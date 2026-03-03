AIで動画内製化を加速させる「YouTube・SNS内製化3Day Bootcamp」と「Creative AI 2Day Bootcamp」を同時リリース

■ 動画制作の「外注」から「内製」へ。AIが変える中小企業のマーケティング新基準

株式会社bgmnow

株式会社bgmnow（所在地：東京都江東区）は、最新の生成AI技術を活用して中小企業の動画制作を完全内製化する実践型教育プログラム「YouTube内製化 3Day Bootcamp」および「クリエイター向け2Day AI Bootcamp」の提供を開始いたします。

■ 開発の背景：動画を「作りたい」が「作れない」中小企業の壁

現在、多くの企業が採用や販促のためにYouTubeやSNS動画の重要性を感じています。

しかし、「制作会社の見積もりが高すぎる」「社内にノウハウがない」「一本の制作に時間がかかりすぎる」といった課題が、動画活用を阻む大きな壁となってきました。

当社は、この課題を「AIとの共創」で解決します。

従来、プロが数週間かけていた作業をAIによって効率化し、専門知識のない社員でも3日間でクオリティの高い動画を生み出せるワークフローを構築しました。

■ 提供プログラムの概要

1. YouTube・SNS内製化 3Day Bootcamp

企画・構成・撮影・編集の全工程を3日間で集中習得します。

特徴: 独自の「AI構成テンプレート」を使用し、視聴者に刺さる動画を爆速で設計。

ゴール: プログラム終了時に、YouTubeへの1本目の投稿を完了させます。

2. Creative AI Bootcamp

画像生成AIや動画生成AIを活用し、表現の幅を広げる特化型コースです。

特徴: 実写では不可能なビジュアルをAIで生成。編集時間を劇的に短縮する最新AIツールの活用法を伝授。

ゴール: AIを「右腕」として使いこなし、制作スピードを10倍以上に引き上げます。

■ β版モニター募集について

本リリースの公開に合わせて、先行5社限定で「β版特別価格（150,000円～）」でのモニター受講生を募集いたします。

さらに、モニター受講生限定で3日間の講座後、3ヶ月間の伴走コース（30万円）を無料で提供。

対象: 新年度に向けてYouTubeチャンネルやSNSを立ち上げたい、または動画制作コストを大幅に削減したい企業のマーケティング担当者、採用担当者

詳細・申込:

▼こちらのページからお申し込みください。

https://bgmnow.co.jp/lab/youtube-bootcamp

詳細を見る :https://bgmnow.co.jp/lab/youtube-bootcamp

【bgmnowについて】

「Creative tech Company」をコンセプトに、AIを活用して広告動画の大量生成、動画コンテンツの作成、AIを活用したクリエイティブ教育・支援事業を展開しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社bgmnow

公式サイト：https://bgmnow.co.jp/