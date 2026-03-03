「大衆とり酒場 とりいちず 西荻窪店」2026年3月5日グランドオープン

株式会社 FS.shake

2026年3月5日（木）、東京都杉並区西荻窪に「大衆とり酒場 とりいちず 西荻窪店」をグランドオープンいたします。

■オープンを記念し、2026年3月10日～3月12日の3日間限定で、生ビールが何杯飲んでも“0円”となるキャンペーンを実施いたします。

【キャンペーン内容】

何杯飲んでも！生ビール 0円

【実施期間】

2026年3月10日～3月12日の3日間限定

【条件・注意事項】

・ 2時間制

・ 飲み残しは正規料金を頂戴いたします

・ グループ全員がInstagramフォロー＆いいね必須

・ 【385円（税込）】以上の商品をお一人様2オーダー必須

公式Instagramはこちらから▼

https://www.instagram.com/toriichizu_mania/

■ 西荻窪駅前、70席の大衆酒場

JR西荻窪駅徒歩1分、1階・2階の2フロア構成。

最大70席を備え、仕事帰りの一杯からグループ利用まで幅広く対応します。

営業時間

平日：16:00～翌4:00

土日祝：12:00～翌4:00

深夜帯まで営業し、二次会利用にも対応可能です。

■ とりいちず名物メニュー

・名物！じっくり炊いたスープが染みる水炊き鍋

・1本99円（109円）の病みつき、秘伝かわ串

・串に刺さないスタイルの今治焼き鳥

・ジューシーで中毒性注意な骨付鳥

・99円（109円）の生搾りレモンサワー。

コストパフォーマンスの高さを武器に、幅広い客層に対応します。

■ 使い方いろいろ！おすすめコース

宴会や集まりには、生ビール付きの飲み放題コースや、食べ飲み放題コースなど、用途に応じて選べる各種コースをご用意しています。

おすすめコース（一例）

・ 季節限定 旬菜コース

2時間飲み放題付き／全9品・2,400円（税込）

季節の前菜、新鮮野菜のサラダ、

鶏料理を中心とした旬の一品、揚げ物、焼き物、

〆のお食事、デザートまで楽しめる内容です。

※内容は季節・仕入れ状況により変更となります。

・ 今治焼鳥 食べ放題＆飲み放題コース

名物の今治焼鳥をはじめ、鶏料理や居酒屋定番メニューを食べ放題＋飲み放題で楽しめるコースです。ボリューム重視の宴会や、しっかり飲みたい集まりにもおすすめです。

新年会や会食、友人同士の飲み会にも使いやすい構成となっています。

■ 店舗概要

店舗名：大衆とり酒場 とりいちず 西荻窪店

所在地：〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-19-2 西荻窪駅前貸店舗1階・2階

電話番号：03-6915-0354

営業時間：月～金、祝前日: 16:00～翌4:00 （料理L.O. 翌3:00 ドリンクL.O. 翌3:30）

土、日、祝日: 12:00～翌4:00 （料理L.O. 翌3:00 ドリンクL.O. 翌3:30）

席数：70席

ご予約はコチラから▼

https://www.hotpepper.jp/strJ004559396/