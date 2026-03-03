韓国シルバージュエリーブランド「VERTE（ベフト）」日本初・TOKYO POP-UP 開催中

ブランド概要

VERTEは、一人ひとりが持つ本来の美しさを、どんな瞬間でも“自分らしい特別さ”として表現できることを大切にしているブランドです。その想いをかたちにするため、日常に自然と馴染みながらも、さりげなく個性を引き立てるシルバージュエリーを提案しています。

- Instagram：@verte.official(https://www.instagram.com/verte.official/) / @verte.official.jp(https://www.instagram.com/verte.official.jp/)

ミニマルで洗練されたデザインは、スタイリングに溶け込みながらも確かな存在感を放ちます。また、環境に配慮した紙素材のパッケージを採用するなど、サステナビリティへの取り組みもブランドの大切な価値のひとつです。VERTEを通じて、価値ある体験とともに、日常の中に小さな変化をもたらします。

開催概要

期間 : 2026年2月6日（金）～ 2026年3月12日（木）

開催場所： 渋谷PARCO 4F 「THE HYUNDAI」

POPUP STORE EVENT

1.POPUP限定 SALE開催

POP-UP期間中は、店内商品を全品5％OFFにてご提供いたします。さらに、インフルエンサーがセレクトしたPICK ITEMにつきましては、特別に10％OFFでお求めいただけます。

2.購入金額別ノベルティ

- 15,000円以上ご購入：ハート型ティンケース プレゼント

- 25,000円以上ご購入：シルバーケアSET プレゼント

（ティンケース＋ポリッシングクロス＋変色防止ペーパー）

- 30,000円以上ご購入：ダイアリーSET プレゼント

（ダイアリー＋鉛筆）

※カラーはランダム/※ 在庫なくなり次第終了

3.購入者限定・先着ギフト

OPENから5日間限定で各日先着20名様にぬいぐるみキーホルダーをプレゼント

次回POP-UPのお知らせ

VERTE POP-UPに続き、3月13日（金）からはシューズ・バッグなどを展開する韓国ブランド「SALT AND CHOCOLATE」がPOP-UP STOREを開催いたします。今後のさらなるブランド展開にも、どうぞご注目ください。

メディア（取材）に関するお問い合わせ先

担当：松本（partnership@nugu.jp）