「自分の文字で、感謝を伝えよう」シーホース三河・石井講祐選手の想いから生まれた招待企画、募集開始

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

この度、#27 石井選手がプロデュースするホームゲーム招待企画「チャンザウルスシート supported by ユーエスエヌ株式会社」を実施することとなりました。

今回は、石井選手の「自分の想いを自分の文字で伝えることの大切さ」を改めて感じてほしいという想いから、「あなたが伝えたい感謝の気持ち」をつづった手紙を募集いたします。

手紙をご投函いただいた方の中から抽選で27組54名さまを、5月3日(日)越谷戦に「感謝の気持ちを伝えたい方」とペアでご招待いたします！

ぜひこの機会に普段伝えることのできない感謝の思いを手紙で伝えてみませんか？

皆さまからのご応募お待ちしております！

募集概要

■期間

～2026年3月13日(金)23:59まで

■対象

記入者：小学生以上(誕生日が2019年4月1日以降の方)

■招待人数

27組54名

■当選発表

2026年3月27日(金) 17時ごろ(予定)

■#27 石井講祐選手コメント

皆さん最近文字を書いていますか？

大切な人への感謝の気持ちをちゃんと言葉にできていますか？

簡単に連絡が取れてしまう現代で、自分の想いを自分の文字で伝えることはとても素晴らしい事だと思います。

この機会に大切な人への想いを伝えてみませんか？

たくさんのご応募お待ちしています！

参画企業

ユーエスエヌ株式会社

お申込み方法

企業の詳細はこちら :https://usn-corp.com/

1.試合会場内、特設ブースにて記入・投函

場内特設ブースにて、その場で記入・投函いただけます。

試合観戦にご来場いただいた方は、ぜひお立ち寄りください！

※3月7日(土),8日(日)のみ

2.事前に記入し、試合会場内特設ブースにて投函

事前にご記入いただいたお手紙を会場で投函ください！

手紙は下記添付の指定用紙よりご記入ください。

※3月7日(土),8日(日)のみ

3.事前に記入し、指定の宛先へ郵送

手紙は下記添付の指定用紙よりご記入の上、以下送付先へご郵送ください。

〒448-0021

愛知県刈谷市八軒町一丁目15番地

シーホース三河株式会社 チャンザウルスシート担当 まで

締切：3月13日(金)必着

■特設ブース

場所:メインアリーナ入場口右手

時間:開場～ハーフタイム終了まで

■お申込み用紙

お申込みはこちら :https://go-seahorses.jp/files/user/news/img/26/02/27/260227_27.pdf

■お申込みに関する注意事項

ご招待イベント概要

- 応募者多数の場合は抽選となります。- ご応募はお1人につき1回のみ有効となります。- 本企画は応募者と「応募者が思いを伝えたい方」の2人1組をペアでご招待いたします。必ず「感謝の思いを伝えたい方」をご記入ください。- 本企画の趣旨に沿わないと判断される場合、応募を無効とさせていただくことがございます。- ご提供いただいた個人情報は、本企画の運営目的にのみ使用し、第三者へ提供することはございません。- 所定の応募用紙に必要事項を記入の上、応募箱へ投函、もしくは指定の宛先へ郵送いただきますようお願いいたします。- 抽選結果は当選の場合のみ、応募者へメールまたはお電話いたします。- 招待をされる方へは、当選後応募者を通じてご案内をよろしくお願いいたします。

■開催日

2026年5月3日(日) 越谷アルファーズ戦

■会場

スカイホール豊田

〒471-0861 愛知県豊田市八幡町1-20

■イベント内容

- 投函/送付いただいた手紙をご招待した方へお渡し- ノベルティプレゼント

■イベントに関する注意事項

- イベントは試合終了後を想定しております。- 座席の変更はお受けいたしかねます。- 撮影した写真はシーホース三河公式HPやSNSなどで使用する場合がございますので、ご了承ください。- 招待イベントに関する詳細は、当選後、応募者へメールまたはお電話いたします。- 招待をされる方へは、当選後応募者を通じてご案内をよろしくお願いいたします。