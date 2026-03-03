【Dior】「第32回アクター賞」授賞式でエイミー・マディガンが纏ったドレスのサヴォワールフェールを公開

クリスチャン・ディオール合同会社

2026年3月1日、ロサンゼルスにて開催された 「第32回アクター賞」授賞式にて、エイミー・マディガンがジョナサン・アンダーソンによるディオールのルックを纏い、登場しました。そのサヴォワールフェールを、ソフィ・カルが撮り下ろした写真よりご覧ください。



(C)Sophie Carre


(C)Sophie Carre

(C)Sophie Carre


(C)Sophie Carre

(C)Sophie Carre

エイミー・マディガンは、ピンで留めたネイビーのベルベットジャケットに、シルクジャカードのベスト、ホワイトのポプリンシャツ、ブラックウール＆シルクパンツを合わせ、ブルーサテンのカマーバンドとシューズも着用しました。



(C)Getty Images


＠Dior #Dior #ディオール



