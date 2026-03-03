株式会社mct

株式会社mct（本社：東京都渋谷区、代表取締役：白根英昭）は、

クアルトリクス合同会社が主催する

「FY26 第1回 CXユーザー会 ～現場を動かすCXMフレームワークと、AIで深化するパーソナライズの最前線～」（2026年3月13日開催）に登壇することをお知らせします。

本登壇では、「CX経営」を実践レベルで機能させるための方法論を解説します。また、懇親会に先立ち、株式会社mctが独自開発した体験型プログラム「CX経営サバイバルゲーム」を提供します。

■ CX経営とは何か

CX経営とは、顧客体験を起点に企業全体の意思決定・組織行動・オペレーションを再設計する経営アプローチです。

単なる顧客満足度向上施策ではなく、

企業の持続的競争優位を生み出す「組織能力」としてCXを構築することを意味します。

株式会社mctは、このCX経営を体系化し、企業における実装支援を行っています。

詳細：https://mctinc.jp/cxm

■ 登壇概要

「CX実践を支える５つの力」

白根英昭（株式会社mct 代表取締役）は、2026年3月13日（金）15:05～15:35に、「CX実践を支える５つの力」と題した30分間の講演を行います。

本講演は、白根の著書

『いちばんやさしいCX経営の教科書』（産業能率大学出版部）

で体系化した「CX経営の５つの力」を基盤としています。

５つの力：

・組織行動の力

・デザインの力

・オペレーションの力

・デジタルの力

・脱学習の力

これらは、CXを一時的な施策ではなく、再現可能な経営能力へと昇華させるための構造フレームです。

講演では、

・CX経営とは何か

・日本企業がCX経営を実装できない構造的要因

・サイロ化を突破するための実践的アプローチ

について、豊富なコンサルティング実績をもとに具体的に解説します。

なお、同書は発売直後より

丸善丸の内本店にてビジネス書（経営）で2週連続1位を達成し、CX経営分野において高い注目を集めています。

■ 「CX経営サバイバルゲーム」の提供

懇親会（ネットワーキング）に先立ち、17:00～17:40に体験型プログラム「CX経営サバイバルゲーム」を提供します。

本ゲームは、CX経営の現場で起きる構造的課題や“あるある”を82枚のカードに凝縮したカードゲームです。

参加者は、

・部門間の利害衝突

・短期成果と長期価値の葛藤

・推進の停滞と突破

といったCX経営のリアルを、運と戦略的意思決定を通じて疑似体験します。

座学では理解しにくいCX経営の本質を体感し、翌日からの実践へ接続することを目的としています。



＊参加をご希望のQualtricsユーザー企業にお勤めの皆様はQualtrics担当者経由で参加希望の旨をお知らせください

■ イベント概要

イベント名：FY26 第1回 CXユーザー会

主催：クアルトリクス合同会社

日時：2026年3月13日（金）15:00～19:30（予定）

会場：新丸の内ビルディング 37F（クアルトリクス東京オフィス）／オンライン

詳細・登録：https://www.qualtrics.com/ja/events/cx-userkai-online-202603/





■ 株式会社mctについて

人間中心デザインとCX経営を軸に、企業の顧客価値創造と事業成長を支援するコンサルティングファーム。サービスデザイン、商品開発、CX測定・改善、組織変革など、幅広い領域で実績を持つ。

会社概要

社名：株式会社mct

東京本社：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-4-11 Daiwa神宮前ビル1F・2F

大阪本社：〒542-0076 大阪市中央区難波五丁目1番60号 なんばスカイオ17階

代表者：代表取締役 白根英昭

URL：https://mctinc.jp/

事業内容：CXコンサルティング、人間中心デザイン支援、組織変革支援