゼント

ホームページ限定の全身脱毛最大72%OFFキャンペーンにお申し込みで、同回数分のヒゲ脱毛を追加費用なしでプレゼントいたします。

ご利用条件

・各店舗20名限定

・実施期間：2026年3月1日（日）～4月30日（木）

・対象：RINXを初めて利用される方

・公式サイト：https://mens-rinx.jp/campaign/18th

※キャンペーンの詳細は公式ホームページをご確認ください。

※反響状況により、予告なく内容変更または終了となる場合がございます。

創業18年・733万件の実績が示す「リンクスが通いやすい理由」

通いやすさは、雰囲気や印象だけでは判断できません。実際に長期間運営され、選ばれ続けてきた実績が判断材料になると考えています。RINXは2008年に創業し、現在は全国80店舗以上を展開しています。

累計733万件以上の施術は、一度きりではなく、継続的に通われた結果として積み上がった数字です。18年間サービスを続けてきた事実そのものが、脱毛に通うことを前提とした運営を行ってきた証明だと考えています。

【RINX公式アプリ】通う手間をサポート

脱毛は一定期間通う必要があるため、予約や来店のしやすさは施術と同じくらい重要です。RINXでは、自社開発の公式アプリを導入しています。

・営業時間外でも予約・キャンセルが可能

・空き状況をリアルタイムで確認可能

・引っ越しや転勤があっても店舗の変更ができる

通う手間を減らすことで、継続しやすい環境を整えています。

脱毛×スキンケアで理想の「美しい肌」まで整える

RINXでは、痛くない通いやすい脱毛サロンであることを追求する中で、脱毛後のアフターケアの重要性にも向き合ってきました。 脱毛後は一時的に肌の水分が失われやすく、乾燥しやすい状態になります。そのため、脱毛後の肌を整え、健やかな状態を保つケアが必要になります。

脱毛後の肌状態との相性を重視して化粧品を吟味した結果、 肌の内側から水分保持や本来のバリア機能をサポートする、 株式会社FAITH社が提供するサロン専売スキンケアを導入しました。 脱毛で肌の土台を整え、スキンケアで肌状態を安定させることで、 清潔感のある美しい肌を目指します。

脱毛とアフターケアを組み合わせることで、より満足いただける仕上がりを提供するため、今回は脱毛とセットになった特別プランをご用意しました。

価格競争が進む今だからこそ、品質基準を守り続ける

メンズ脱毛の需要増加に伴い、短期間で開業するサロンやクリニックも増えています。市場の拡大とともに価格競争も激しくなり、教育体制や運営が十分に整わないまま施術が行われるケースも見られます。

RINXでは、技術向上と運営体制を整えたうえでサービスを提供し、安心してお任せいただける品質を追求しています。

その結果として、「家族や友人に勧められる脱毛」であることを一つの基準に運営を続けています。

正直な価格で、これからも安心の脱毛を

脱毛を検討する際、料金が分かりにくいことが不安につながるケースがあります。RINXでは、来店前に内容と料金を確認できるよう、以下の方針を徹底しています。

● すべての脱毛プランを事前に提示

● 表示価格以外の追加費用はなし

● 来店後に条件が変わる案内は行わない

納得したうえで判断できる状態をつくることを前提にしています。

専門医師監修 メンズ専門の本格脱毛サロン「リンクス」

メンズ脱毛専門店 RINX（リンクス）は、2008年に創業し、2026年3月29日（日）で創業18年目を迎えます。全国80店舗以上を展開し、累計733万件以上の施術実績を誇る、メンズ脱毛専門サロンの最老舗ブランドです。

施術を行うのは全て男性の脱毛技能士。高度な技術を誇るのはもちろんのこと、男性ならではの悩みを相談しやすい環境であること、過度な勧誘はなく、顧客の意思を尊重する創業当時からの姿勢が顧客満足につながっています。

株式会社リンクスホールティングス

所在地：〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島3-3-3中之島三井ビルディング2101

代表者：代表取締役社長 長嶺 拓

公式HP：https://mens-rinx.jp