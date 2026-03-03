【コスパ最強!!充実の65分食べ放題!!】3/15迄!!ニラックスブッフェで大人気の45分『エキスプレスコース』を「20分」拡大！価格以上の満足感！充実の食べ放題を思う存分お楽しみください！

ニラックス株式会社

～ 人気企画再び!!サクっとリーズナブルに充実の食べ放題!! ～

ショートタイムでサクッと手軽に楽しめる『エクスブルー』などで大好評の45分『エキスプレスコース』！

お値段はそのまま！『20分』拡大キャンペーンを、3/15（日）までの期間限定にて開催！

【コース内容】

・和洋中のブッフェ料理が『65分』食べ放題!!

→ドリンク・オーダーメニュー・デザートは対象外となります。

→デリ・サラダのご提供については各店異なります。詳しくはHPをご確認ください。

『ニラックスブッフェ』なら、店内仕込みでカラッとジューシーな『から揚げ』や、定番人気の『パスタ』や『ピザ』、トッピングなど自分好みの味でお召し上がりいただける『うどん』や『ラーメン』など、お子様から大人まで楽しめるメニューが目白押し！

是非この機会に、リーズナブルに食べ放題をお楽しみくださいませ。

【エキスプレスコース：拡大キャンペーンについて】

・和洋中のブッフェ料理が65分食べ放題!!

→ドリンク・オーダーメニュー・デザートは対象外となります。

→デリ・サラダのご提供については各店異なります。詳しくはHPをご確認ください。



＝==実施期間 ===

・2026年3月1日（日）～ 2026年3月15日（日）

=== 注意事項 ===

※エキスプレスコースのご利用料金は店舗ごとに異なります。詳しくは店頭でご確認をお願いいたします。

※その他割引やクーポン、キャンペーンとの併用は不可となります。

※実施期間は予告なく変更する場合がございます。

※画像はイメージです。

=== 実施店舗 ===

・グランブッフェ イオンモール盛岡南

・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY

・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山

・グランブッフェ ららぽーと 豊洲

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名

・グランブッフェ アリオ橋本

・ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜

・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ

・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡

・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ

・ザ ブッフェニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷

・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ

・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール

・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本

・グランブッフェ イオンモール鹿児島

【会社概要】

会社名：ニラックス株式会社

所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14

代表者：礒江 智弘

設立：昭和62年12月1日（1987年）

URL： https://nilax.jp

事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、

ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務