地方から難関私大へ――合格者が語るリアル戦略総合型選抜で首都圏進学を目指す高校生・保護者向け無料イベント開催

Loohcs株式会社

総合型選抜（旧AO入試）専門塾 Loohcs志塾 仙台・名古屋校舎（運営：Loohcs株式会社、所在地：東京都渋谷区）は、この度、「地方から関東の大学へ！」と題し、地方在住の高校生とその保護者を対象としたオンラインイベントの第2回を開催いたします。

未だ情報が不足しがちな地方の高校において、総合型選抜で難関大学に合格するための「正しい戦略」を、合格実績に基づき徹底的に解説します。

開催の背景：地方と都市圏で広がる「総合型選抜の情報格差」

近年、大学入試における総合型選抜の割合は増加傾向にありますが、特に国公立・一般入試至上主義の傾向が強い地方の高校では、総合型選抜に関する情報が不足しがちです。

本イベントは、「地方には、自分のレベルに“ちょうどいい”大学がない」と悩む高校生に対し、総合型選抜が持つ可能性と、関東の大学へ進学するための具体的な戦略を伝え、情報格差を埋めることを目的としています。

開催概要

イベント名：地方から首都圏私大への総合型選抜戦略 徹底解説

日時：2026年3月15日（日）19:00～20:00

対象：高校生・保護者

形式：オンライン開催

参加費：無料



登壇者

当日は、Loohcs志塾で長年指導をしている仙台校舎の校舎長に加え、今年度中央大学の文学部にAO入試で合格した卒塾生が参加予定です。

お申し込み：

下記ページのフォームよりお問い合わせください

https://loohcs-shijuku.com/campaign/p152873/

イベントの主な内容

詳細を見る :https://loohcs-shijuku.com/campaign/p152873/

本イベントでは、総合型選抜の指導経験が豊富な講師と地方から合格を果たした卒塾生が登壇し、主に3つのコンテンツをご用意しています。

こんな人におすすめ

Loohcs志塾とは

- ベテラン講師による総合型選抜解説：基本的な総合型選抜の仕組みから、近年の総合型選抜の実施状況、また「マッチング入試」や「情報戦」といった総合型選抜の本質的な特徴を説明します。そして、地方の高校生にこそ知ってほしい総合型選抜の対策方法を長年総合型選抜の指導に携わっている校舎長が徹底的に解説します。- 合格者を交えたトークセッション：今年度の入試で愛知県から中央大学文学部に合格した卒塾生と共に、地方からの総合型選抜受験する際のスケジュールや難しさ、対策で有用だったことなどを深掘りしていきます。- Q&Aセッション：当日参加してくださった方からその場で質問を募集し、ベテラン講師や合格者で回答させていただきます。総合型選抜の悩みは人それぞれ、これを機に疑問を解消しましょう！- 首都圏の大学を総合型で受験する予定の高校生- 総合型選抜を受験予定だが、周りに相談できる人がいない受験生- 地方出身という強みを活かして合格をつかみ取りたい受験生- お子様が総合型選抜を受験予定の保護者様

Loohcs志塾（ルークス志塾）は、総合型選抜（旧AO入試）対策に特化した大学受験予備校です。長年の経験と実績に基づき、多くの生徒を難関大学合格へ導いています。

指導は、生徒一人ひとりの個性と目標に合わせた個別指導を基盤としつつ、少人数グループでの議論も取り入れています。講師陣は総合型選抜での合格経験者が多く、実践的なアドバイスを提供。小論文・面接対策から出願書類作成まで、合格に必要なスキルを網羅的に指導します。

将来の目標が不明確な生徒へのサポートも充実しており、自己分析を通じて進路決定を支援。対面・オンライン指導の選択も可能です。

運営：Loohcs株式会社

わたしたちは「すべての人を主人公に」をビジョンに掲げ、大学教養レベルを先取りしたリベラルアーツ学習と、社会で活きるスキルを実践的に学べるプロジェクト学習の2本を柱に、子どもたちが変化のきっかけをつかみ、自らの人生を「美しい物語」として語り合えるような場を創る事業を展開しています。

代表取締役：嶺井 祐輝

所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル 3階（渋谷本校）

Webサイト：https://loohcs.co.jp/