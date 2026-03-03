愛車に最適な1色を。エフシーエル、楽天スーパーSALEで最大40％OFF

株式会社WiNEEDS HOLDINGS

車・バイク用カスタムパーツ専門店エフシーエル(fcl.)を展開する株式会社WiNEEDS HOLDINGS（所在地：広島市南区、代表取締役社長：尾田 雅史）は、2026年3月4日20:00より開催される「楽天スーパーSALE」において、愛車を引き立てる豊富なカラーバリエーションが人気の「 2色切替LEDフォグランプ 」を最大40％OFFで販売開始します。

今回のセールでは、エフシーエルが誇る「信頼光」のクオリティはそのままに、オーナーのこだわりを形にする「多彩なカラー展開」に焦点を当てたラインナップを展開します。

個性を引き立てる圧倒的なカラーバリエーション

エフシーエルでは、ドライバーの視認性確保はもちろん、愛車を美しく演出する「楽しさ」も大切にしています。単なる明るさだけを求めるのではなく、それぞれのオーナーが理想とするスタイルにマッチする色味を追求しました。

2色切替フォグの主な特徴

楽天スーパーSALE 詳細情報

- 愛車を引き立てる豊富なカラーバリエーション: 定番のホワイト×イエローの組み合わせに加え、透明感のあるフロスティブルーやライムイエローなど、他にはない多彩な組み合わせを実現。気分やスタイルに合わせて愛車の表情を自由に変えられます。- 正確な配光設計と視認性: 多彩なカラーでありながら、純正バルブの配光を忠実に再現。光を拡散させすぎず、必要な箇所を確実に照らす設計により、デザイン性と安全な夜間走行を両立した「信頼光」を提供します。- 幅広い車種に適合するラインナップ: H8/H11/H16、HB4、PSX26Wといった主要な形状を網羅。軽自動車からミニバンまで、多くの車種でこだわりのカラーカスタムを楽しめます。

期間中、楽天市場店では本製品をはじめとするカスタムパーツを特別価格で提供いたします。

- セール名: 楽天スーパーSALE- 開催期間: 2026年3月4日(水) 20:00 ～ 2026年3月11日(水) 01:59- 最大値引き率: 最大40％OFF- セール会場: https://www.rakuten.co.jp/fcllicoltd/contents/supersale/

エフシーエルは、購入後も安心してお使いいただけるよう、充実したサポート体制を整えています。誠実な製品づくりを通じて、すべてのお客様に「安心の光」をお届けすることを目指しています。この機会にぜひ、エフシーエルが提案する「信頼光」をご体感ください。

エフシーエル(fcl.)について

広島に本社を置く自動車用LED・HIDライトの専門ブランドです。「安心・安全・高品質」をモットーに、お客様のカーライフをより豊かに、そして快適にするための製品開発に取り組んでいます。

また、単なる明るさ（ルーメン値）だけを追求するのではなく、ドライバーが本当に必要とする「見やすさ」と「安全性」を両立する「信頼光」をコンセプトとしています。正確な配光設計と、購入後も安心のサポート体制を通じて、お客様に誠実な製品を提供し続けます。

ブランドについて

https://www.fcl-hid.com/view/page/aboutfcl?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand(https://www.fcl-hid.com/view/page/aboutfcl?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand)

信頼光について

https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand(https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand)