コスパ！多機能スマートウォッチ「T7」が期間限定セールで登場 ヘルシーライフの新基準に

Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社

T7スマートウォッチは、1.85インチの大画面HDディスプレイを搭載しています。同価格帯の製品と比較してもひときわ大きく広い視覚体験を提供し、通知の確認、スポーツデータの表示、音楽コントロールなど、あらゆる操作がよりクリアで直感的に行えます。

核心となる構成において、本製品は最新のBluetooth 5.4技術を採用し、スマートフォンとの接続安定性と低消費電力を両立しています。最も実用的な機能の一つが、Bluetooth通話対応です。スマートウォッチから直接着信応答や発信ができるため、運動中や運転中、オフィスワーク時など、スマホを頻繁に取り出す必要がなく、非常に便利です。

商品ページ：

※注意：測定結果は参照用のみであり、医療診断データとしてのご使用はお勧めいたしません。心拍数・血中酸素濃度測定

手首に装着するだけで、リアルタイムの心拍数と血中酸素飽和度を計測。自分の体調変化をいつでも把握できます。

Bluetooth 5.4技術を採用する

高精度モーションセンサーを内蔵しており、終日自動で様々な運動データを記録します。

歩数，距離，カロリー消費などを測定する

専用アプリと連携して生理周期データを記録することで、手環があなたの生理周期のパターンを学習し、次回の生理日や排卵日を事前に予測。

女性の健康管理機能

深い眠りや浅い眠りなどの睡眠段階を自動でトラッキングし、分析レポートを生成。睡眠の質の向上を支援します。

科学的睡眠分析

T7スマートウォッチはIP67等級の防水性能を備えています。汗や雨などの水しぶきから本体をしっかりと保護し、日常生活における防水ニーズを満たします（※水泳や高温多湿の浴室などでの使用は非推奨）。

IP67防水機能

T7スマートウォッチは、1.85インチの大画面を搭載しながらも、様々なユーザーの装着感に配慮し、本体の薄型軽量化を実現しました。

製品仕様

ライブリーライフ株式会社について

ライブリーライフ株式会社（LivelyLife）は、創業当初3名でスタートしたショップが、現在ではスマートウォッチ、イヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連アイテムを取り扱う専門企業へと成長しました。2026年3月現在、私たちは日本、欧米、東南アジアなどのショッピングモールに展開し、1000万人以上のお客様にご利用いただいております。最新テクノロジーを駆使し、高品質な製品を提供することで、日常生活を豊かにすることを目指しています。自社サイトやオンラインモールを通じて、革新と品質の追求を続けています。

【会社概要】

会社名：L&Lライブリーライフ株式会社

代表者：代表取締役社長 志田英知

所在地：東京都立川市錦町３-１-１３立川ASビル ３F

TEL：042-512-8274

URL：https://livelylife.jp/(https://livelylife.jp/)