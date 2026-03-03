キャンプを、街のど真ん中へ。『RATELWORKS』なんばマルイで新規層向け体験イベント開催
なんばマルイ1Fイベントスペースにて期間限定POP-UPストアを開催
アウトドアブランド「RATELWORKS(ラーテルワークス)」を展開する株式会社RATELWORKS（本社：大阪府）は、2026年3月4日（水）から3月10日（火）までの7日間、なんばマルイ1Fイベントスペースにて期間限定POP-UPストアを開催いたします。
今回の出店は、既存キャンパー向けではなく、これまでキャンプに触れてこなかった都市生活者に向けた“体験の場”の創出を目的としています。
オンライン販売が主流となる中、実際に触れ、座り、体感することで初めて伝わるサイズ感や素材感。
都市の中心で「外リビング」の心地よさを体験できる場を提供します。
■ フルラインナップ展示
テーブル、チェア、バッグなど主要ギアをほぼフルラインナップで展示。
館内では人気テント「BODEN」「VOGEL」を日替わり展示いたします。
さらに土日限定で、なんば広場にも展開。
「BODEN」「VOGEL」に加え「VOGEL MID」も特別展示し、実際の設営スケールを体験いただけます。
■ 開催概要
会場：なんばマルイ 1F イベントスペース
住所：大阪府大阪市中央区難波3-8-9
期間：2026年3月4日（水）～3月10日（火）
時間：11:00～20:00
※土日はなんば広場でも一部展開（～18:00）
※最終日は19:00まで
入場：無料
■ 会場限定企画
5,000円以上ご購入でオリジナルエコバッグをプレゼント。
お子さま連れの方にはクイズ参加でKIDSライセンスカードを進呈。※参加条件アリ。
SNSフォロー＆投稿キャンペーン、テントが当たるガラガラ抽選など、体験型企画も多数実施予定です。
■ 都市から始まるアウトドア体験
キャンプ場ではなく、都市の中心で。
「キャンプは遠いもの」という固定観念を変えること。
RATEL WORKSは、家族で楽しめる外空間を提案するブランドとして、
新規ユーザーとの接点を広げる挑戦を続けています。
春キャンプの入り口として。
まずは“触れてみる”ことから。