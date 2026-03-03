【福岡初上陸】元宝塚歌劇団・和海しょうプロデュースの入浴剤ブランド「Etoile Bain」が博多阪急に登場！

STLogue株式会社

株式会社seeds（本社：東京都港区、代表：赤津慧）は、元宝塚歌劇団の花組スターとして活躍した和海しょうがプロデュースする入浴剤ブランド「Etoile Bain（エトワールバン）」を、2026年3月4日（水）から8日（日）の5日間、博多阪急で開催される「KYUSYU BEAUTY Fes.」に出展いたします。

今回の目玉として、3月6日（金）と8日（日）の2日間は、元宝塚歌劇団宙組娘役の葉咲うららさんがスペシャルアンバサダーとして店頭に登場。ブランドにとって福岡での店頭販売は今回が初となります。

■ 本イベントの3つの注目ポイント

1. 元宙組・葉咲うららさんが店頭で「おもてなし」

3月6日（金）と3月8日（日）の2日間、元宝塚歌劇団宙組の葉咲うららさんが来店。スペシャルアンバサダーとして、直接商品の魅力をお伝えし、販売に携わります。元タカラジェンヌと触れ合える、またとない特別な機会です。

元宝塚歌劇団宙組 葉咲うららさん葉咲うららプロフィール

福岡県福岡市出身。2020年宝塚歌劇団入団。

宙組娘役として、在団中は歌を得意とし、カゲソロ、エトワールを務め、ディナーショーにも出演。2024年に卒業後は、地元福岡を中心にLIVE、コンサート、ドラマ、映画に出演、主題歌「Euphoria」も担当する等、幅広く活動している。





2. 待望の福岡初出展！実際に手に取れる貴重なチャンス

これまでオンラインや一部地域でしか展開のなかった「Etoile Bain」が、ついに福岡の地に初上陸いたします。5種類の香りと色を直接体験いただけるほか、ギフトに最適なセット販売も実施。自分へのご褒美や、大切な方への贈り物として、現物を手に取って選んでいただけます。

3. 和海しょうの原点、老舗「脇田温泉」の泉質を再現

和海しょうの実家は、福岡県宮若市で長年愛される老舗温泉旅館「脇田温泉 楠水閣」。幼少期から慣れ親しんだ“温泉の癒やしの力”を届けたいという想いから、脇田温泉の成分を再現したこだわりの配合を実現しました。宝塚時代の多忙な日々を支えた「入浴習慣」と、本物の温泉文化が融合した至福のバスタイムを提供します。



■ 商品ラインアップ

『Etoile Bain（エトワール バン）』は、クラウドファンディングで支援者の声と共に作り上げた5つのカラーと香りを展開しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/152245/table/13_1_bdeb03b1253a8e5b677df375d6e83031.jpg?v=202603031051 ]

■ 価格

・単品：500円（税別）

・単色10袋セット：5,000円（税別）

・5色 各2袋セット（合計10袋）：8,000円（税別）

■ イベント概要

催事名： KYUSYU BEAUTY Fes.（九州ビューティーフェスティバル）

会場： 博多阪急 1階 メディアステージ

期間： 2026年3月4日（水）～8日（日）

営業時間： 10:00～20:00（最終日は18:00閉場）

葉咲うららさん来店日： 3月6日（金）、3月8日（日）

【会社概要】

■ 株式会社seeds

社名：株式会社seeds

所在地：東京都港区新橋5-35-6 第二水野ビル7F

代表者：代表取締役 赤津 慧

事業内容：タカラジェンヌOGのセカンドキャリア支援事業、IP開発、メディア開発・運営、マーチャンダイジング等

■ STLogue株式会社

社名：STLogue株式会社

所在地：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー34F

代表者：代表取締役 坂元 寿耦、田代 逸哉人

事業内容：メディア運営、イベント、広告、ブランディング、マーチャンダイジング等