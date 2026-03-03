「ITトレンドEXPO2026 Spring」本日より開幕！約100講演と約300製品の展示を全て無料で視聴可能各種Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンも実施中
株式会社イノベーション(東証グロース 証券コード3970)のグループ会社である株式会社Innovation & Co.(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:幸 哲史、以下「当社」)は、累計登録者数21万人を突破した業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2026 Spring」を、2026年3月3日(火)～7日(土)の5日間開催中です。
本イベントでは、従来のDX・AI活用に加え、新テーマ「マネー&キャリアEdition」を新設。ビジネスパーソン一人ひとりの資産形成とキャリア設計を支援する実践的な講演を展開します。
今回は、従来のDX・AIに加えて、ビジネスパーソン個人の資産形成やキャリアに関する講演を新たに実施いたします。
「マネー&キャリア」テーマは、過去のITトレンドEXPOでゲスト講演として一部取り上げた際に非常に大きな反響を獲得しました。業務改善に高い関心を持つビジネスパーソンにとって、ご自身の資産形成やキャリアに関する情報ニーズが極めて高いことが明らかになり、今回の本格展開に至りました。
さらに、より多くの方にご参加いただけるよう、夜間帯や土曜日にも開催枠を拡張。平日日中に参加が難しい方もご自身のペースでご視聴いただけます。
併せて、各種Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンも実施中です。
開催概要
名称 ： ITトレンドEXPO2026 Spring
開催テーマ ： 新たな出会いが明日の「働く」を変える
開催日時 ： 2026年3月3日（火）～ 3月7日（土）
参加費 ： 無料
登録U R L ： https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20260303(https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20260303)
主催 ：株式会社Innovation ＆Co.
視聴方法 ：事前登録にて登録いただいたメールアドレス・パスワードで
本サイトよりログインください。
視聴につきましては動作が正常か事前に環境のご確認をお願いします。
推奨デバイス（PC・タブレット・スマートフォンなど）
■ ITトレンドEXPO（https://it.expo.it-trend.jp）とは
ITトレンドEXPOは、当社が運営する法人向けIT製品の比較・検討サイト「ITトレンド」が主催する業界最大級のオンライン展示会です。
本展示会のコンセプトは、【 新たな出会いが明日の「働く」を変える 】です。
バックオフィスの非効率、営業プロセスの属人化、サイバーセキュリティリスクの増大──規模や業種を問わず、ビジネスパーソンが抱える課題は尽きません。 一方で、AI活用やDX推進など新しいアプローチで、同じ課題を解決し次のステージへ進んでいる先駆者たちが数多く存在します。
ITトレンドEXPO2026 Springでは、約100講演・約300製品の展示を通じて、あなたの仕事やキャリア、人生をより豊かにするきっかけを提供します。
参加申し込み（無料） :
https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20260303
■ 注目の登壇者ラインナップ(一部)
落合 博満 氏｜元プロ野球選手・元中日ドラゴンズ監督
監督として、53年ぶりの日本一を達成。8年間の監督在任中すべてAクラスという圧倒的な成績を残しました。
選手一人ひとりの力を引き出し、結果を出し続けた組織づくりの哲学を語っていただきます。
野田クリスタル 氏｜お笑い芸人
大ヒット「野田ゲー」シリーズやAI活用プロジェクト「無限大喜利」など、テクノロジーで独自企画を次々と具現化。AI時代にビジネスを加速させる「スモールスタートの成長術」を語ります。
白鵬 翔 氏｜第69代横綱／白鵬ダヤン相撲＆スポーツ株式会社 代表
相撲の可能性を世界へ解き放つ「世界相撲グランドスラム構想」を熱く語ります。壮大なビジョンを実行可能なプロジェクトへと落とし込む思考プロセスと、挑戦の軌跡に迫ります。
<「マネー＆キャリアEdition」>
桐谷 広人 氏｜プロ棋士／優待投資家
株主優待投資の第一人者として独自の投資スタイルを確立。「株主優待生活」で知られる桐谷氏の、特殊に見えるライフスタイルの裏にある「確固たる判断軸」を解き明かします。
ボビー・オロゴン 氏｜タレント／格闘家／実業家
情報過多な時代に必須の「ブレない判断軸」の作り方や、楽しみながら資産を守り育てる持続可能なマネー術を伝授。「投資」を通じて「どう生きるか」を見つけるヒントを提供します。
片瀬 那奈 氏｜ジェイドグループ株式会社 マーケティング
キャリアの折り返し地点で「未経験の領域」へ飛び込むことの本質的な意義と、過去の成功体験を手放す(アンラーニング)葛藤に迫ります。
<その他注目セッション（一部）>
こんな課題をお持ちの方におすすめ
１.「AI導入を検討しているが、何から始めればいいかわからない」
→ [AI活用セッション]
２.「ランサムウェアなどのサイバー攻撃への備えが不十分」
→ [サイバーセキュリティ対策セッション]
３.「DXを推進したいが、現場がついてこない」
→ [DX推進の成功事例セッション]
４.「経理・人事などの定型業務に時間を取られている」
→ [バックオフィス業務効率化セッション]
参加申し込み（無料） :
https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20260303
■ 参加登録のうえ、会期中にご来場いただいた先着1万名様が必ず貰える！Amazonギフトカード500円分プレゼントキャンペーン
＼開催当日でも、まだ間に合う！／
今回、ITトレンドEXPOに参加登録をしていただいた先着1万名様に
Amazonギフトカード500円分をもれなくプレゼントいたします。
参加登録は1分程で完了します！みなさまのご参加お待ちしております。
キャンペーン利用規約：https://it.expo.it-trend.jp/term/campaign/first-come-first-served?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20260303(https://it.expo.it-trend.jp/term/campaign/first-come-first-served?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20260303)
■ 同僚・友人にシェアしたら先着で必ずAmazonギフトカード500円分が貰える！最大で25万円分
＼ 友人・同僚にシェアしてAmazonギフトカード500円分をGET！／
ITトレンドEXPO2026 Springのコンテンツ（セッション、展示）を
同僚・友人にシェアすることでAmazonギフトカード500円分が先着でもらえます！
ただし、シェアを受け取った方が3つの条件を満たす場合が対象です。
条件１.：ITトレンドEXPO2026 Springサイト内のシェア用に発行されるURLリンクから参加登録いただく
条件２.：ITトレンドEXPO2026 Springに下記のいずれかのメールアドレスを利用して登録いただく
a：ITトレンドEXPO2026 Springの登録者：ビジネスメールアドレス（会社ドメイン）での登録
b：ITトレンドEXPO2026 Spring マネー＆キャリアEditionの登録者：個人用メールアドレス（Gmail、Yahooメール等）での登録
条件３.：シェアを受け取った方がITトレンドEXPO2026 Springの会期中または見逃し配信中（2026/3/3 0:00～3/22 23:59）に、Web上の開催会場にログインしご参加いただく
※詳細はキャンペーン規約をご確認ください。
キャンペーン規約：https://it.expo.it-trend.jp/term/campaign/share-campaign?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20260303(https://it.expo.it-trend.jp/term/campaign/share-campaign?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20260303)
■ Amazonギフトカードが最大10万円分当たる！ポイントラリーイベント
おトクな「ポイントラリーイベント」を実施します！
当日ご参加の上、展示での名刺交換や講演後のアンケートに回答した方に、
抽選で最大10万円分のAmazonギフトカードが当たります。
イベント対象期間中、イベントルールに記載の条件をクリアすると、
自動的に抽選の対象になります。
※ITトレンドEXPOの他キャンペーンに参加いただいた方もご応募いただけます。
※イベント詳細は キャンペーン規約をご確認ください。
キャンペーン規約：
https://it.expo.it-trend.jp/term/campaign/point-rally?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20260303(https://it.expo.it-trend.jp/term/campaign/point-rally?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20260303)
■ 豪華プレゼント企画の詳細▼【日本HP協賛】テレワーク時代の必須アイテムが当たる
協賛企業: 株式会社日本HP（https://www.hp.com/jp-ja/home.html(https://www.hp.com/jp-ja/home.html)）
HP Poly は、ヘッドセットメーカーPlantronics とビデオ会議ソリューションメーカーのポリコムが統合して生まれたブランドです。現在は HP の一員として、ヘッドセットからビデオ会議ソリューションまで、幅広いコミュニケーションソリューションを提供しています。
プレゼント内容：
HP Poly Sync 20（スピーカーフォン）──抽選で5名様にプレゼント
USB/Bluetooth両対応で、スマートフォンの充電も可能。コンパクトに持ち運べて、会議の音声品質を大幅に向上させます。
製品詳細：https://jp.ext.hp.com/accessories/business/poly/phones/sync_20/?intid=B2B_digital_ad_ITtrend2026spring
※応募条件: 参加登録＆フォーム応募 抽選で5名様にプレゼント
▼【ライジングゼファーフクオカ協賛】チーム関連グッズが当たる
協賛企業: ライジングゼファーフクオカ株式会社（https://r-zephyr.com/(https://r-zephyr.com/)）
福岡県をホームタウンとするBリーグ所属のプロバスケットボールクラブ。「地域に感動と夢を与え、地域に身近であり、社会に貢献する」を経営ミッションに掲げ、中高生の部活動加入者数が最多のバスケットボールを通じて地域社会の活性化に取り組んでいます。
プレゼント内容：
１. レプリカユニフォーム──抽選で1名様
２. 公式戦観戦チケット（電子チケット）──抽選で100名様
※応募条件：参加登録のうえ、指定セッションを視聴し、アンケートに回答し抽選でプレゼント
対象セッション：
https://it.expo.it-trend.jp/session/time?open_session_detail=1&session_id=688&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20260303(https://it.expo.it-trend.jp/session/time?open_session_detail=1&session_id=688&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20260303)
本セッションでは、プロスポーツクラブを活用したローカルマーケティングをテーマに、法人向けサービスの活用法やバスケットボールビジネスの最前線についてお話しします。地域経済の活性化に関心のある企業の皆さまにとって、実践的なヒントが得られる内容です。
■ 【マネー&キャリアEdition限定】登壇者直筆の金言色紙が抽選で当たるキャンペーン
＜プレゼント内容＞
・桐谷広人氏「株は忍耐」「優待生活」
・桐谷広人氏「暴落はチャンス」とボビー・オロゴン氏「自分の勘」
・滝島一統氏「知識は武器」
・エミン・ユルマズ氏「Don’t lose money !」
＜応募条件＞
会期中の当講演の視聴およびアンケート回答
※視聴にはイベント参加登録および当講演の視聴予約が必要です。
※アンケートフォームは会期中の視聴ページから遷移可能です。
◆ 桐谷 広人 氏：株主優待投資家
テレビでもおなじみ「株主優待生活」の桐谷広人氏が登壇。株価ではなく優待を重視する理由と、情報が多すぎる時代に迷わないための考え方を解説します。
セッション詳細はこちら
https://it.expo.it-trend.jp/session/time?open_session_detail=1&session_id=616&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20260303(https://it.expo.it-trend.jp/session/time?open_session_detail=1&session_id=616&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20260303)
◆ ボビー・オロゴン 氏 × 桐谷 広人 氏：スペシャル対談
海外投資を実践するボビー氏と、優待投資を極めた桐谷氏による対談。2026年の投資環境をどう見るか、異なるスタイルの2人が語り合います。
セッション詳細はこちら
https://it.expo.it-trend.jp/session/time?open_session_detail=1&session_id=617&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20260303(https://it.expo.it-trend.jp/session/time?open_session_detail=1&session_id=617&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20260303)
◆ 滝島 一統 氏：不動産投資家／"不動産Gメン"
YouTube登録者数約64万人、業界歴25年以上。イメージではなく、数字と情報に基づいた「失敗しない不動産投資」の考え方を解説します。
セッション詳細はこちら
https://it.expo.it-trend.jp/session/time?open_session_detail=1&session_id=609&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20260303(https://it.expo.it-trend.jp/session/time?open_session_detail=1&session_id=609&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20260303)
◆ エミン・ユルマズ 氏：エコノミスト・グローバルストラテジスト／レディーバードキャピタル代表
国際生物学オリンピック優勝、東京大学卒業、野村證券でのM&A業務を経て、2024年にレディーバードキャピタルを設立。インフレや世界情勢の変化が進む中、個人の資産をどう守るべきか、考え方と対策を解説します。
セッション詳細はこちら
https://it.expo.it-trend.jp/session/time?open_session_detail=1&session_id=624&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20260303(https://it.expo.it-trend.jp/session/time?open_session_detail=1&session_id=624&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20260303)
参加申し込み（無料） :
https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20260303
開催概要
名称 ： ITトレンドEXPO2026 Spring
開催テーマ ： 新たな出会いが明日の「働く」を変える
開催日時 ： 2026年3月3日（火）～ 3月7日（土）
参加費 ： 無料
登録U R L ： https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20260303(https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20260303)
主催 ：株式会社Innovation ＆Co.
視聴方法 ：事前登録にて登録いただいたメールアドレス・パスワードで
本サイトよりログインください。
視聴につきましては動作が正常か事前に環境のご確認をお願いします。
推奨デバイス（PC・タブレット・スマートフォンなど）
※ ITトレンドEXPO2026 Springへの出展をご希望の場合は、お問合わせ窓口までお問合わせください。
出展問合わせ窓口：https://it-trend.jp/service/it-trend-expo#contact
■ ITトレンド（https://it-trend.jp(https://it-trend.jp)）とは
ITトレンドは、当社が運営する法人向けIT製品の比較・資料請求サイトです。
2007年より運用開始し、現在3,400製品以上を掲載、年間約1,500万人のユーザーに利用いただいています。サイトを閲覧し利用するユーザーは、掲載製品情報や口コミレビューなどを参考に自社の課題に適したIT製品の比較検討ができ、その場で資料請求ができます。
■ 株式会社Innovation & Co.について
株式会社Innovation & Co.は、“日本の明日をデザインする” をビジョンとして掲げ、法人営業・マーケティング分野に特化してサービス提供をおこなってきました。
親会社である株式会社イノベーション創業時より培ってきた「営業」、「マーケティング」の強みと「テクノロジー」を活用して、日本の「働く」にイノベーションを起こします。
所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT 渋谷R ビル3F
設立 ： 2019年9月2日
代表取締役社長 ： 幸 哲史
URL ： https://www.innovation.co.jp/
事業内容 ： BtoBに特化した営業・マーケティング支援事業
■ 株式会社イノベーションについて
所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT 渋谷R ビル3F
設立 ： 2000年12月14日
代表取締役社長 ： 富田 直人
URL ： https://www.innovation.co.jp/