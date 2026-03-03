春の金沢に、甘く華やぐ季節が到来。Puniniから「3種のいちごパフェ」と「ココプニーニ スプリングコレクション」が登場

株式会社昭宝製菓

JR金沢駅近くのスイーツ＆カフェ「Punini（プニーニ）」では、春季限定の新作メニューとして、3種類のいちごを贅沢に使用した「3種のいちごパフェ」と、4種の春フレーバーを詰め合わせた「ココプニーニ スプリングコレクション」を発売いたします。

甘酸っぱいいちごの彩りと、桜やラズベリー、カフェラテなど春らしい味わいが揃う、心ほどける季節限定ラインアップです。

【イートイン限定】 ３種のいちごパフェ

３種のいちごパフェ 【春季限定】 \1,500（税込）

3種類のいちごを贅沢に使った、春らしく可憐なパフェ。甘酸っぱい果実に、やさしい甘さのシフォンケーキや和三盆メレンゲを重ねました。チュイールやシュトロイゼルの軽やかな食感が楽しく、仕上げはオレンジゼスト入りゼリーでさっぱりと華やかに。最後まで心躍る一杯です。

３種のいちごパフェ

販売期間：3月16日(月)～5月15日(金)

【春季限定・数量限定】 ココプニーニ スプリングコレクション

ココプニーニ スプリングコレクション 【春季限定・数量限定】 \1,200（税込）

春の訪れを感じる、華やかな4種を詰め合わせた季節限定セットが登場。コーヒーの香りとミルクの甘みが溶け合う〈カフェラテ〉、練乳のコクと甘酸っぱさが重なる〈いちごミルク〉、爽やかな酸味とショコラのコクが調和する〈ラズベリー〉、ふんわり広がる桜の香りとほのかな塩味が上品な〈桜〉を揃えました。ひと口サイズに春の彩りと味わいをぎゅっと閉じ込めた、限定コレクションです。

ココプニーニ スプリングコレクションココプニーニ スプリングコレクション 限定パッケージ

｜桜（ボックス左上）

香り高い桜生地に、桜花を散らしたわらび粉入り錦玉羹を合わせました。ほんのりした塩気とふんわり広がる桜の香りを堪能いただけます。

｜カフェラテ（ボックス右上）

コーヒーが華やかに香る生地に、程よい苦みのコーヒークリームを合わせました。 シュガーグレーズから溢れ出す濃厚で滑らかなミルククリームが見事に調和します。異なる食感が織りなす上品な味わいをお楽しみください。

｜いちごミルク（ボックス左下）

北海道産牛乳を使用し練乳のコクが生きたミルク生地に、いちごの甘酸っぱさが溶け込んだ爽やかな味わいが口いっぱいに広がります。

｜ラズベリー（ボックス右下）

ドライラズベリーを散りばめた爽やかな酸味のラズベリー生地と、濃厚なショコラ生地が絶妙なバランス。天面に広がる口なめらかな自家製ラズベリー生キャラメルがより華やかな味わいを生み出します。

販売期間：3月16日(月)～5月15日(金)

プニーニのコンセプトは “時間を止める魔法の食感”

■CONCEPT

“時間を止める魔法の食感”

ひと口でその食感に目を丸くし、ふた口でとりこになる、素材と技術が生み出すマジック。気取らない優美さを身に纏い、出会った人を幸せにするお菓子。伝統とモダンが共存する町・金沢の美意識が世界を魅了する。

ショップ情報

店名： Punini 金沢本店

住所： 〒920-0856金沢市昭和町14-4

アクセス：JR金沢駅兼六園口(東口)徒歩３分。石川県立音楽堂向かい。

営業時間：10:00～18:00

電話番号：076-204-8777

定休日：なし

座席：店内および店外に数人分のベンチあり

URL：https://punini.jp/

運営会社について

株式会社昭宝製菓

本社所在地：石川県加賀市箱宮町カ30番地

代表者：代表取締役社長 竹内裕二

業務内容：土産用菓子製造

HP：https://www.shohoseika.com/

1987年創業。観光地や企業イベント向けのお菓子製造を得意とするメーカー。2021年から、高い技術力と画期的なアイデアで、オリジナルブランド「Shii」を展開。金沢おでん「菊一」監修『カニ面煎餅』、人気日本料理店「賛否両論」笠原将弘氏監修商品など、話題性のある商品を次々と世に送り出しています。