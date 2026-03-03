【コスパ最強!!1,099円で至福の65分食べ放題!!】3/15迄！‟ニラックスブッフェ”で人気の45分の食べ放題コース『プチブッフェ』を『20分』延長！充実の食べ放題を思う存分お楽しみください！
https://nilax.jp/
～ 人気企画再び!!サクっとリーズナブルに充実の食べ放題!! ～
世代を超えて楽しめるバラエティー豊かなラインナップを取り揃えている『ニラックスブッフェ』。
もっとリーズナブルに！もっとカジュアルに！
サクッと食べ放題を楽しみたい方に大人気な45分の食べ放題コース『プチブッフェ 999円(税込1,099円)』を、3/15（日）迄の期間限定にて、お値段はそのまま『20分』拡大キャンペーンを開催！
プチブッフェのご紹介
=== 料金 ===
・税込1,099円
=== 制限時間 ===
・通常45分 → 3/15（日）迄の期間限定にて65分に延長！
=== 対象メニューのご紹介 ===
『プチブッフェ』でお楽しみいただけるメニューは
むさしのブラックカレー＆季節のカレー・季節のピザ・パスタ（冷製パスタ含む）・パン
・うどん・ラーメンがすべて食べ放題！
さらに！色鮮やかなサラダ・デリが一皿ついて1,099円！
※プチブッフェは指定のメニューのみの食べ放題となります。
一部メニュー・デザート・ドリンク・オーダーメニューは対象外となります。
ボリューム満点だけど、とってもリーズナブルでランチなどに最適のコース！
ぜひこの機会に、コスパ最強の食べ放題を満喫しませんか？？
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
=== 実施店舗のご紹介 ===
・グランブッフェ イオンモール名取
・グランブッフェ イオンモール秋田
・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原
・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉
・ザ ブッフェダイナー ららぽーと立川立飛
・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク
・グランブッフェ イオンモール高岡
・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和
・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和
・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター
・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田
・グランブッフェ イオンモール東浦
・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス
・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地
・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳
・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北
・グランブッフェ イオンモール伊丹
・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中
・グランブッフェ イオンモール筑紫野
=== 注意事項 ===
※本コースはその他割引やクーポン、キャンペーンとの併用は不可となります。
※実施期間は予告なく変更する場合がございます。
※画像はイメージです。
【会社概要】
会社名：ニラックス株式会社
所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14
代表者：礒江 智弘
設立：昭和62年12月1日（1987年）
URL： https://nilax.jp
事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、
ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務