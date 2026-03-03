行動のきっかけを生み出す顧客体験プラットフォーム”toypo” を提供する株式会社トイポが「フランチャイズ・ショー2026」に出展

株式会社 トイポ

行動のきっかけを生み出す顧客体験プラットフォーム”toypo” を提供する株式会社トイポ（福岡市中央区、代表取締役：村岡 拓也、以下「トイポ」）は、

2026年3月4日(水)～6日(金)に東京ビッグサイトで開催される「フランチャイズ・ショー2026」に出展いたします。

■出展内容

今回の展示会では、飲食業や小売業などの店舗を運営されている企業様を中心に、以下の課題を解決できるサービスをご紹介いたします。

・️店舗の顧客データを見ることができない/使いこなせていない

・️リピーター集客がうまく行えていない

・️お客様とお店の接点を増やしたい

toypoでは、アプリを用いて様々な集客やお客様情報を可視化し、その後のアクション（再来店・参加・回遊など）につながる「行動のきっかけ」までを一貫して設計することが可能です。

展示会当日は実際にデモ画面に触れていただき、顧客行動の体験やデータベースを実際に触っていただくことができます。

■開催概要

・名称：フランチャイズ・ショー2026

・開催日時：2026年3月4日（水）～2026年3月6日（金）

各日10:00～17:00（最終日は16:30まで）

・会場：東京ビッグサイト 南展示棟

・ブース番号：FC4009

・事前登録：https://nikkeimesse2026.smktg.jp/public/application/add/32?lang=ja

■toypoとは

お店の利用をもっと楽しくお得に便利にする顧客体験プラットフォーム"toypo"を提供。 ユーザーの行動データを元に、お店やイベントとの新たな接点を生み出し、

外出や来店の“きっかけ”をつくることで、継続的な関係性を支援します。 アプリのユーザー数180万人を突破。

▼サービスサイト

https://toypo.me/

■【フランチャイズ・ショー2026】について

「フランチャイズ・ショー」はFCに関する国内最大規模の展示会です。

フードサービス、サービス・小売業のFC本部をはじめ、代理店募集、店舗向けの各種支援ビジネスも交え、実際に出展者と加盟相談や商談することができます。

■会社概要

会社名：株式会社トイポ

代表者：代表取締役 村岡 拓也

所在地：福岡県福岡市中央区大名2丁目6-11 Fukuoka Growth Next 3F

設立：2019年4月19日

Webサイト：https://toypo.me/

事業内容：地域との繋がりを深めるサービス「toypo」の開発及び運営

本件に対するお問い合わせ先：pr@toypo.co.jp（担当：後藤）