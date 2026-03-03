【コスパ最強!!1,099円で至福の65分食べ放題!!】3/15迄！‟ニラックスブッフェ”で人気の45分の食べ放題コース『プチブッフェ』を『20分』延長！充実の食べ放題を思う存分お楽しみください！

ニラックス株式会社
ニラックスブッフェのHPはこちら :
https://nilax.jp/


～ 人気企画再び!!サクっとリーズナブルに充実の食べ放題!! ～

世代を超えて楽しめるバラエティー豊かなラインナップを取り揃えている『ニラックスブッフェ』。


もっとリーズナブルに！もっとカジュアルに！


サクッと食べ放題を楽しみたい方に大人気な45分の食べ放題コース『プチブッフェ 999円(税込1,099円)』を、3/15（日）迄の期間限定にて、お値段はそのまま『20分』拡大キャンペーンを開催！



プチブッフェのご紹介



=== 料金 ===


・税込1,099円



=== 制限時間 ===


・通常45分 → 3/15（日）迄の期間限定にて65分に延長！



=== 対象メニューのご紹介 ===


『プチブッフェ』でお楽しみいただけるメニューは


むさしのブラックカレー＆季節のカレー・季節のピザ・パスタ（冷製パスタ含む）・パン


・うどん・ラーメンがすべて食べ放題！


さらに！色鮮やかなサラダ・デリが一皿ついて1,099円！



※プチブッフェは指定のメニューのみの食べ放題となります。


一部メニュー・デザート・ドリンク・オーダーメニューは対象外となります。




ボリューム満点だけど、とってもリーズナブルでランチなどに最適のコース！


ぜひこの機会に、コスパ最強の食べ放題を満喫しませんか？？


皆さまのご来店を心よりお待ちしております。


=== 実施店舗のご紹介 ===


・グランブッフェ イオンモール名取


・グランブッフェ イオンモール秋田


・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原


・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉


・ザ ブッフェダイナー ららぽーと立川立飛


・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク


・グランブッフェ イオンモール高岡


・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和


・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和


・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター


・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田


・グランブッフェ イオンモール東浦


・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス


・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地


・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳


・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北


・グランブッフェ イオンモール伊丹


・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中


・グランブッフェ イオンモール筑紫野




=== 注意事項 ===


※本コースはその他割引やクーポン、キャンペーンとの併用は不可となります。


※実施期間は予告なく変更する場合がございます。


※画像はイメージです。



【会社概要】
会社名：ニラックス株式会社
所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14
代表者：礒江 智弘
設立：昭和62年12月1日（1987年）
URL： https://nilax.jp


事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、
ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務