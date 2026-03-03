韓国発EASYBEAUTYブランド『S2ND(エスツーエンディー)』02月27日(金)～03月12日(木)まで開催される「Qoo10メガ割」に参戦！

株式会社エルツティンジャパン

韓国発EASYBEAUTYブランド『S2ND(エスツーエンディー)』が、S2ND Qoo10公式ショップにて02月27日(金)～03月12日(水)まで 「Qoo10メガ割」を開催します。

今回S2NDはQoo1０のガ割での最大60％セイルを行います「カラーライズスターリーアイズ 全5色 2,970円(税込)」40％セイルを行ってさらに、メガ割20％のお得なショッピングが出来る。最大に60％セイルでメガ割を参戦。

「 カラーライズスターリーアイズ 」は商品のネーミングの通り、星のように輝く瞳を演出する*３、幅広い表現可能なデイリーパレットです。全5種の展開で、単色からグラデ―ションによる最高のアイメイクを一つのパレットでメイクの完成度を高めます。全商品イエベ＆ブルべのカラーガイドがありますので、自分にぴったりなカラーを選び、輝くメイクに仕上げる事が出来ます。韓国で大人気の『ニュープラネットティント』はベタつかないしっとりツヤティントで、ボリュームのある輝くリップを目指します。

■商品情報

『カラーライズスターリーアイズ 全5種 』 価格：2,970円（税込）

■『S2ND』について

S2ND(エスツーエンディー)は、はじめを意味する「START」と終わりを意味する「END」の複合語で、「はじまりから終わりまでビューティーを楽しむ」という意味が込められている。Easy Beautyを目指す韓国発のメイクアップブランド。