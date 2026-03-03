キャンプを、街のど真ん中へ。『RATELWORKS』なんばマルイで新規層向け体験イベント開催

株式会社RATELWORKS

なんばマルイ1Fイベントスペースにて期間限定POP-UPストアを開催

アウトドアブランド「RATELWORKS(ラーテルワークス)」を展開する株式会社RATELWORKS（本社：大阪府）は、2026年3月4日（水）から3月10日（火）までの7日間、なんばマルイ1Fイベントスペースにて期間限定POP-UPストアを開催いたします。

今回の出店は、既存キャンパー向けではなく、これまでキャンプに触れてこなかった都市生活者に向けた“体験の場”の創出を目的としています。

オンライン販売が主流となる中、実際に触れ、座り、体感することで初めて伝わるサイズ感や素材感。

都市の中心で「外リビング」の心地よさを体験できる場を提供します。

■ フルラインナップ展示

テーブル、チェア、バッグなど主要ギアをほぼフルラインナップで展示。

館内では人気テント「BODEN」「VOGEL」を日替わり展示いたします。

さらに土日限定で、なんば広場にも展開。

「BODEN」「VOGEL」に加え「VOGEL MID」も特別展示し、実際の設営スケールを体験いただけます。

■ 開催概要

会場：なんばマルイ 1F イベントスペース

住所：大阪府大阪市中央区難波3-8-9

期間：2026年3月4日（水）～3月10日（火）

時間：11:00～20:00

※土日はなんば広場でも一部展開（～18:00）

※最終日は19:00まで

入場：無料

■ 会場限定企画

5,000円以上ご購入でオリジナルエコバッグをプレゼント。

お子さま連れの方にはクイズ参加でKIDSライセンスカードを進呈。※参加条件アリ。

SNSフォロー＆投稿キャンペーン、テントが当たるガラガラ抽選など、体験型企画も多数実施予定です。

■ 都市から始まるアウトドア体験

キャンプ場ではなく、都市の中心で。

「キャンプは遠いもの」という固定観念を変えること。

RATEL WORKSは、家族で楽しめる外空間を提案するブランドとして、

新規ユーザーとの接点を広げる挑戦を続けています。

春キャンプの入り口として。

まずは“触れてみる”ことから。