【FORrr】26SS発売記念！期間限定30%OFF＆抽選プレゼントイベント開催！

株式会社シックスティーパーセント

株式会社シックスティーパーセントは、トレンド感のあるデザインと手に取りやすい価格帯で人気を集めるシューズブランド「FORrr（フォルルン）」の26SS発売を記念し、期間限定のセールおよび抽選プレゼントイベントを開催いたします。

FORrr（フォルルン）は、トレンドを取り入れながらも日常にフィットするデザインと、コストパフォーマンスに優れた価格帯を両立したシューズブランド。

デイリーコーデに取り入れやすいベーシックさと、程よいエッジを効かせたデザインが特徴で、10代後半から20代女性を中心に支持を集めています。

FORrrの今シーズンコレクションは、何気ない日常から特別な瞬間まで、あらゆるシーンで活躍する高い汎用性を備えたデザインを展開します。

また、ギフトを開封する瞬間のような胸が高鳴る特別な体験をお届けできるよう、シューズボックスやパッケージにもこだわりを込めました。商品をご購入いただくすべてのお客様に、履く前から心躍るひとときを感じていただける仕様となっています。

26SS発売を記念して、2026年3月3日（火）12:00より、新作アイテムを対象とした30%OFFキャンペーンを開始。さらに、期間中にFORrr商品をご購入いただいた方の中から抽選で新作シューズをプレゼントいたします。

■キャンペーン概要

・キャンペーン期間：2026年3月3日(火) 12:00 ~ 3月16日(月) 23:59

・詳細ページ：https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202603-forrr-new-item_elp

EVENT 1｜新作アイテム 30%OFF

・内容：26SS 30%OFF

・対象アイテム：新作9アイテム

EVENT 2｜抽選で新作シューズをプレゼント

・内容：FORrr商品をご購入いただいた方の中から抽選で新作シューズをプレゼント

・対象アイテム：全商品

》関連リンク

・日本公式Instagram：https://www.instagram.com/forrr_jp/

■株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点

会社名 ：株式会社シックスティーパーセント

代表者 ：代表取締役 真部大河

所在地 ：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階

設立 ：2018年7月

HP ：https://corp.sixtypercent.com/

■60%

「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。

webサイト：https://www.sixty-percent.com/

アプリDL：https://app.adjust.com/1823aj1k

Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/60_sixtypercent

Tiktok：https://www.tiktok.com/@sixtypercent_60?lang=ja-JP