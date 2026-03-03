フェイガー、3月17日～19日開催「脱炭素経営EXPO春」でGX-ETS価格決定後の企業対応を解説

株式会社フェイガー

株式会社フェイガー（本社：東京都千代田区、代表取締役：石崎貴紘）は、2026年3月17日（火）から19日（木）に東京ビッグサイトで開催される「第8回 脱炭素経営EXPO春」に出展いたします。

2026年度より本格稼働を迎えるGX-ETS（排出量取引制度）第2フェーズでは、炭素価格の上下限が具体化され、日本のカーボンプライシングは新たな局面を迎えています。企業にとっては、短期的な価格動向への対応にとどまらず、中長期の視点でGX投資をどのように位置づけるかが重要なテーマとなっています。

フェイガーは、2026年1月に開催したGX-ETS価格動向をテーマとするセミナーでの議論を踏まえ、本EXPOにおいても、制度の全体像や企業の検討動向、農業由来カーボンクレジットの戦略的意義についてご紹介する予定です。

当社ブースでは、農業由来カーボンクレジットの創出・活用モデル、自治体や企業との連携事例、GX-ETSを見据えた調達・活用の考え方をご案内いたします。

GXを単なるコスト対応ではなく、企業価値向上と地域への裨益を両立する戦略へ。

フェイガーは、農業×環境の領域から、その具体策を提示してまいります。

【開催概要】

■展示会名

第8回 脱炭素経営EXPO春

■会期

2026年3月17日（火）～19日（木）10:00～17:00

■会場

東京ビッグサイト

■小間番号

E33-13

※ご来場には事前登録が必要です。以下よりお手続きください。

https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1612345934776787-HPH