【Dior】「第32回アクター賞」授賞式でエイミー・マディガンが纏ったドレスのサヴォワールフェールを公開

クリスチャン・ディオール合同会社

2026年3月1日、ロサンゼルスにて開催された 「第32回アクター賞」授賞式にて、エイミー・マディガンがジョナサン・アンダーソンによるディオールのルックを纏い、登場しました。そのサヴォワールフェールを、ソフィ・カルが撮り下ろした写真よりご覧ください。

(C)Sophie Carre(C)Sophie Carre(C)Sophie Carre(C)Sophie Carre(C)Sophie Carre

エイミー・マディガンは、ピンで留めたネイビーのベルベットジャケットに、シルクジャカードのベスト、ホワイトのポプリンシャツ、ブラックウール＆シルクパンツを合わせ、ブルーサテンのカマーバンドとシューズも着用しました。

(C)Getty Images

＠Dior #Dior #ディオール

【お問合せ先】

クリスチャン ディオール

TEL：0120-02-1947

https://x.gd/zwHkC