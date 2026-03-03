オーシャンズ株式会社、経済産業省「DX認定事業者」に認定

オーシャンズ株式会社■ DX認定を取得した報告

オーシャンズ株式会社（本社：愛媛県松山市、代表取締役：礒崎 将一）は、2026年3月1日付で、経済産業省が定める「DX認定制度」に基づくDX認定事業者に認定されましたことをお知らせいたします。

当社は「AI時代、一次情報と実行力で価値を作るDXへ」を掲げ、地域の中小企業の挑戦を成果につなげるDX・マーケティング支援を推進しております。

■ DX認定制度とは

DX認定制度とは、「情報処理の促進に関する法律」に基づき、「デジタルガバナンス・コード」の基本的事項に対応し、DX推進の準備が整っていると認められた企業を国が認定する制度です。

■ オーシャンズのDX推進に向けた取り組み

オーシャンズは、DXを単なる業務効率化ではなく、「価値創出の高度化」と「信頼基盤の強化」を両立する経営戦略と位置付けています。

生成AIの普及により一般的な情報の価値が平準化する中、「現場にある一次情報」と「やり切る実行力」に競争優位の源泉があると考えています。

顧客インタビューや商談データなどの一次情報をAIと組み合わせて活用し、戦略の精度向上と提案品質の高度化を推進しています。同時に、広告運用やレポーティング業務の効率化も進めています。

創出された時間は、より付加価値の高い支援活動へと活用しています。また、情報管理体制の整備にも取り組み、安心して業務を任せていただける環境づくりを進めています。

■ 今後の展開について

今後は、DXの取り組みを継続的に見直し・高度化しながら、AIと人の実行力を融合させた支援モデルの磨き込みを進めてまいります。

自社での実践を通じて得られた知見を活かし、四国エリアを中心とした中小企業の持続的な成長を支えるDXパートナーとして支援を拡充していく方針です。

■ オーシャンズ株式会社 概要

会社名：オーシャンズ株式会社

代表者：代表取締役 礒崎 将一

所在地：愛媛県松山市二番町4丁目2-14 永井ビル2F

事業内容：マーケティング支援

設立：2021年

URL：https://oceans-web.co.jp/



