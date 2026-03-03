「大衆とり酒場 とりいちず 西荻窪店」2026年3月5日グランドオープン

株式会社　FS.shake

2026年3月5日（木）、東京都杉並区西荻窪に「大衆とり酒場 とりいちず 西荻窪店」をグランドオープンいたします。



■オープンを記念し、2026年3月10日～3月12日の3日間限定で、生ビールが何杯飲んでも“0円”となるキャンペーンを実施いたします。


【キャンペーン内容】


何杯飲んでも！生ビール 0円


【実施期間】


2026年3月10日～3月12日の3日間限定


【条件・注意事項】


・ 2時間制


・ 飲み残しは正規料金を頂戴いたします


・ グループ全員がInstagramフォロー＆いいね必須


・ 【385円（税込）】以上の商品をお一人様2オーダー必須


公式Instagramはこちらから▼


https://www.instagram.com/toriichizu_mania/




■ 西荻窪駅前、70席の大衆酒場


JR西荻窪駅徒歩1分、1階・2階の2フロア構成。


最大70席を備え、仕事帰りの一杯からグループ利用まで幅広く対応します。


営業時間


平日：16:00～翌4:00


土日祝：12:00～翌4:00


深夜帯まで営業し、二次会利用にも対応可能です。



■ とりいちず名物メニュー


・名物！じっくり炊いたスープが染みる水炊き鍋


・1本99円（109円）の病みつき、秘伝かわ串


・串に刺さないスタイルの今治焼き鳥


・ジューシーで中毒性注意な骨付鳥


・99円（109円）の生搾りレモンサワー。


コストパフォーマンスの高さを武器に、幅広い客層に対応します。






■ 使い方いろいろ！おすすめコース


宴会や集まりには、生ビール付きの飲み放題コースや、食べ飲み放題コースなど、用途に応じて選べる各種コースをご用意しています。


おすすめコース（一例）


・ 季節限定 旬菜コース


　2時間飲み放題付き／全9品・2,400円（税込）


　季節の前菜、新鮮野菜のサラダ、


　鶏料理を中心とした旬の一品、揚げ物、焼き物、


　〆のお食事、デザートまで楽しめる内容です。


※内容は季節・仕入れ状況により変更となります。




・ 今治焼鳥 食べ放題＆飲み放題コース


　名物の今治焼鳥をはじめ、鶏料理や居酒屋定番メニューを食べ放題＋飲み放題で楽しめるコースです。ボリューム重視の宴会や、しっかり飲みたい集まりにもおすすめです。


新年会や会食、友人同士の飲み会にも使いやすい構成となっています。




■ 店舗概要


店舗名：大衆とり酒場 とりいちず 西荻窪店


所在地：〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-19-2 西荻窪駅前貸店舗1階・2階


電話番号：03-6915-0354


営業時間：月～金、祝前日: 16:00～翌4:00 （料理L.O. 翌3:00 ドリンクL.O. 翌3:30）
土、日、祝日: 12:00～翌4:00 （料理L.O. 翌3:00 ドリンクL.O. 翌3:30）


席数：70席


ご予約はコチラから▼


https://www.hotpepper.jp/strJ004559396/