Perplexity、世界最大のAndroidメーカーSamsungと提携。APIを通じてシステムレベルのAI統合を実現

AI回答エンジン「Perplexity」を展開するPerplexity AI, Inc.（本社：米国サンフランシスコ、共同創業者兼CEO：Aravind Srinivas、アジア代表：森田俊、以下Perplexity）は、世界最大のAndroidデバイスメーカーであるサムスン電子との戦略的提携を発表いたしました。本提携により、最新フラッグシップスマートフォン「Galaxy S26」シリーズにおいて、Perplexityの高度な検索・推論能力がかつてない深度のシステムレベルで統合されます。

今回の統合は、単なるアプリのプリインストールに留まりません。Perplexityは、サムスンがこれまで自社製アシスタントのみに限定していた「OSレベルのアクセス権」を持つ、Googleを除いて初の企業となりました。

Perplexityの「Sonar API」がGalaxyのシステムフレームワークに直接組み込まれることで、Perplexityの検索、推論、そしてデバイスレベルのアクションを制御するオーケストレーション能力が最大限に発揮されます。これにより、Perplexityはデバイス上の3つの主要アシスタントのうち2つ（PerplexityアシスタントおよびBixby）のバックエンドを支えるAIとなりました。

■提携の概要 - OS深部への統合による「Hey Plex」体験

今回の統合は、単なるアプリのプリインストールに留まりません。Perplexityの「Sonar API」がGalaxyのシステムフレームワークに直接組み込まれることで、以下の革新的なユーザー体験を実現します。

■ 背景：オープンなAIエコシステムの追求

- 専用ウェイクワード「Hey Plex」Googleの「Gemini」や「Bixby」と並び、ユーザーは「Hey Plex（ヘイ・プレックス）」と話しかけるだけで、即座にPerplexityのAIアシスタントを起動できます。また、サイドボタンの長押しなど、物理コントロールからのアクセスも可能です。- 純正アプリとのシームレスな連携システム深部での統合により、ブラウザを介さずにメモ、カレンダー、ギャラリー、時計、リマインダー等の純正アプリと直接データの読み書きが可能です。- - 活用例： 「昨日のギャラリーにある写真について教えて」という質問や、検索結果をワンタップで「Samsung Notes」へ保存、一度の会話でリマインダー設定とカレンダー登録を同時に行うといった高度な操作が実現します。- Bixbyの頭脳として採用刷新されたBixbyのバックエンドにPerplexity APIを採用。リアルタイムのウェブ情報に基づき、従来の静的なデータに頼らない、出典の明らかな最新の回答をBixby経由で提供します。- 純正ブラウザ「Samsung Internet」でのAIエージェントブラウジングSamsung純正ブラウザにPerplexityのAIブラウザ「Comet」の技術を統合。ウェブサイトの要約や複雑なタスクの自動実行が可能になるほか、Perplexityをデフォルト検索エンジンとして設定することも可能です。

サムスンの調査によれば、約8割のユーザーが日常的に2つ以上のAIエージェントを使い分けています。サムスンはこのユーザー行動に適合するため、特定のAIに縛られない「オープンなマルチエージェント・エコシステム」を掲げ、その主要パートナーとして、世界で最も信頼される回答エンジンであるPerplexityを選定しました。

サムスンは今年、数億台のデバイスを出荷する見込みです。世界で最も普及しているAndroidデバイスの「心臓部（アシスタント、ブラウザ、検索）」を支える権限を持つAI企業は、現在Perplexityをおいて他にありません。Perplexityとサムスンは、人々の知的好奇心を支え、世界の知識へのアクセスをかつてないほどスマートに変革してまいります。

■コメント

Perplexity AI, Inc. アジア代表 森田俊のコメント

日本は世界的に見てもiPhoneのシェアが非常に高い、ユニークな市場です。しかし、今回のSamsungとの深い技術提携により、その勢力図は大きく変わると確信しています。

私たちが目指したのは、AIを単なる『ブラウザ上の検索ツール』として提供することではありません。AIがスマートフォンのOSやハードウェアの核心（コア）にネイティブに組み込まれることで、ユーザーが意識することなく、日常生活のあらゆるシーンに知能が溶け込んでいく時代の幕開けです。

参考

https://www.perplexity.ai/ja/hub/blog/perplexity-apis-deliver-powerful-ai-to-the-world%E2%80%99s-largest-android-device-maker

Perplexityについて

Perplexityは、リアルタイムで信頼できる情報源から回答を取得し、出典付きで返答する会話型AI検索エンジンです。2022年にOpenAI、Meta、Quora、Bing、Databricksの出身者らにより創業。現在は毎週2億件以上の質問に回答し、世界中のユーザーの「問い」を支えています。

公式サイト：https://www.perplexity.ai/