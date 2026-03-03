【Insta360 x Antigravity】地上から空中まで、360度全景映像が革新的に進化！CP＋2026で大盛況の共同出展

Insta360 Japan株式会社

Insta360 Japan株式会社（本社：東京都中央区、以下Insta360）は、Antigravityと共同で、カメラ・映像機器の最新トレンドが集結する世界最大級の総合カメラ映像ショー「CP＋2026」（2026年2月26日（木）～3月1日（日））に出展いたしました。

パシフィコ横浜会場およびオンラインのハイブリッド形式で開催された本イベントには、世界中から数百の企業・団体が出展し、5万人以上が来場。史上最大規模での開催となりました。

Insta360はスマートイメージング分野のリーディングブランドとして、今回、共同インキュベートした360度全景ドローンブランド「Antigravity」と初の大規模共同展示を実施。360度全景カメラ×ドローンによる、地上から空中までの新たな映像表現の自由を提示し、会場の大きな注目を集めました。

Insta360人気製品ラインアップ、高評価を獲得

今回のInsta360ブースでは、360度全景カメラのフラッグシップモデル「Insta360 X5(https://www.insta360.com/jp/product/insta360-x5)」をはじめ、軽量・高性能モデル「X4 Air(https://store.insta360.com/jp/product/x4-air?from=banner)」、8Kアクションカメラ「Ace Pro 2(https://store.insta360.com/jp/product/ace-pro-2?c=3611&from=nav_product)」、AI搭載ジンバル・Flow 2シリーズ(https://store.insta360.com/jp/product/flow-2-pro?c=3779&from=nav_product)、AIスピーカーフォン「Wave(https://store.insta360.com/jp/product/wave?c=6206&from=nav_product)」、Webカメラ「Link 2 Pro(https://store.insta360.com/jp/product/link-2-pro?c=6524&from=nav_product)」など、幅広い製品ラインアップを展示しました。

各製品の実機体験を通じて、「撮影の自由度」「編集の簡便さ」「AIによる効率化」といったInsta360の強みを体感する来場者が多数訪れ、ブース全体は終日活気に包まれました。

Antigravity、CP＋初出展で圧倒的存在感

Antigravityは今回がCP＋初出展。360度全景ドローン「A1(https://store.insta360.com/jp/product/antigravity-a1?from=nav)」は、革新的な製品体験を提供しました。会場内の体験コーナーでは、約300名が実機操作を体験。



没入感のある360度飛行映像と、直感的でシンプルな操作性に、多くの来場者が驚きの声を上げました。体験前は「ドローンは操作が難しそう」と感じていた来場者も、数分の試飛体験後には「想像以上に簡単！」 「これは楽しい！」と評価が一変。

ドローンに対するハードルを大きく下げる製品体験となりました。

A1は「まず撮影、アングルは後で決定」という新発想を採用。撮影効率と自由度を飛躍的に向上させるだけでなく、操縦者が飛行そのものの楽しさに没入できる設計となっています。

さらに、外部ディスプレイ機能により、飛行映像を周囲とリアルタイム共有可能、飛行シミュレーション機能で事前練習が可能といった点も高評価を獲得。ブースには終日多くの来場者が訪れ、Antigravityエリアは常に活気に包まれました。

人気クリエイター登壇、全7回のワークショップが大盛況

CP＋期間中、8名の人気クリエイターによる計7回のワークショップを開催。いずれも多くの来場者で賑わいました。

■MIYASNAPさん(https://www.instagram.com/miya.snap00/)

「インスタ運用｜トラベル・ショート動画ジャンルの伸ばし方」

従来のドローンとは異なる新カテゴリーを切り開いたA1の魅力を紹介。SNSクリエイターにとっての最適解として、その可能性を高く評価しました。

■Drone Channel / 藤本ひろきさん(https://www.youtube.com/@HirokiFujimoto/videos)

「空間を丸ごと記録する"Antigravity A1の可能性"」

スペックや操縦技術を競う時代は終わったことを強調。A1はドローンではなく、「空飛ぶ360度カメラ」として、カテゴリそのものを再定義すると評価しました。

■Kionaさん(https://www.instagram.com/kiona_produce/)、Natsukaさん(https://www.instagram.com/natsukagraph/)、Kentaさん(https://www.instagram.com/knt__films/)

「360°ドローン Antigravity A1が変える空撮の未来」

実際の制作事例とともに、A1のワークフローや活用法をトークセッション形式でそれぞれの作例を交えながら解説。「空撮の未来を変える存在」としてA1を紹介しました。

■高澤けーすけさん(https://www.youtube.com/@KeisukeTakasawa/videos)

「人と違ったクセのある映像を撮る！Insta360 X5 & Insta360 GO Ultra活用術」

360度全景カメラ「Insta360 X5」と、53gの軽量モデル「Insta360 GO Ultra」の実践的活用法を紹介。特にX5については、撮影後の編集工程やワークフローをデモンストレーション形式で解説。「1台で無限のアングル撮影を可能にする」360度全景映像の強みを具体的に示しました。

■もろんのんさん(https://www.youtube.com/@moron_non/videos)

「Vlogや動画を始めるならこれ！Ace Pro 2とGO Ultraが旅を邪魔しない最適解」

「Ace Pro 2」が動画と写真を両立できるカメラである点を実体験をもとに紹介。ストリート撮影グリップやビデオグラフィーキットを活用した新しい撮影スタイルを提案しました。また、「GO Ultra」のコンパクト軽量設計による携帯性、POV撮影の手軽さ、AI編集機能についても解説。動画編集に不安を持つユーザーにもハードルを下げるソリューションとして紹介しました。

■masaya_88さん(https://www.instagram.com/masaya_88/)

「親子で空を飛び、自由に撮る360ドローンが広げる家族体験」

A1を単なる撮影機材ではなく、家族の時間の在り方を変えていくものとして紹介。ビジョンゴーグルを装着した家族は、記録した映像を再生する事でまるで鳥になったように空を飛んでいる気分を体験できます。360度空撮なので、A1が同時に複数人を撮影できます。家族それぞれの“今”を、同時に残せます。

今年のCP+では、合計8人の人気クリエイターが7回の素敵なワークショップを開催。多くの来場者を惹きつけ、彼らの語りを通じてInsta360およびAntigravity製品の魅力を届けました。

来場者アンケートのレポート

今年のCP＋2026では、ブース来場者およびトークセッション参加者を対象にアンケートを実施。その結果、今回のイベントをきっかけに製品を知ったと回答した方が多数を占め、特にAntigravity A1においては「今回のCP＋イベント」が認知経路として最も多い回答となりました。

リアルイベントでの実機体験が、新たな顧客接点として大きな役割を果たしたことが分かります。また、実際に製品を体験した方の満足度は非常に高く、「大変満足」「満足」と回答した方が全体の約8割を占めました。特にA1の「8K 360度全景撮影」や没入感のある飛行体験に対する評価が高く、体験を通じて製品理解と関心が深まった様子がうかがえます。

現在アクションカメラを所有していない、あるいは購入を検討している層も約半数を占めており、本イベントが新規ユーザー層への有効なアプローチ機会となったことも明らかになりました。

さらに、「どのようなシーンで利用したいか」という質問では、「旅行」「Vlog」「日常の記録」が最も多い回答となり、スポーツやアクティビティ用途も高い関心を集めました。

地上から空中へ。360度全景映像の次なるステージへ

Insta360とAntigravityは、今回のCP＋を通じて、360度全景カメラと360度ドローンの融合がもたらす新たな映像体験を提示しました。

今後も、旅行やVlog、日常撮影といった身近なシーンに寄り添いながら、360度全景映像やドローンによる新しい映像体験の魅力をより分かりやすく発信してまいります。