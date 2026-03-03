FLN、NPO法人生きテクのSNS発信基盤をAI技術で支援
株式会社フューチャーリンクネットワーク（本社：千葉県船橋市、代表取締役：石井丈晴、東証グロース：9241、以下FLN）は、当社が開発・提供する地域情報特化型AIエージェント「まいぷれくん」の技術基盤が、NPO法人生きテクによるSNS情報発信の取り組みに活用されることをお知らせいたします。
本件は、生きテクが令和7年度東京都地域自殺対策強化補助事業の採択を受けて実施するSNS情報発信プロジェクトに対し、FLNがAI技術面で支援・協力を行うものです。
■ 「まいぷれくん」について
「まいぷれくん」は、地域情報プラットフォーム「まいぷれ」に蓄積された25年分のローカルデータを基盤とし、地域文脈や季節性を踏まえた情報発信を支援する地域情報特化型AIエージェントです。
これまで地域店舗・中小事業者向けに、
・ PR文章生成
・ SNS投稿支援
・ 口コミ返信文作成
・ メール・DM返信文作成
などの機能を提供し、2026年3月1日現在、全国で約2,000店舗に導入されています。
本取り組みでは、生きテクがこれまで発信してきた公開コンテンツや理念をもとに設計・カスタマイズを行い、投稿文および画像制作の支援を行っています。
本AIは情報発信を自動化するものではなく、人の想いや経験をより多くの人へ届けるための補助的ツールとして活用されています。
■ 本取り組みの意義と今後の展開について
当社FLNは、地域活性化をビジョンに掲げ、地域事業者支援や官民協働事業を通じてAI技術の実装を進めてまいりました。
今回の取り組みは、店舗経営支援にとどまらず、社会課題領域における情報発信支援へとAI活用の可能性を広げる事例となります。
当社は今後も、「地域に寄り添うAI」の開発・提供を通じて、テクノロジーの社会的価値の最大化を目指してまいります。
【会社概要】
社名：株式会社フューチャーリンクネットワーク
所在地：千葉県船橋市西船4-19-3 西船成島ビル
代表者：代表取締役 石井丈晴
事業内容：地域情報流通事業、公共ソリューション事業 ほか
URL：https://www.futurelink.co.jp