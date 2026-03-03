【味の素食品が「AI社長」を導入、理念浸透の新アプローチに挑戦】 ──答えを教えず″気づき″を促す「AIマニュマニュ」が従業員をサポート

株式会社THA

株式会社THA(https://tha-inc.com/)（本社：東京都新宿区、代表取締役：西山朝子）は、味の素食品株式会社(https://www.ajinomoto-shokuhin.co.jp/)（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：望月 俊之）に、AFMフィロソフィー／AFMプライドを“もっと身近に感じられる形”で届けるアンバサダーAI「AIマニュマニュ」を、開発・提供したことをお知らせいたします。

※AFMとは：味の素食品の略称です

概要

「AIマニュマニュ」は、株式会社THAが提供するカスタムAIサービス「AI社長」の仕組みを活用し、AFMフィロソフィーとAFMプライドを従業員の皆さんにもっと身近に感じてもらうためのアンバサダーキャラクターAIです。

「AFMプライドを大切にし、新たな未来をつくる」という基本理念のさらなる浸透、一人ひとりが自分の言葉でAFMプライドを語れる状態の実現、そして「従業員が一番大事」という想いを体現する相談環境の構築を目的に導入しました。

現場での判断に迷った時、人間関係で悩んだ時、改善提案を考える時など、答えを教えるのではなく一緒に考え、気づきを促す"親しみやすい仲間"として、AIマニュマニュが従業員の成長と誇りある働き方の実現をサポートします。

※AFMフィロソフィーとAFMプライドについて：

AFMフィロソフィーは、味の素グループ理念を昇華させ、味の素食品株式会社が大切にしたい想いをこめた理念体系です。「AFMプライドを大切にし、新たな未来をつくる」をスローガンとし、従業員一人ひとりが未来に夢をもって会社の成長に主体的に関わることで、ワクワク感をもてるよう策定されました。

「AFMプライド」は、従業員それぞれが大事にしていること、自信を持っていることを表し、AFMフィロソフィー全体を包含し下支えする心持ちを意味します。一人ひとりが自分なりの「AFMプライド」を見つけ、それを大切にしながら新たな未来をつくっていくことを目指しています。

導入の背景・目的

味の素食品株式会社様では、2019年の3社統合を経てAFMフィロソフィーを策定し、理念浸透に取り組んできました。さらなる理念の定着を目指し、従業員一人ひとりが「AFMプライド」を自分の言葉で語り、より主体的に考えて行動できる組織づくりを推進するため、新たなアプローチとしてAIマニュマニュが導入されました。

・理念の自分ごと化促進： 「AFMプライドを大切にし、新たな未来をつくる」という基本理念を押し付けではなく、従業員が自分の言葉で語れるよう支援し、日常業務での実践につなげる。

・考える力の育成： 「今までやっていますから」で思考停止せず、目的と本質を問い直し、小さな挑戦を積み重ねられる人材の育成を図る。

・心理的安全性の向上： 「従業員が一番大事」という経営哲学のもと、業務判断や人間関係の悩みを気軽に相談できる環境を整備し、従業員のウェルビーイング向上をサポート。

・一体感の醸成： 統合の歴史により残る文化差や出身意識を越えて、AFMとしての共通の価値観を育み、機能や立場の違いを越えた対等な関係性を構築。

・基幹職の理念実践力強化： 2030年に向けて基幹職が理念を自分の言葉で語り、現場に根づかせていくためのスキルと自信を育成。

AIマニュマニュを通じて、対話の活性化と気づきの促進を行い、AFMプライドが自然に語られる組織文化の醸成を目指しています。

AI社長とは

「AI社長」は、汎用AIによる没個性化の危機から企業の「会社らしさ」を守る、企業オリジナルのAIチャットサービスです。

「AIマニュマニュ」の特徴

- 企業理念を生きた判断基準に変換 - 過去の模倣ではなく、企業が目指す理想の姿を体現し、抽象的な企業理念を日々の業務における具体的な判断基準として機能させます。- 二層構造による会社らしい回答 - RAG技術による社内知識の検索・活用と、徹底的なヒアリングで言語化された企業の価値観を統合し、その会社にしかできない深みのある回答を実現。- 24時間対応のバーチャル相談窓口 - 社員は慣れ親しんだコミュニケーションツールから、まるで理想的な上司に相談するように気軽に質問でき、企業理念に基づいた具体的なアドバイスを受けられます。- 企業の持続的成長を支援 - 単なる業務効率化を超え、社員の働きがいや心の支えとしても機能し、企業独自の競争優位性を保ちながら持続的成長を支援する「理念を生きた判断基準に変える」AIパートナーです。

※AIマニュマニュについて：

「マニュマニュ」は、AFMフィロソフィー・AFMプライドを従業員の皆さんにもっと身近に感じてもらうために生まれたアンバサダーキャラクターです。今回開発された「AIマニュマニュ」は、このキャラクターをAI化し、従業員との対話を通じて理念の自分ごと化を支援する存在として機能します。

今回開発された「AIマニュマニュ」は、味の素食品株式会社のAFMフィロソフィー・AFMプライドを体現する、従業員の身近な相談相手です。主な特長は以下の通りです。

AFMプライドの自分ごと化支援

「AFMプライドを大切にし、新たな未来をつくる」という理念を押し付けるのではなく、従業員一人ひとりが自分の言葉で「大事にしているもの」を語れるよう問いかけを通じて支援。答えを与えず、気づきを促すことで真の理念浸透を実現します。

考える力の育成と挑戦の後押し

「今までやっていますから」で思考停止せず、「目的は何？本質は何？」を問い直す習慣づくりを支援。小さな挑戦を設計し、失敗を学びに変える思考プロセスを対話を通じて身につけ、自ら考えて行動できる人材の育成を図ります。

心理的安全性の高い相談環境づくり

「従業員が一番大事」という経営哲学のもと、基幹職に聞きづらい悩みや業務上の疑問も気軽に相談可能。まず肯定から入り、「間違ってないのかも」と自信を持たせる勇気づけの存在として、Microsoft Teamsとの連携により日常業務にシームレスに統合されます。

会話例

代表者コメント

【味の素食品株式会社 代表取締役社長 望月 俊之コメント】

私たちは2019年の統合を経て、改めて「AFMプライド」という共通の軸を見つけることができました。しかし、理念は作っただけでは意味がありません。一人ひとりが自分なりに解釈し、現場で実践してこそ本当の力になります。AIマニュマニュは答えを教える存在ではなく、従業員が自ら考え、気づくためのきっかけを提供してくれます。「従業員が一番大事」という想いのもと、2030年に向けて理念が自然に語られ、実践が組織全体に波及する会社を目指してまいります。

【株式会社THA 代表取締役 西山朝子 コメント】

味の素食品様が統合を経て築き上げてこられた「AFMプライド」という理念と、「従業員が一番大事」という経営哲学に、心より敬意を表します。その想いや価値観を、AIという形で現場の皆様により身近に届ける取り組みに、私たちTHAを信頼し、お任せいただいたことに深く感謝しています。

AIマニュマニュは効率化のためのツールではなく、AFMフィロソフィーやAFMプライドを従業員一人ひとりが自分ごととして捉えられるよう支援する存在です。理念を押し付けるのではなく、自然な対話を通じて気づきを促し、一人ひとりが自分の言葉でAFMプライドを語れるよう寄り添うことで、真の理念浸透を目指しています。味の素食品様の現場に寄り添い、対話を生み、自ら考えて行動できる組織づくりを支えるパートナーとして、AIマニュマニュが2030年に向けた未来への一歩を共に歩めることを、心から願っています。

企業情報

【味の素食品株式会社について】

住所：神奈川県川崎市川崎区鈴木町1番1号

代表者：代表取締役社長 望月俊之

事業内容：調味料・加工食品等の製造・包装

従業員数：約2,000名

URL：https://www.ajinomoto-shokuhin.co.jp/

【株式会社THAについて】

株式会社THAは、「日本を支える勇者たちに最強の強化魔法を」のビジョンのもと、AI技術を中心にさまざまなIT・クリエイティブ技術を提供し、企業の業績向上を支援しています。 2023年8月のサービス提供開始以来、豊富な導入実績とノウハウを蓄積しています。

AI社長サービスページ：https://ai-syacho.com/

お問い合わせ先：株式会社THA 広報部

Email: info@tha-inc.com

URL: https://tha-inc.com/

サービスの詳細や利用を検討されている企業は、上記の連絡先までお問い合わせください。