iPhoneカレンダー「months」プレミアムプラン半額（1年500円）の新生活応援キャンペーンを3月1日より実施！画面遷移ゼロで「月の流れ」と「日の詳細」を同時表示。

株式会社フォーユー

iPhone専用カレンダーアプリ「months（マンス）」は、進学や就職、お引っ越しなどで生活環境が大きく変わる春の新生活シーズンに向け、2026年3月1日（日）から3月31日（火）までの期間限定で、プレミアムプラン（年額）が通常の半額となる「新生活応援キャンペーン」を実施いたします。

通常1,000円の年額プランが【初年度500円（1ヶ月あたり約41円）】でご利用いただける、大変お得なキャンペーンです。まずは「自動課金なし」1週間無料でお試しください。

■ 予定確認の「画面遷移」は思考のノイズになる

3月から4月にかけての「新生活シーズン」は、手続きや歓送迎会、新しいシフトの開始など、1年で最も予定が過密になる時期です。

しかし、一般的なカレンダーアプリでは、「月間カレンダー」で日付をタップすると「1日の詳細画面」に切り替わってしまい、月や週全体の流れを見失いがちでした。予定を確認・調整するたびに画面を「行ったり来たり」する操作は、忙しい時期の隠れたストレスとなります。

「months」は、この画面遷移のストレスを完全にゼロにしました。親指ひとつで「月の全体像」と「1日の詳細」を同時に見渡せる独自のUIで、新生活のスケジュール管理を劇的に快適にするため、今回の半額キャンペーンを決定いたしました。

■ 新生活に「months」が選ばれる3つの理由

「月の全体像」と「1日の詳細」を同時に見渡せる独自のUI1週間の無料体験後にサブスクへの登録をお選びいただけます。勝手にサブスク登録される心配はありません。- 【画面遷移ゼロ】「月の流れ」と「日の詳細」をひと目で同時把握months最大の特長は、画面上部に「カレンダー」、画面下部に「1日の予定パレット」を常時表示する独自のインターフェースです。カレンダーの日付をタップしても画面は切り替わらず、下部のパレットにその日の詳細がスッと浮かび上がります。月の流れを把握したまま、次々と別の日付の詳細を確認できるため、過密な新生活のスケジュール調整もスムーズに行えます。- 【うっかり防止】新生活のルーチンを支える「検索ピン留め」と「3段階通知」「燃えるゴミの日はいつだっけ？」「新しいバイトのシフトは？」といった新生活ならではの確認作業も、monthsなら一瞬です。「#ゴミ」「#シフト」などの検索結果を画面に直接ピン留めできるため、毎回文字入力する手間が省けます。さらに、1つの予定につき最大3回まで設定できる通知（アラーム）機能により、慣れない環境での「うっかり忘れ」を強力に防ぎます。- 【美しいデザイン】スマホを開くのが楽しみになるスマホのホーム画面を新調したくなる春。monthsは最新のiOSに調和する、すりガラスのような透明感と奥行きを持つ「Liquid Glass UI」を採用しています。ホーム画面にウィジェットを配置すれば、アプリを開かずに時間割や今日の予定をおしゃれに確認可能。機能性だけでなく、毎日目にするインテリアとしての美しさも追求しています。多数のウィジェットを使い分けることが可能です。

■ 「months」新生活応援キャンペーン 概要

- 期間：2026年3月1日（日）～ 3月31日（火）- 対象：期間中にアプリ内から新規で「年額プラン」をご契約いただいた方- 内容：プレミアムプラン（年額）通常1,000円のところ、初年度特別価格 500円（50%OFF）にてご提供いたします。- 適用方法：アプリ内の設定画面より、「プレミアムプラン（年額）」を選択していただくと、自動的にキャンペーン価格が適用されます。※2年目以降は通常価格（1,000円/年）での自動更新となります。

■ アプリ概要

- アプリ名: months（マンス）- 対応OS: iOS（iPhone専用）- ダウンロード: https://apps.apple.com/jp/app/id6739420415- 公式サイト: https://months.jp- プレスキット: https://months.jp/press/- 本件に関するお問い合わせ先: info@months.jp(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDfMNaqVQvscTPg5WotHPVU6iOD5Qdu8ETruOQdyDiWqfZRg/viewform)