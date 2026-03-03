【コスパ最強!!充実の65分食べ放題!!】3/15迄!!ニラックスブッフェで大人気の45分『エキスプレスコース』を「20分」拡大！価格以上の満足感！充実の食べ放題を思う存分お楽しみください！
～ 人気企画再び!!サクっとリーズナブルに充実の食べ放題!! ～
ショートタイムでサクッと手軽に楽しめる『エクスブルー』などで大好評の45分『エキスプレスコース』！
お値段はそのまま！『20分』拡大キャンペーンを、3/15（日）までの期間限定にて開催！
【コース内容】
・和洋中のブッフェ料理が『65分』食べ放題!!
→ドリンク・オーダーメニュー・デザートは対象外となります。
→デリ・サラダのご提供については各店異なります。詳しくはHPをご確認ください。
『ニラックスブッフェ』なら、店内仕込みでカラッとジューシーな『から揚げ』や、定番人気の『パスタ』や『ピザ』、トッピングなど自分好みの味でお召し上がりいただける『うどん』や『ラーメン』など、お子様から大人まで楽しめるメニューが目白押し！
是非この機会に、リーズナブルに食べ放題をお楽しみくださいませ。
【エキスプレスコース：拡大キャンペーンについて】
＝==実施期間 ===
・2026年3月1日（日）～ 2026年3月15日（日）
=== 注意事項 ===
※エキスプレスコースのご利用料金は店舗ごとに異なります。詳しくは店頭でご確認をお願いいたします。
※その他割引やクーポン、キャンペーンとの併用は不可となります。
※実施期間は予告なく変更する場合がございます。
※画像はイメージです。
=== 実施店舗 ===
・グランブッフェ イオンモール盛岡南
・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間
・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷
・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田
・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY
・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン
・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山
・グランブッフェ ららぽーと 豊洲
・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名
・グランブッフェ アリオ橋本
・ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜
・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ
・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡
・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ
・ザ ブッフェニューマーケット イオンモール新潟亀田インター
・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷
・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ
・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール
・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ
・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本
・グランブッフェ イオンモール鹿児島
【会社概要】
会社名：ニラックス株式会社
所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14
代表者：礒江 智弘
設立：昭和62年12月1日（1987年）
URL： https://nilax.jp
事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、
ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務