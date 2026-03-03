Dickies(R)×MEN’S BIGI│Dickies(R)の人気定番モデル「875」を再構築したスペシャルモデルを発売

株式会社ビギ

株式会社ビギ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：中野 仁）が展開するMEN'S BIGI（メンズビギ）は、アメリカを代表するワークウェアブランドDickies(R)とのスペシャルコラボレーションモデルを、3月6日（金）より全国のMEN'S BIGI店舗および公式オンラインストアにて発売いたします。

Dickies(R)の定番モデル「875」をベースに、MEN'S BIGIならではの視点で再構築した特別な一本。無骨なワークテイストの中に、上品さと洗練を併せ持つ“大人のためのワークパンツ”へと昇華させました。

■Dickies(R)の定番モデル「875」をアップデート。ワイド×センタークリースで都会的な佇まいへ

定番モデル「874」に比べてゆとりのあるワイドシルエットが特徴で、ストンと落ちる直線的なラインを活かしながら、全体のバランスを緻密に調整。スマートで洗練された印象へと整えています。

ワイドシルエットでありながらセンタークリースを施すことで、ラフになりすぎない端正なスラックス要素をプラス。都会的できれいめなスタイリングにも自然に溶け込むデザインに仕上げました。

素材には高機能素材「SMART MERINO」を採用。

メリノウールならではの温度・湿度調節機能により、季節を問わず快適な着心地をキープ。

さらに、「高い吸湿性」「天然の防臭性」ポリエステルをブレンドすることによる「耐久性・速乾性・ストレッチ性の向上」を兼ね備えた高機能素材。繊細な繊維構造によりウール特有のチクチク感も抑えられ、リラックス感のある爽快な着心地を実現しています。ワークパンツのタフさと、都会的なきれいめスタイルを両立する一本です。

共布ベルトを付属した特別仕様

本来ベルトレスで展開されている「875」に、今回のコラボレーションでは共布のベルトを付属。

スタイリングのアクセントとして映えるだけでなく、ウェストのフィット感の調整がしやすい実用性も兼備しています。

■カラーバリエーション

■商品概要

ブラウングレーブラック

商品名：Dickies(R) × MEN'S BIGI コラボレーションモデル

価格：\23,100（税込）

WEB：公式オンラインストア商品ページ(https://store.mens-bigi.co.jp/item/mensbigi/1_1_M0162FP121/)

発売日：2026年3月6日（金）

販売場所：全国のMEN'S BIGI店舗／公式オンラインストア