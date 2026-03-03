４月２日は『ガチャピン・ムック みんなともだちの日』ガチャピン・ムックと仲間たちが渋谷・原宿から日本中へ飛び出す！

合同会社フジ・コンシューマ・プロダクツ

株式会社フジテレビジョンおよび、合同会社フジ・コンシューマ・プロダクツは、昨年に記念日として制定した４月２ 日の「ガチャピン・ムックみんなともだちの日」を軸に、3月末よりガチャピン・ムックや幼児教育番組『ポンキッキ ーズ』から生まれた人気キャラクターのP-kies Family(ピーキーズファミリー)と、渋谷・原宿エリアなどのアパレルブランドや飲食店、商業施設など、50社・500種類以上にものぼる大規模なコラボレーションを展開する。

ファッションからグルメ、アートまで

ガチャピン・ムック、P-kies Familyが大規模コラボレーション

ガチャピン・ムックの合言葉である“みんなともだち”に共感する様々な企業との協業が、４月２日(木)を中心に本格展開。渋谷・原宿エリアにも店舗を構える株式会社アンドエスティや株式会社キデイランド、株式会社コロンビアスポーツウェアジャパンなどをはじめ、各社の全国直営店やオンラインサイトにてコラボレーション商品を順次販売。さらに、渋谷・原宿エリアのカフェやレストランでは、期間限定のオリジナルメニューを提供する。そのほか、対象商品購入でシークレットデザイン入りオリジナルシールがもらえるSNSプレゼントキャンペーンなど、多彩な企画を用意。

また、４月17日(金)から５月18日(月)までPARCO MUSEUM TOKYO（渋谷PARCO ４F）で『みんなのポンキッキーズ展 P-kies for Everyone』が開催されることが決定（主催：株式会社パルコ）。会期中の４月29日(水・祝)から５月10日(日)には、６Fにポップアップストアも登場。

他にも様々な企画やイベントを実施予定。最新情報や詳細は特設HP「https://www.gachapin-mukku.com/minna-tomodachi」へ。「ガチャピン・ムック みんなともだちの日」をきっかけに、ファッションやアートなど多様な角度から“みんなともだち”を体感できる機会を続々と届けていく。

４月２日は、ぼくたちふたりの誕生日。

これまでたくさんのお友達と出会ってきたぼくたちは、

この日を「みんなともだちの日」と呼ぶことにしたんだ。

みんなも人とのつながりを大切にしてくれたら嬉しいな。

この日を記念した特別な企画もた～くさん用意しているよ。

渋谷・原宿を中心に50社・500種類以上の

アパレル、雑貨、フードなどのコラボレーションを実施

株式会社アンドエスティ、株式会社キデイランド、株式会社コロンビアスポーツウェアジャパンなどの人気ブランドとコラボレーションし、ウェアやアクセサリーなど幅広いアイテムを展開。渋谷・原宿の路面店を皮切りに、全国直営店、公式オンラインストア等で順次発売。さらに渋谷・原宿エリアのカフェやレストランでは、ガチャピン・ムックやP-kies Familyをイメージした期間限定のオリジナルメニューを提供。

※ブランド・商品により発売時期や販売方法が異なります。

◆特別キャンペーン

SNSプレゼントキャンペーン

３月28日(土)～５月10日(日)の期間中、公式インスタグラムアカウントをフォローして応募すると、 コラボ商品の中から好きなアイテムが抽選で当たる。詳しくはHP等にて随時情報公開予定。

公式インスタグラム▶https://www.instagram.com/gachamukku_goods_official/

オリジナルシールプレゼントキャンペーン

コラボ商品を取り扱う店舗にて、対象商品を含む１回のお会計につき１枚、オリジナルシールをプレゼント。

デザインは６種類+限定シークレットデザイン。

※無くなり次第終了。一部店舗を除く。

PARCO MUSEUM TOKYO(渋谷PARCO４F)にて４/17（金）より開催決定！

『みんなのポンキッキーズ展 P-kies for Everyone』

特設サイト (PARCO ART)▶ https://art.parco.jp/museumtokyo/detail/?id=1870

◆展覧会

みんなのポンキッキーズ展 P-kies for Everyone

会期：2026年４月17日（金）-５月18日（月）

開場時間：11:00-21:00

場所：PARCO MUSEUM TOKYO（渋谷PARCO ４F）東京都渋谷区宇田川町15-１

◆ポップアップストア

会期：2026年４月29日(水・祝)～５月10日(日)

会場：渋谷PARCO ６F

※本イベントの内容は予告なく変更となる場合があります。

◆コメント

北村彰啓（合同会社フジ・コンシューマ・プロダクツ チーフオペレーティングオフィサー）

『みんなともだち』という言葉には、多様性を認め合い、共に手を取り合うという願いも込められています。今回、その思いに共感してくださった非常に多くの企業様と、非常に大きな規模のコラボレーションを実現できたことを大変嬉しく思います。

渋谷・原宿から発信されるこのポジティブなエネルギーが、世代を超えて多くの方々の笑顔につながることを願っています。

【ポンキッキーズ】

1973年４月２日に放送が開始された『ひらけ！ポンキッキ』から『ポンキッキーズ』『ポンキッキーズ21』『beポンキッキーズ』とシリーズが受け継がれ、約45年にわたり放送され続けた幼児教育番組。恐竜の子ども“ガチャピン”と、雪男の子ども“ムック”に加え、ジャンケン大好き「ジャカジャカジャンケン」の“コニーちゃん”、アルファベット星P島出身の宇宙人“Pちゃん”など、世代を超えて愛されるキャラクターが多数誕生した。『ポンキッキーズ』シリーズは、単なる子ども向け番組にとどまらず、オリジナル楽曲やアニメーションの提供を通じて、日本の音楽・カルチャーシーンにも大きな影響を与えた、今なお多くの人々の記憶に根付く番組である。

【ガチャピン・ムック みんなともだちの日】

2025年に一般社団法人日本記念日協会の認定を受け、４月２日を「ガチャピン・ムック みんなともだちの日」として正式に記念日制定。ガチャピン・ムックの誕生日である４月２日が人とのつながりを思い、つながりの輪が広がるきっかけとなることを願って、ふたりの合言葉である「みんなともだち」からこの記念日を名付けた。 今年、2026年の「ガチャピン・ムック みんなともだちの日」はポンキッキーズシリーズでおなじみのコニーちゃん、Pちゃん、ガーとムーなど仲間も加わり、「P-kies family(ピーキーズファミリー)」として友達の輪を広げていく。

詳細を見る :https://www.gachapin-mukku.com/minna-tomodachi

