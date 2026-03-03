シンシアリー、「第10回 AI・人工知能EXPO【春】」に出展

Cynthialy株式会社

シンシアリー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：國本知里）は、2026年4月15日（水）から17日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「第10回 AI・人工知能EXPO【春】」に出展いたします。

当社ブース（ブース番号：14-10）では、Microsoft 365 CopilotやGoogle Geminiをはじめとする生成AIの業務活用を加速させるソリューションをご紹介いたします。

■ 出展の背景

詳細はこちら :https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/visit/ai.html

生成AIの企業導入が急速に進む中、多くの企業が「導入したものの活用が広がらない」「一部の社員しか使いこなせていない」「業務プロセスに定着しない」といった課題に直面しています。特にMicrosoft 365 CopilotやGoogle Geminiといった業務直結型AIツールは、日常業務の効率化や生産性向上に大きな可能性を持つ一方で、導入後の活用定着が成果を左右する重要な要素となっています。

シンシアリーは、生成AIの人材育成・導入コンサルティング・活用開発支援を手がける専門企業として、これまで多くの企業の生成AI活用定着を支援してまいりました。本展示会では、CopilotとGeminiの両プラットフォームに対応したソリューションを通じて、企業の生成AI活用をさらに加速させるご提案をいたします。

■ 展示について

【ブース情報】

・ブース番号：14-10（5小間）

・展示期間：2026年4月15日（水）～17日（金）

・会場：東京ビッグサイト 西展示棟

■ イベント概要

「第10回 AI・人工知能EXPO【春】」は、NexTech Week 2026 春の一環として開催される、AIに特化した日本最大級の専門展です。AI関連の最新技術やソリューションが一堂に集まり、企業のAI導入・活用を推進する場として、毎回多くの来場者が訪れています。

・イベント名：第10回 AI・人工知能EXPO【春】（NexTech Week 2026 春 内）

・会期：2026年4月15日（水）～17日（金）

・会場：東京ビッグサイト 西展示棟

・主催：RX Japan株式会社

■ 今後の展開

来場登録はこちら :https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1605544988643220-ISS

シンシアリーは、企業それぞれの環境に最適な生成AI活用を支援してまいります。Microsoft 365 CopilotやGoogle Geminiをはじめ、企業の業務環境に合わせた生成AI活用定着の支援を、今後さらに拡充してまいります。

■ シンシアリー株式会社について

シンシアリー株式会社は生成AI技術を活用し、人間の圧倒的な生産性向上・企業価値向上、AIエージェント・AIバーチャルヒューマンという新しいワークフォースを創り出し、AIによる働き方の変革をご支援します。

https://cynthialy.co.jp/

＜会社概要＞

本社所在地：東京都渋谷区道玄坂2丁目11番1号5階

名古屋営業所：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号（STATION Ai内）

設立： 2022年10月

代表者： 國本知里

事業内容： 生成AIの人材育成・成果創出コンサルティング・活用開発支援事業