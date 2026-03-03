ヘルスケア事業の意思決定を、確信をもって前に進める医療エキスパート相談サービス「Medinion（メディニオン）」提供開始｜株式会社YC GROUP

株式会社ワイシーグループ

株式会社YC GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：小園洋平）は、

ヘルスケア・メディカル領域における意思決定を支援する

医療エキスパート相談サービス「Medinion（メディニオン）」の提供を開始いたします。

Medinionは、独自の審査を通過した

「現場のリアリティとビジネスの文脈を理解する医療エキスパート」 に、

企業が事業の背景ごと相談できる意思決定支援サービスです。

公開情報や文献調査だけでは得られない実務に直結する医学的インサイトを、

そのまま事業判断に使える形で提供し、ヘルスケア事業における意思決定の停滞を解消します。

公式サイトでは、実際に寄せられている相談テーマや活用イメージもご覧いただけます。

公式サイト：https://medinion.jp/

■ サービス提供の背景：ヘルスケア事業に立ちはだかる「判断の壁」

近年、多くの企業がヘルスケア・メディカル領域への参入や、新規事業・プロダクト開発を進めています。

一方で、その現場では次のような課題が生まれています。

- 医学的な裏付けが不足している公開データや論文だけでは判断の正しさに確信が持てず、社内合意が進まない。- 確認すべき論点が分からない医療視点で「何を、どこまで押さえれば十分か」の基準が曖昧なまま、検討が長期化する。- 適任の専門家に出会えない肩書きはあっても、事業の目的を理解し、実務に即した評価をしてくれる専門家が見つからない。

これらの根本原因は、

「現場感覚を持ち、事業判断に本当に効く専門家」が意思決定の場に不在であることにあります。

Medinionは、この医療とビジネスの間に生じているギャップを埋め、迷いのない意思決定で事業を前に進めるために誕生しました。

■ Medinion（メディニオン）とは

Medinionは、企業が医療エキスパートに相談し、ヘルスケア事業を前に進めるための意思決定支援サービスです。

単なる有識者紹介や名義貸しではありません。

医学的専門性に加え、事業構造やビジネスプロセスを理解するエキスパートのみを厳選し、

1時間の相談から、検討や合意形成にそのまま使える判断材料を提供します。

■ Medinionで実現できること

Medinionは、企業のヘルスケアビジネスにおいて次の価値を提供します。

■ Medinionの3つの特徴

■ 先行導入企業 相談事例

- 意思決定のスピード向上現場の「生の声」を根拠にすることで、社内説得のハードルを下げ、検討を前に進めます。- 納得感のある事業判断医療視点で「何を確認すれば十分か」が明確になり、不安を残したままの判断を防ぎます。- 専門家監修による信頼性向上厳選されたエキスパートの知見は、事業やブランドの信頼性を高め、競合との差別化に繋がります。- 「事業が分かる」医療エキスパートのみを厳選医学的な専門性だけでなく、事業理解力・実務視点を重視した独自審査を実施。単なる理論ではなく、意思決定に直結する助言ができる専門家のみを認定しています。- 課題に最適な専門家へ、最短距離で接続独自ネットワークから、相談内容に最も適したエキスパートを特定。ミスマッチを防ぎ、「今、会うべき相手」へのスムーズなアクセスを実現します。- 専門知を「事業判断の材料」に整理ビジネスを理解する事務局が、相談目的を整理したうえで専門家へ接続。得られた知見を、そのまま使える論点・根拠として整理し、意思決定を後押しします。

ヘルスケアの新規事業を検討中の方

製品・サービスの「現場での実用性」を検証したい方

「医師監修」などでブランドの信頼性を高めたい方

事業計画や投資判断の根拠を明確にしたい方

実際の相談テーマや活用イメージは、公式サイトにてご紹介しています。

公式サイト：https://medinion.jp/

■ 主な提供プラン

- Medinion Spot（スポット相談）1時間～のインタビュー形式。仮説検証やリスク特定に。- Medinion Partnership（プロジェクト伴走）専門家チームによる継続支援。製品監修・開発伴走など。- Medinion Survey（アンケート調査）専門家パネルへの調査。市場調査や定量的根拠構築に。

※本サービスは医療行為・診断を行うものではなく、

ヘルスケア事業における意思決定・開発支援を目的とした専門家アドバイザリーサービスです。

■ 株式会社YC GROUPについて

株式会社YC GROUPは、Online・Offlineを問わず、

戦略設計から実行までを一気通貫で支援する総合マーケティングカンパニーです。

決まった正解のない課題に対し、事業に深く寄り添い、

共に考え、共に進むパートナーとして企業の成長を支援しています。

会社名：株式会社YC GROUP

代表者：代表取締役社長 小園 洋平

設立：2014年3月

所在地：東京都港区北青山2-12-13 青山KYビル3F

資本金：1,000万円

事業内容：総合マーケティング支援

公式サイト：https://www.yc-group.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社YC GROUP

経営企画室

Email：info@yc-group.jp