【コスパ最強!!1,099円で至福の65分食べ放題!!】3/15迄！‟ニラックスブッフェ”で人気の45分の食べ放題コース『プチブッフェ』を『20分』延長！充実の食べ放題を思う存分お楽しみください！

～ 人気企画再び!!サクっとリーズナブルに充実の食べ放題!! ～

世代を超えて楽しめるバラエティー豊かなラインナップを取り揃えている『ニラックスブッフェ』。

もっとリーズナブルに！もっとカジュアルに！

サクッと食べ放題を楽しみたい方に大人気な45分の食べ放題コース『プチブッフェ 999円(税込1,099円)』を、3/15（日）迄の期間限定にて、お値段はそのまま『20分』拡大キャンペーンを開催！

プチブッフェのご紹介

=== 料金 ===

・税込1,099円

=== 制限時間 ===

・通常45分 → 3/15（日）迄の期間限定にて65分に延長！

=== 対象メニューのご紹介 ===

『プチブッフェ』でお楽しみいただけるメニューは

むさしのブラックカレー＆季節のカレー・季節のピザ・パスタ（冷製パスタ含む）・パン

・うどん・ラーメンがすべて食べ放題！

さらに！色鮮やかなサラダ・デリが一皿ついて1,099円！

※プチブッフェは指定のメニューのみの食べ放題となります。

一部メニュー・デザート・ドリンク・オーダーメニューは対象外となります。

ボリューム満点だけど、とってもリーズナブルでランチなどに最適のコース！

ぜひこの機会に、コスパ最強の食べ放題を満喫しませんか？？

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

=== 実施店舗のご紹介 ===

・グランブッフェ イオンモール名取

・グランブッフェ イオンモール秋田

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原

・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉

・ザ ブッフェダイナー ららぽーと立川立飛

・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

・グランブッフェ イオンモール高岡

・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和

・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和

・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田

・グランブッフェ イオンモール東浦

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス

・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地

・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳

・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北

・グランブッフェ イオンモール伊丹

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中

・グランブッフェ イオンモール筑紫野

=== 注意事項 ===

※本コースはその他割引やクーポン、キャンペーンとの併用は不可となります。

※実施期間は予告なく変更する場合がございます。

※画像はイメージです。

【会社概要】

会社名：ニラックス株式会社

所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14

代表者：礒江 智弘

設立：昭和62年12月1日（1987年）

URL： https://nilax.jp

事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、

ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務