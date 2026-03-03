Korea Newswire, インテリジェントPRプラットフォーム「MediaBee」をリリース

ソウル--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 韓国の代表的なプレスリリース配信ネットワークであるコリアニュースワイヤー（Korea Newswire）は、クラウド基盤の次世代PRプラットフォーム「MediaBee」を正式にリリースしたことを発表した。

MediaBeeは、韓国最大のメディアデータを集約したコミュニケーションプラットフォームである。企業やPR会社が複雑な韓国のメディア情勢を一目で把握し、戦略的に対応できるように設計されたインテリジェント・ソリューションである。

MediaBeeは、ダイナミックで参入障壁が高い韓国のメディア環境に最適化されたソリューションを提示し、韓国内PR市場の新しい基準を提供する。

韓国最大規模のメディアデータベース基盤の精密なターゲティング

MediaBeeの核心的な競争力は、7,000件余りのメディアと4万人以上のジャーナリストを網羅する圧倒的なデータインフラにある。特に、独自の技術力によって毎日900件以上の記者プロフィールを更新することで、広報担当者の長年の悩みである「記者データベースの最新性」という問題を解決した。これによってPR担当者は担当分野、媒体の影響力、最近の報道履歴など多角的なデータを基盤として最も精巧なメディアターゲティングを実行することができる。

リアルタイムニュースインサイト及び感性分析

MediaBeeは、毎日配信される約20万件のニュースをリアルタイムでモニタリングする。単なる露出回数の集計のみならず、記事の感性分析やメディアの影響力評価を支援し、企業はこれによってPR効果を客観的な数値で証明しながらコミュニケーション戦略を直ちに最適化することができる。

PR業務全般をつなぐワークフローとAIツール

MediaBeeは、プレスリリースの作成、パーソナライズされた電子メール配信、記者の反応及び履歴管理に至るまで、PR業務の全プロセスを一つのプラットフォームで処理できるように設計されている。また、韓国メディア環境に最適化されたAI基盤のPRツールを使用して、プレスリリースの作成、タイトル及びリード文の改善、コンテンツの構造化など反復業務を支援して実務効率を高める。

コリアニュースワイヤーのシン・ドンホ代表は、「韓国でのPRを成功させるには、現地メディア環境に対する深いデータの理解が必須である」と述べ、「MediaBeeは、コリアニュースワイヤーが蓄積してきた信頼性の高いメディアインテリジェンスに最新技術を融合させることにより、グローバル企業も韓国内のPR専門家レベルのキャンペーンを実行できるように支援する」と語った。

MediaBeeは、韓国内でメディアプレゼンスを強化することを目標とするグローバルブランド及び代理店に不可欠なPRプラットフォームとなると予想される。詳細な情報は、www.mediabee.comで確認することができる。

コリアニュースワイヤー（Korea Newswire）の紹介

コリアニュースワイヤーは、2004年に設立された韓国初のオンラインでのプレスリリース配信プラットフォームである。現在までに4万5,000以上の企業や機関にプレスリリース配信サービスを提供してきた。韓国内の7,000件のメディア及び4万人のジャーナリストとネットワークを構築し、プレスリリースをターゲット配信して、Business Wireと提携して全世界の約160か国にプレスリリースを配信している。www.koreanewswire.co.kr

