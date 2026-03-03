東和銀行にて金融機関向けビジネスマッチング管理サービス「BMポータル」の導入決定

株式会社ココペリ

株式会社ココペリ（東京都千代田区、代表取締役CEO：近藤繁、以下ココペリ）は、株式会社東和銀行（本店：群馬県前橋市、代表取締役頭取：江原洋、以下東和銀行）にて、金融機関向けビジネスマッチング管理サービス「BMポータル」が導入されることをお知らせいたします。

本サービスは、金融機関のビジネスマッチング業務をオンラインで一元管理するプラットフォームです。

導入の背景

金融機関では、取引先企業のDX支援や本業支援の一環として、取引先企業の課題に応じて、金融機関の提携先企業のサービスや商材を紹介するビジネスマッチング業務を行っています。一方で、こうした業務は金融機関内で担当者ごとの運用に依存しやすく、案件情報やノウハウの共有が十分に行われていないという課題があります。

こうした課題を解決し、業務の効率化を図りながら取引先企業の課題に即した提案の質を高めるため、東和銀行は「BMポータル」の導入を決定しました。

BMポータルの機能と特徴ビジネスマッチングの仕組み

金融機関のビジネスマッチングでは、取引先企業の課題に対して、複数の提携先企業から課題解決となるサービスを探し、両社を紹介して商談の設定を行います。これら一連の流れにおける情報のやり取りについて、現在はDXが不十分であるため管理コストがかかることや、提携先企業のサービス選定が属人的なノウハウに依存しているという課題を抱えています。

BMポータルはこれらの課題を解決し、効率的かつ効果的なマッチング業務を実現します。また、情報の一元管理や進捗状況の把握が可能となることで、商談のスピードや効率も向上し、成約率の向上にも繋がります。さらに、取引先企業や提携先企業にとっても大きなメリットがあります。従来、同意書や請求書を紙で作成し、金融機関の担当者に手渡しや郵送で送付する必要がありましたが、BMポータルの導入により、これらの手続きがオンラインで完結し、業務の負担が大幅に低減されます。

BMポータルの主な機能

⚪︎提携先企業のサービス情報の管理

取引先企業が抱える課題をニーズ情報として登録し、提携先企業が提供するサービスや商材を検索機能で調べることが可能に。

⚪︎紹介同意書のデジタル化

提携先企業への情報提供に関する同意書を、作成から行内検印までオンラインで完結。ペーパーレス化により、手続きの迅速化と業務負担の軽減を実現。

⚪︎ビジネスマッチングの進捗状況の管理

案件の重複を防ぎ、進捗状況の可視化を実現。業務の漏れを防ぎ、より戦略的かつ効率的なマッチング提案が可能に。

⚪︎ビジネスマッチングの知見・事例をシステム化

これまで特定の担当者に依存していたビジネスマッチングのノウハウをデータ化し、成約率向上に繋がる最適な提案を誰もが行えるように、全行員が活用できる環境を提供。

⚪︎柔軟なワークフロー機能を搭載

上長の承認プロセスを組み込んだワークフロー機能により、迅速な意思決定を支援。承認の遅延や見落としを防ぎ、スムーズな業務推進を実現。

⚪︎請求書発行機能による業務の一元化

マッチング案件の成約後から請求書発行までを一貫して管理。経理業務の効率化とスムーズな取引をサポートし、請求書のフォーマットもカスタマイズが可能に。

今後について

BMポータルは、金融機関のビジネスマッチング業務の効率化を支援するとともに、AIによる案件のレコメンド機能などさらなるサービスの改善と機能拡充に努めてまいります。

現在、他にも複数の金融機関でBMポータルの導入が決定・検討されており、今後も金融機関への展開を順次拡大していく予定です。

また、ココペリは約8年間にわたり、中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」を開発・運用し、累計20万件を超える商談を創出してきました。ビジネスマッチングのリーディングカンパニーとして、こうした実績と現場の知見を活かし、今後も金融機関との連携を通じて、中小企業の課題解決や新たなビジネス機会の創出を支援し、地域経済の活性化に貢献してまいります。

■ 株式会社ココペリについて

名称 ：株式会社ココペリ

所在地 ：東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル11階

代表者 ：代表取締役CEO 近藤繁

設立 ：2007年6月

事業内容：ビジネスプラットフォーム事業

URL ：https://www.kokopelli-inc.com/

主要サービス：中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」 https://bigadvance.jp/