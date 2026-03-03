『QUIKSILVER x Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2』　3月10日(火)発売！

ボードライダーズジャパン合同会社

この度QUIKSILVERは、Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2とのコラボコレクションを発表します。オリジナル・サーフカンパニーであるQUIKSILVERが、麦わらの一味の持つ「反骨精神」と「尽きることのない海への情熱」からインスパイアされたラインナップです。「QUIKSILVER x ONE PIECE」コレクションは、Jolly Roger（海賊旗）を象徴するデザインを取り入れ 、サーフカルチャーとNetflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2の世界観を完璧に融合させました。ONE PIECEシーズン2のメインカラーを基調に、QUIKSILVER定番のボードショーツやグラフィックシャツ、Tシャツ、ジャケット、そしてあの麦わら帽子まで揃うカプセルコレクションになっています。

コレクションのキャンペーンには、本シリーズでサンジ役を務めたTaz Skylar（タズ・スカイラー）が出演しています。タズは、サーフィン愛、仲間意識、冒険への探求心を持ったサーファーです。「最高の冒険は、仲間と共に生まれる」 ― 彼はこのようなスローガンを掲げています。

「このコレクションとキャンペーンを通じて、QUIKSILVERが創業以来大切にしてきた反骨精神を表現することができ、その姿勢はまさに作品に登場する麦わらの一味の価値観と重なります。ONE PIECEは現状に挑戦し続ける物語です。そんな冒険に一緒に参加できることを心から楽しみにしています。」 ジョシュ・フェブラリー（クイックシルバーGM）

Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2 × QUIKSILVER

発売日：2026年3月10日（火）

全国のQUIKSILVER STORE、BOARDRIDERS STORE、QUIKSILVER公式オンラインストア

および全国のQUIKSILVER正規取扱店舗で発売致します。

※一部、取り扱いの無い店舗もございます。

ABOUT QUIKSILVER

クイックシルバーは、1969年にオーストラリアで、二人のサーファーによるボードショーツ作りから始まりました。独自のライフスタイルを大切にし、情熱・本物志向・革新性を根本的な価値として掲げています。ブランドのアイデンティティはロゴにも表れており、波の中に山が描かれたデザインは、海や雪山といったボードスポーツのフィールドへの深い結びつきを象徴しています。またQUIKSILVERは、最高峰のアスリートやボードスポーツ史に残るビッグイベントと常に密接に関わってきました。

ABOUT NETFLIX ONE PIECE

尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミックの実写化、待望のシーズン2

モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が、ついに常識を超えた海“偉大なる航路（グランドライン）”へ！

「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の『ONE PIECE』は尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミックで、伝説の海賊王ゴールド・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”を巡り、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマン。シーズン2では、常識を超えた海“偉大なる航路（グランドライン）”での大冒険が描かれる。

世は大海賊時代。偉大なる海賊・赤髪のシャンクスに憧れる少年ルフィは、シャンクスと海での再会を約束。それから数年後、成長したルフィは海賊王を目指して大海原へ。シーズン1では、“東の海（イーストブルー）”を舞台に、ルフィ（演：イニャキ・ゴドイ）が数々の強敵に立ち向かいながら、ゾロ（演：新田真剣佑）、ナミ（演：エミリー・ラッド）、ウソップ（演：ジェイコブ・ロメロ）、サンジ（演：タズ・スカイラー）ら信頼できる仲間たちと出会っていく姿が描かれた。そしてシーズン2の舞台となるのは、世界中の海賊が集い、気候は荒れ狂い、常識を覆す生物たちがはびこる過酷な海、“偉大なる航路（グランドライン）”。ローグタウン、リヴァース・マウンテン、双子岬、ウイスキーピーク、リトルガーデン、ドラム島…とアラバスタ王国への道のりが紡がれていく。ONE PIECEの歴史を動かす《世紀の一大プロジェクト》の新たな“冒険の夜明け”が間近に迫っている―「いくぞ!!!“偉大なる航路（グランドライン）”!!!!」

Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2 3月10日(火) 世界独占配信

作品リンク：https://www.netflix.com/jp/title/80217863

