「大衆とり酒場 とりいちず 西荻窪店」2026年3月5日グランドオープン
2026年3月5日（木）、東京都杉並区西荻窪に「大衆とり酒場 とりいちず 西荻窪店」をグランドオープンいたします。
■オープンを記念し、2026年3月10日～3月12日の3日間限定で、生ビールが何杯飲んでも“0円”となるキャンペーンを実施いたします。
【キャンペーン内容】
何杯飲んでも！生ビール 0円
【実施期間】
2026年3月10日～3月12日の3日間限定
【条件・注意事項】
・ 2時間制
・ 飲み残しは正規料金を頂戴いたします
・ グループ全員がInstagramフォロー＆いいね必須
・ 【385円（税込）】以上の商品をお一人様2オーダー必須
公式Instagramはこちらから▼
https://www.instagram.com/toriichizu_mania/
■ 西荻窪駅前、70席の大衆酒場
JR西荻窪駅徒歩1分、1階・2階の2フロア構成。
最大70席を備え、仕事帰りの一杯からグループ利用まで幅広く対応します。
営業時間
平日：16:00～翌4:00
土日祝：12:00～翌4:00
深夜帯まで営業し、二次会利用にも対応可能です。
■ とりいちず名物メニュー
・名物！じっくり炊いたスープが染みる水炊き鍋
・1本99円（109円）の病みつき、秘伝かわ串
・串に刺さないスタイルの今治焼き鳥
・ジューシーで中毒性注意な骨付鳥
・99円（109円）の生搾りレモンサワー。
コストパフォーマンスの高さを武器に、幅広い客層に対応します。
■ 使い方いろいろ！おすすめコース
宴会や集まりには、生ビール付きの飲み放題コースや、食べ飲み放題コースなど、用途に応じて選べる各種コースをご用意しています。
おすすめコース（一例）
・ 季節限定 旬菜コース
2時間飲み放題付き／全9品・2,400円（税込）
季節の前菜、新鮮野菜のサラダ、
鶏料理を中心とした旬の一品、揚げ物、焼き物、
〆のお食事、デザートまで楽しめる内容です。
※内容は季節・仕入れ状況により変更となります。
・ 今治焼鳥 食べ放題＆飲み放題コース
名物の今治焼鳥をはじめ、鶏料理や居酒屋定番メニューを食べ放題＋飲み放題で楽しめるコースです。ボリューム重視の宴会や、しっかり飲みたい集まりにもおすすめです。
新年会や会食、友人同士の飲み会にも使いやすい構成となっています。
■ 店舗概要
店舗名：大衆とり酒場 とりいちず 西荻窪店
所在地：〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-19-2 西荻窪駅前貸店舗1階・2階
電話番号：03-6915-0354
営業時間：月～金、祝前日: 16:00～翌4:00 （料理L.O. 翌3:00 ドリンクL.O. 翌3:30）
土、日、祝日: 12:00～翌4:00 （料理L.O. 翌3:00 ドリンクL.O. 翌3:30）
席数：70席
ご予約はコチラから▼
https://www.hotpepper.jp/strJ004559396/