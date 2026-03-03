Gap、『ガチャピン・ムック みんなともだちの日』コラボプロジェクトに参加

ギャップジャパン株式会社

Gapは、株式会社フジテレビジョンおよび、合同会社フジ・コンシューマ・プロダクツが運営する『ガチャピン・ムック みんなともだちの日』を祝福してコラボプロジェクトに参加します。ガチャピン・ムックの合言葉である“みんなともだち”に共感し、4月2日(木)に限定コラボアイテムの販売を発表。

本コラボアイテムは、Gap新宿フラッグス店、Gap心斎橋店、Gapラゾーナ川崎プラザ店、Gapキャナルシティ博多店の4店舗と公式オンラインストア(https://www.gap.co.jp/)、ZOZOTOWN(https://zozo.jp/brand/gap/)で発売します。また、ガチャピン・ムックとGapがコラボレーションしたYouTube動画も3月31日(月)にガチャピンちゃんねる【公式】(https://www.youtube.com/channel/UCxx49bVTrbx4_vcMden64iQ)で配信されます。

『ガチャピン・ムック みんなともだちの日』Gapコラボアイテム概要

発売日：2026年4月2日(木)

販売店舗：Gap新宿フラッグス店、Gap心斎橋店、Gapラゾーナ川崎プラザ店、Gapキャナルシティ博多店、公式オンラインストア(https://www.gap.co.jp/)、ZOZOTOWN(https://zozo.jp/brand/gap/)

『ガチャピン・ムック みんなともだちの日』概要

公式サイト：https://www.gachapin-mukku.com/minna-tomodachi

ガチャピンちゃんねる【公式】YouTube ：公開日3月31日(月)予定

https://www.youtube.com/channel/UCxx49bVTrbx4_vcMden64iQ

Gap公式 YouTube：公開日4月1日(月)予定

ポンキッキーズについて

1973年4月2日に放送が開始された「ひらけ！ポンキッキ」から「ポンキッキーズ」「ポンキッキーズ21」「beポンキッキーズ」とシリーズが受け継がれ、約45年にわたり放送され続けた幼児教育番組。恐竜の子ども“ガチャピン”と、雪男の子ども“ムック”に加え、ジャンケン大好き『ジャカジャカジャンケン』の “コニーちゃん”、アルファベット星P島出身の宇宙人“Pちゃん”など、世代を超えて愛されるキャラクターが多数誕生した。「ポンキッキーズシリーズ」は、単なる子ども向け番組にとどまらず、オリジナル楽曲やアニメーションの提供を通じて、日本の音楽・カルチャーシーンにも大きな影響を与えた今なお多くの人々の記憶に根付く番組である。

みんなともだちの日について

2025年に一般社団法人日本記念日協会の認定を受け、４月２日を「ガチャピン・ムックみんなともだちの日」として正式に記念日制定しました。

ガチャピン・ムックの誕生日である４月２日が人とのつながりを想い、つながりの輪が広がるきっかけとなることを願って、ふたりの合言葉である「みんなともだち」からこの記念日を名付けました。

今年、2026年の「ガチャピン・ムックみんなともだちの日」はポンキッキーズシリーズでおなじみのコニーちゃん、Pちゃん、ガーとムーなど仲間も加わり、「P-kies family(ピーキーズファミリー)」として友達の輪を広げていきます。

Gapについて

Gapはアメリカンカジュアルスタイルのアイコンとして世界中に知られるブランドです。1969年にサンフランシスコで創業したGapは、愛されるエッセンシャルアイテムを創り出し、個性を称えるカルチャーを反映したエクスペリエンスを生み出すことで、オリジナリティを支持しています。Gapは、GapKids、babyGap、Gap Maternity、 GapBody、GapFitといったコレクションに加え、GapStudioの限定コレクションやGapXを通じたパートナーブランドとの限定コレクションを展開するアパレルとアクセサリーのブランドです。また、価格重視のお客様に向けてGap OutletとGap Factory Store向けに特別にデザインされたコレクションも提供しています。Gapは世界有数の専門小売企業、Gap Inc. （NYSE: GAP）の社名を冠したブランドであり、世界各地で展開するオンラインストアおよび直営店ならびにフランチャイズ店を通じ、お客様に商品とサービスをお届けしています。さらに詳しい情報はgap.comにアクセスしてください。