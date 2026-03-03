株式会社LayerXが法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」を導入

アンドエル株式会社

アンドエル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：古橋 智史、以下「当社」）は、株式会社LayerX（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：福島良典）に、法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」をご導入いただきました。

導入の背景

株式会社LayerXは、「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げるAIカンパニーです。2026年には日経新聞の「NEXTユニコーン」に選出されるなど、成長を続けるスタートアップです。

同社では、月に30～40名が入社する急成長組織において、心身の健康とハイグロースの両立を目指しており、「健康第一」「家族ファースト」を掲げながら、常に高いパフォーマンスを出せる環境づくりを目指しています。

オンライン診療を単なる福利厚生ではなく、「生産性を阻害する要因を取り除く投資」として定義し、通院のために半日休む必要がなくなる利便性と、不調を未然に防ぐことが結果的に組織の生産性を最大化させるという考えから、「アンドエルワーク」をご導入いただきました。

株式会社LayerXの導入事例記事を公開

この度の導入にあたり、株式会社LayerX HRプランニング部の山田様・竹治様に、「アンドエルワーク」導入の背景や導入後に感じている変化についてお話を伺いました。

心身の健康とハイグロースの両立を目指す組織における健康支援の考え方、生産性を阻害する要因を取り除く投資としてのオンライン診療の位置づけ、口コミによる利用促進の取り組み、ストレスチェックと相談室を連携させた予防的なセルフケアの仕組みなど、ハイグロース企業における健康支援のリアルな声が詰まった内容となっております。詳細は以下の記事をご覧ください。

▼心身の健康とハイグロースの両立という「新しい王道」を目指す、LayerXの社員との向き合い方とは？

https://www.and-l.com/work/case/layerx

法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」について

「アンドエルワーク」は、従業員の心身の健康を包括的にサポートする法人向けオンライン健康支援サービスです。通院時間の負担をなくすオンライン診療から、専門家によるカウンセリング、組織の課題を可視化するストレスチェックなど、以下のようなサービスをワンパッケージで提供し、企業の健康経営を推進します。

・通院時間を短縮し医療へのアクセスを気軽にする「アンドエルクリニック」

・メンタルヘルスやプライベートな悩みを相談することができる「アンドエル相談室」

・従業員の状態を可視化する「ストレスチェック」

・低価格で導入可能な「アンドエル産業医紹介サービス」「健康診断予約代行サービス」 「パルスサーベイ」「外部通報窓口」※追加オプションとなります。

▼サービスサイト

https://www.and-l.com/work

株式会社LayerXについて

LayerXは、「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げるAIカンパニーです。 バックオフィス向けAIクラウド「バクラク」事業、Fintech事業、エンタープライズ向けAIプラットフォーム「Ai Workforce」事業などの複合的な事業を通して日本の社会課題を解決し、AIの力で人々の創造力がより発揮される未来をつくります。

社名：株式会社LayerX

代表者：代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気

所在地：東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア5階

設立：2018年8月

コーポレートサイト：https://layerx.co.jp/

会社概要

社名 ：アンドエル株式会社

代表取締役 ：古橋 智史

設立日 ：2023年10月17日

所在地 ：〒107-0061 東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3階

会社ＨＰ ：https://corp.and-l.com/

主要サービス：

・法人向け健康支援サービス アンドエルワーク

https://www.and-l.com/work

・人材紹介サービス アンドエルキャリア